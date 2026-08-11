Trực tiếp Brighton vs Brentford: Hiệp 2 bắt đầu, Brighton dẫn 2-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Brighton vs Brentford: Hiệp 2 bắt đầu, Brighton dẫn 2-0
Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 14 điểm, kém Brighton 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Brighton 2 - 0 Brentford.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Diego Gomez.
- 86'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 19 - 4 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 4.
- 82'Thay người
Phút 82' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Charalampos Kostoulas.
- 82'Thay người
Phút 82' (Brighton): Yankuba Minteh vào sân thay Maxim De Cuyper.
- 78'Thay người
Phút 78' (Brighton): Jack Hinshelwood vào sân thay Yasin Ayari.
- 74'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 16 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 6 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 0 - 3.
- 70'Thay người
Phút 70' (Brentford): Callum Wilson vào sân thay Sepp van den Berg.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Kevin Schade (Brentford) nhận thẻ vàng (Argument).
- 62'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Lewis Dunk (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thay người
Phút 59' (Brentford): El Hadji Malick Diouf vào sân thay Keane Lewis-Potter.
- 59'Thay người
Phút 59' (Brentford): Mathias Jensen vào sân thay Mamadou Sangare.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Mats Wieffer (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 76% - 24% Brentford, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Brentford): Yehor Yarmoliuk vào sân thay Dango Ouattara.
- 45'Thay người
Phút 45' (Brighton): Mats Wieffer vào sân thay Chema Andrés.
- 45'Thay người
Phút 45' (Brentford): Nathan Collins vào sân thay Aaron Hickey.
- 42'BÀN THẮNG! Brighton (2-0)
Phút 42': Pascal Groß (Brighton) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.
- 37'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 70% - 30% Brentford, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Brighton ép sân
Cầm bóng: Brighton 66% - 34% Brentford, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 23'VAR
Phút 23': Card upgrade confirmed — Igor Thiago (Brentford).
- 23'Thẻ đỏ
Phút 23': Igor Thiago (Brentford) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': Chema Andrés (Brighton) nhận thẻ vàng (Argument).
- 15'BÀN THẮNG! Brighton (1-0)
Phút 15': Diego Gomez (Brighton) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Brighton 55% - 45% Brentford, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Kristoffer Ajer (Brentford) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Brighton tiếp đón Brentford.
Cập nhật lúc 22:55 08/11/2026
Brentford đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Brighton là phép thử đáng chú ý cho tham vọng đó. Brighton đứng hạng 3 với 19 điểm, còn Brentford ở hạng 7 với 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại American Express Stadium.
Khoảng cách 5 điểm giữa hai đội
Brighton đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn Brentford 4 bậc và 5 điểm. Khoảng cách này không quá lớn trong bối cảnh mùa giải còn dài. Một kết quả tốt trước đối thủ trực tiếp có thể thay đổi cục diện của nhóm đầu.
Với Brentford, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với tốp đầu ngay trên sân đối thủ. Với Brighton, ba điểm sẽ giúp đội chủ nhà giữ vị trí trong cuộc đua phía trên.
Phong độ: Brighton nhỉnh hơn
Brighton thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận mới nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tích cực.
Brentford có thành tích kém ổn định hơn: thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách thắng ở trận gần nhất, sau khi thua ở trận liền trước đó. Kết quả ấy giúp Brentford có thêm niềm tin trước chuyến làm khách khó khăn.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Brighton thắng 2, hòa 2, còn Brentford thắng 1. Brighton có lợi thế nhỏ, nhưng số trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường sát sao. Đây là yếu tố khiến Brentford có lý do để tin rằng họ không phải là đội lép vế.
Điểm then chốt của trận đấu
Brighton cần duy trì mạch phong độ tốt và tận dụng lợi thế sân nhà để củng cố vị trí thứ 3. Brentford cần tận dụng cơ hội ở trận đấu này để tiến sát hơn nhóm trên. Cả hai đều có động lực lớn, nên trận đấu nhiều khả năng giằng co, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung trong những khoảnh khắc quan trọng.
Nhận định
Brighton được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, Brentford có đủ lý do để tin vào một kết quả tích cực nhờ khoảng cách điểm số không quá xa và lịch sử đối đầu cân bằng. Trận đấu này sẽ cho thấy Brentford đã đủ sức theo kịp nhóm đầu hay chưa.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)