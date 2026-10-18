TRỰC TIẾP Trực tiếp Bournemouth vs Sunderland: Đội hình xuất phát Bournemouth và Sunderland cùng ở nhóm cuối bảng, mỗi điểm lúc này đều rất quý cho mục tiêu trụ hạng. Hai đội gặp nhau lúc 20h00 ngày 18/10/2026 tại Vitality Stadium.

Bournemouth vs Sunderland SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Bournemouth và Sunderland đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:32 18/10/2026

Đội hình chính thức Bournemouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Rose Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 Đ. Petrović 15 A. Smith 5 J. Hill 14 António Silva 3 A. Truffert 12 T. Adams 10 R. Christie 37 Rayan 4 L. Cook 16 M. Tavernier 9 Evanilson 22 R. Roefs 20 N. Mukiele 4 K. Danso 15 O. Alderete 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 32 T. Hume 28 E. Le Fée 11 C. Rigg 57 Timur Tuterov Dự bị Bournemouth 7 D. Brooks 11 B. Doak 21 A. Adli 24 Juanlu Sánchez 19 J. Kluivert 18 B. Diakité 6 J. Soler 20 Di Gregorio 30 Á. Rodríguez Sunderland 19 H. Diarra 29 Jules Ahoka 39 M. Fofana 10 N. Angulo 7 C. Talbi 6 D. Methalie 13 O'Nien 31 M. Ellborg 50 J. Angulo Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Bournemouth và Sunderland cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên trận đấu lúc 20h00 ngày 18/10/2026 tại Vitality Stadium mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, vì vậy kết quả của trận này có thể đảo lại thứ tự trên bảng xếp hạng.

Hai đội sát nhau trên bảng xếp hạng

Sunderland đang xếp hạng 18 với 4 điểm. Ngay phía dưới là Bournemouth, đứng hạng 19 với 3 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc gặp mang tính chất của một trận tranh điểm trực tiếp.

Cụ thể, nếu Bournemouth giành chiến thắng, họ sẽ có 6 điểm và vượt lên trên đối thủ. Ngược lại, nếu Sunderland thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 4 điểm. Một trận hòa gần như giữ nguyên thế cân bằng hiện tại.

Phong độ: Bournemouth ổn định hơn ở chuỗi không thua

Trong 5 trận gần nhất, Bournemouth thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi trước đó để thua hai trận liên tiếp. Trước hai trận thua ấy, họ có một trận thắng và một trận hòa.

Sunderland cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Giống Bournemouth, họ thắng ở trận vừa qua, sau hai trận thua liên tiếp. Điểm khác biệt là Sunderland chưa có trận hòa nào trong chuỗi này, nên kết quả của họ thiên về hai thái cực.

Có thể thấy cả hai đội đều bước vào trận đấu với tâm lý được cải thiện nhờ chiến thắng gần nhất. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định ở những trận trước đó cho thấy chưa đội nào thực sự tìm lại được sự chắc chắn.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sunderland

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bournemouth thắng 1 trận, hòa 2 trận và Sunderland thắng 2 trận. Thống kê này cho thấy hai đội rất cân bằng, nhưng Sunderland nhỉnh hơn một chút về số trận thắng. Đáng chú ý, 2 trong 5 cuộc đối đầu kết thúc với tỷ lệ chia điểm, cho thấy khả năng một trận đấu giằng co là khá cao.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc cả hai đội đều đang cần điểm, trận đấu nhiều khả năng sẽ được tiếp cận thận trọng. Đội chủ nhà Bournemouth có lợi thế sân nhà trước khán giả của mình và áp lực phải thoát khỏi vị trí thứ 19. Họ cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất để chủ động kiểm soát nhịp độ.

Về phía Sunderland, đội đang cao hơn đối thủ một bậc trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ củng cố khoảng cách. Việc chuỗi 5 trận gần nhất có tới 3 trận thua cũng đặt ra yêu cầu phải giữ sự chặt chẽ ở khâu phòng ngự.

Trong một cuộc đua mà chênh lệch chỉ tính bằng một điểm, từng pha tranh chấp và từng sai sót nhỏ đều có thể quyết định kết cục. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để rời khỏi nhóm cuối bảng theo hướng tích cực.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội có phong độ gần nhau, vị trí sát nhau và cùng khát điểm số. Bournemouth có lợi thế sân nhà và cần chiến thắng để vượt đối thủ. Sunderland nhỉnh hơn về thế đối đầu gần đây và đang đứng cao hơn một bậc. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co và chỉ được phân định bởi những chi tiết nhỏ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bournemouth · 1 thắng 2 hòa Sunderland · 2 thắng Bournemouth 1 - 1 Sunderland Hòa Sunderland 3 - 2 Bournemouth SUN Sunderland 0 - 1 Bournemouth BOU Bournemouth 1 - 2 Sunderland SUN Sunderland 1 - 1 Bournemouth Hòa

Bournemouth 5 trận gần nhất T B B T H 6 Trận 0-3-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 13 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B B T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 17 Nottingham Forest 6 1 2 3 -3 5 B B T H H 18 Sunderland 6 1 1 4 -6 4 B B B H T 19 Bournemouth 6 0 3 3 -6 3 B B H H H 20 Tottenham 6 0 3 3 -6 3 H B H H B

Tình hình lực lượng Bournemouth ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ V. Milosavljevic (Injury) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ E. J. Kroupi (Foot Injury) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ V. Milosavljevic (Injury) Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ W. Isidor (Injury) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ W. Isidor (Injury)