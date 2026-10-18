Trực tiếp Brighton vs Crystal Palace: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Brighton vs Crystal Palace: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 15:17

Brighton đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp và sẽ tiếp Crystal Palace trên sân American Express Stadium lúc 20h00 ngày 18/10/2026.

BrightonvsCrystal PalaceSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Brighton và Crystal Palace đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:32 18/10/2026

Đội hình chính thức
Brighton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
1
B. Verbruggen
24
F. Kadıoğlu
44
L. Vušković
5
L. Dunk
21
O. Boscagli
13
P. Groß
14
José María Andrés Baixauli
25
D. Gómez
26
Y. Ayari
29
M. De Cuyper
19
C. Kostoulas
44
W. Benítez
6
J. Canvot
26
C. Richards
21
H. Ahanor
25
A. Khalaili
20
A. Wharton
23
Q. Timber
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
Dự bị
Brighton
35 M. Yalcouyé33 O'Riley15 I. Osman10 G. Rutter8 Hinshelwood30 M. Svoboda20 Costinha3 J. Hadjam23 J. Steele
Crystal Palace
9 E. Nketiah7 I. Sarr14 J. Mateta24 D. Osorio11 D. McNeil19 W. Hughes8 J. Lerma30 Óscar Mingueza31 R. Matthews
Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Brighton đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 5 trận gần nhất. Họ sẽ tiếp Crystal Palace trên sân American Express Stadium lúc 20h00 ngày 18/10/2026, với mục tiêu kéo dài chuỗi thắng trước một đối thủ đang chững lại.

Brighton: chuỗi thắng làm nền tảng cho sự tự tin

Thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất là thành tích ít đội bóng làm được. Chuỗi này cho thấy Brighton đang duy trì sự ổn định ở cả hai đầu sân và không để các trận đấu trôi theo chiều hướng xấu.

Thành tích đó phản ánh rõ trên bảng xếp hạng. Brighton đang đứng thứ 3 với 13 điểm, nằm trong nhóm đầu và có lợi thế tâm lý lớn khi thi đấu trên sân nhà.

Crystal Palace: phong độ chập chờn, vừa nhận thất bại

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace chưa tìm được sự đều tay. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy Crystal Palace chưa giữ được mạch ổn định. Hiện họ đứng thứ 13 với 7 điểm, kém Brighton 6 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu: lịch sử không đứng về phía chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Brighton, lịch sử đối đầu lại là điểm cộng cho Crystal Palace. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Crystal Palace thắng 3 lần, Brighton thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần.

Con số này nhắc rằng Brighton không thể xem nhẹ đối thủ. Crystal Palace đã nhiều lần tìm được cách đánh bại họ, và đó là nguồn động lực để đội khách tự tin bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa sức mạnh của chuỗi thắng và thế đối đầu thuận lợi của đội khách. Với Brighton, thử thách là giữ nguyên sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp 5 trận, nhất là khi đối thủ có thành tích đối đầu tốt.

Với Crystal Palace, cơ hội nằm ở việc tận dụng tinh thần từ những lần gặp trước và phản ứng sau trận thua gần nhất. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ gây áp lực lên chủ nhà ngay từ đầu.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Brighton có lợi thế rõ rệt, cộng thêm yếu tố sân nhà và mạch 5 trận toàn thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu 3 thắng, 1 hòa, 1 thua của Crystal Palace trong 5 lần gần nhất cho thấy trận đấu không hề dễ dàng với đội chủ nhà.

Nếu Brighton duy trì được sự ổn định, họ có cơ sở để nối dài mạch thăng hoa. Dù vậy, Crystal Palace vẫn đủ khả năng làm gián đoạn chuỗi thắng này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Brighton · 1 thắng1 hòaCrystal Palace · 3 thắng
08/02/2026
Brighton
0 - 1
Crystal Palace
CP
09/11/2025
Crystal Palace
0 - 0
Brighton
Hòa
05/04/2025
Crystal Palace
2 - 1
Brighton
CP
15/12/2024
Brighton
1 - 3
Crystal Palace
CP
03/02/2024
Brighton
4 - 1
Crystal Palace
BRI
Brighton
5 trận gần nhất
TTTTT
6
Trận
4-1-1
T-H-B
18
Ghi (TB 3.0)
5
Thủng lưới
Crystal Palace
5 trận gần nhất
BTBHT
6
Trận
2-1-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
4Chelsea7412+413TTBHB
12Aston Villa7223-48THTBH
13Crystal Palace6213-37THBTB
14Manchester United613206HHBHT
Tình hình lực lượng
Brighton
F. Azeez (Abdominal strain)
E. Ferguson (Ankle Injury)
Y. Minteh (Injury)
K. Mitoma (Hamstring Injury)
S. Tzimas (Knee Injury)
M. Wieffer (Knee Injury)
Z. Yohanna (Injury)
P. Struijk (Rest)
Crystal Palace
A. Disasi (Red Card)
C. Riad (Knee Injury)
B. Chilwell (Injury)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Mateta (Hamstring Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)
A. Disasi (Red Card)
C. Riad (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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