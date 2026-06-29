Trực tiếp Brazil vs Nhật Bản: Brazil gỡ hòa 1-1 Brazil đang nắm giữ ngôi đầu bảng với phong độ ổn định trước khi chạm trán Nhật Bản tại NRG Stadium. Trận đấu hứa hẹn kịch tính khi cả hai đội đều đang duy trì mạch bất bại trong những lượt trận gần đây.

Brazil 1 - 1 Nhật Bản ● Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Brazil 1 - 1 Nhật Bản.

56' BÀN THẮNG! Brazil (1-1) Phút 56': Casemiro (Brazil) lập công (kiến tạo: Gabriel). Tỷ số: 1 - 1.

48' Thẻ vàng Phút 48': Danilo (Brazil) nhận thẻ vàng (Elbowing).

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Endrick vào sân thay Lucas Paqueta.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': D. Kamada (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Holding).

29' BÀN THẮNG! Nhật Bản (0-1) Phút 29': K. Sano (Nhật Bản) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

14' Thẻ vàng Phút 14': Casemiro (Brazil) nhận thẻ vàng (Tripping).

12' Thẻ vàng Phút 12': K. Sano (Nhật Bản) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu Brazil tiếp đón Nhật Bản.

Cập nhật lúc 01:26 30/06/2026

00:00 ngày 30/06/2026 - World Cup

Trận cầu tâm điểm giữa Brazil và Nhật Bản sẽ diễn ra tại NRG Stadium, nơi "Những vũ công Samba" đang hướng tới việc khẳng định sức mạnh tuyệt đối. Với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hiện tại, Brazil không chỉ sở hữu lợi thế về điểm số mà còn cả sự tự tin cao độ trước đại diện đến từ châu Á.

Phong độ và vị thế của Brazil

Brazil đang thể hiện một bộ mặt vô cùng ổn định tại giải đấu năm nay. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng Nam Mỹ đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 7 điểm trong tay, họ đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng xếp hạng, minh chứng cho sự hiệu quả trong lối chơi và khả năng kiểm soát áp lực tuyệt vời.

Sự lỳ lợm của Nhật Bản

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đại diện từ xứ sở mặt trời mọc cũng đang sở hữu chuỗi thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 2 trận hòa trong 3 lần ra sân gần nhất. Lối chơi kỷ luật và tinh thần thi đấu kiên cường là vũ khí giúp Nhật Bản hy vọng tạo nên bất ngờ trước gã khổng lồ của bóng đá thế giới.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Selecao

Nhìn vào quá khứ, Brazil đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Brazil đã giành chiến thắng tới 3 trận, trong khi Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, tính chất của một trận đấu tại World Cup luôn tiềm ẩn những biến số khó lường, nhất là khi Nhật Bản đang có phong độ ổn định.

Nhận định chiến thuật

Với dàn ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ, Brazil được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, Nhật Bản với sự lỳ lợm đã thể hiện (thắng 1, hòa 2 trong 3 trận gần đây) chắc chắn sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ để chờ đợi cơ hội phản công. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Brazil trong việc xuyên phá những khối đội hình thấp và kỷ luật.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

14/10/2025: Nhật Bản 3 - 2 Brazil

06/06/2022: Nhật Bản 0 - 1 Brazil

10/11/2017: Nhật Bản 1 - 3 Brazil

16/06/2013: Brazil 3 - 0 Nhật Bản

Phong độ gần đây của Brazil

25/06/2026: Scotland 0-3 Brazil (Thắng)

20/06/2026: Brazil 3-0 Haiti (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thắng)

01/06/2026: Brazil 6-2 Panama (Thắng)

Phong độ gần đây của Nhật Bản

26/06/2026: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (Hòa)

21/06/2026: Tunisia 0-4 Nhật Bản (Thắng)

15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)

31/05/2026: Nhật Bản 1-0 Iceland (Thắng)

01/04/2026: Anh 0-1 Nhật Bản (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Brazil 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Brazil (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Nhật Bản (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 2 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Brazil

Raphinha: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Japan: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Brazil

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Brazil or draw

Cập nhật đội hình lúc 23:21 29/06/2026

Đội hình chính thức

Brazil

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Carlo Ancelotti

Đội hình xuất phát:

1. Alisson (G)

13. Danilo (D)

4. Marquinhos (D)

3. Gabriel Magalhães (D)

16. Douglas Santos (D)

8. Bruno Guimarães (M)

5. Casemiro (M)

20. Lucas Paquetá (M)

26. Rayan (F)

9. Matheus Cunha (F)

7. Vinícius Júnior (F)

Dự bị:

23. Ederson

12. Weverton

6. Alex Sandro

14. Bremer

15. Léo Pereira

24. Roger Ibañez

2. Éderson

17. Fabinho

21. Luiz Henrique

18. Danilo Santos

19. Endrick

22. Gabriel Martinelli

25. Igor Thiago

10. Neymar

Nhật Bản

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Hajime Moriyasu

Đội hình xuất phát:

1. Zion Suzuki (G)

22. Takehiro Tomiyasu (D)

3. Shogo Taniguchi (D)

21. Hiroki Itō (D)

10. Ritsu Doan (M)

24. Kaishu Sano (M)

15. Daichi Kamada (M)

13. Keito Nakamura (M)

14. Junya Ito (F)

11. Daizen Maeda (F)

18. Ayase Ueda (F)

Dự bị: