TRỰC TIẾP Trực tiếp Buriram United vs Kashima: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 9 điểm, trước trận gặp Buriram United hạng 13 lúc 19h15 ngày 04/11/2026 tại sân Chang Arena.

Buriram United 0 - 0 Kashima Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 43% - 57% Kashima, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 51% - 49% Kashima, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Buriram United 44% - 56% Kashima, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Buriram United tiếp đón Kashima.

Cập nhật lúc 20:01 04/11/2026

Đội hình chính thức Buriram United Sơ đồ · HLV Caneda Kashima Sơ đồ · HLV T. Oniki 99 A. Tudorie 19 K. Schindler 20 Toni Moya 2 S. Haiprakhon 40 Eduardo Mancha 16 K. Dougall 37 Darlan 23 G. Čaušić 7 Bissoli 13 N. Etheridge 4 R. Asadi 24 H. Hayashu 14 Y. Higuchi 32 H. Matsumoto 6 K. Misao 35 A. Motosuna 28 Y. Okawa 34 H. Tokuda 23 K. Tsukui 30 M. Yoshida 4 K. Chida 1 T. Hayakawa Dự bị Buriram United 34 C. Bootprom 55 T. Bunmathan 31 Caju 33 Chotmuangpak 10 Sebas Moyano 8 Paulinho 54 Rattanasuwan 30 S. Schimmer 27 Sookjitthammakul Kashima 21 T. Yamada 55 N. Ueda 47 Eito Takaki 42 Rui Onuki 7 R. Ogawa 27 Y. Matsumura 8 Matheus Bueno 9 Léo Ceará 45 Koki Kurahashi Cập nhật đội hình lúc 18:47 04/11/2026

Buriram United Thống kê Kashima 43% Kiểm soát bóng 57% 0 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 1 0 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Buriram United lúc 19h15 ngày 04/11/2026 trên sân Chang Arena. Đội khách đang đứng thứ 2 với 9 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 13 với 2 điểm.

Kashima giữ vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ qua bảng xếp hạng. Kashima đang có 9 điểm và đứng thứ 2, nằm trong nhóm đầu bảng. Buriram United mới có 2 điểm và đứng thứ 13, tức là còn khá xa nhóm dẫn đầu.

Với Kashima, đây là dịp để củng cố vị trí cao và giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng. Với Buriram United, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị để cải thiện vị thế ở nửa dưới bảng.

Phong độ: Kashima ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Kashima thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng này khởi đầu chuỗi trận gần đây bằng hai chiến thắng liên tiếp, cho thấy sự tự tin đang ở mức cao khi hành quân đến sân của đối thủ.

Ngược lại, Buriram United thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lượt đấu gần nhất. Chủ nhà vừa có một trận hòa và một trận thua ở hai lượt đấu mới nhất. Dù vậy, họ từng có hai chiến thắng liên tiếp trước đó, nên không phải đội bóng thiếu khả năng tạo ra kết quả tốt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Kashima nhiều khả năng sẽ là đội chủ động hơn về mặt thế trận. Một đội đang bám sát nhóm đầu bảng thường muốn kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót để không bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách.

Buriram United có lợi thế sân nhà tại Chang Arena. Với đội đang cần điểm số, việc giữ sự chắc chắn trong những giai đoạn đầu trận và tận dụng khán giả nhà có thể là hướng đi hợp lý để gây khó khăn cho đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhìn chung, chênh lệch 7 điểm trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây đều nghiêng về Kashima. Tuy nhiên, chuỗi trận không ổn định của Kashima, với một trận hòa và một trận thua trong 5 lượt gần nhất, cho thấy họ chưa hoàn toàn an toàn trước một đối thủ đang cần điểm.

Nhận định

Kashima là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 2 và phong độ tốt hơn. Nếu duy trì sự ổn định, họ có cơ sở để giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Buriram United cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời tìm lại cảm giác chiến thắng.

Buriram United 5 trận gần nhất H B T T B 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 3 Thủng lưới Kashima 5 trận gần nhất T T B H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 3.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T … 12 Port FC 4 1 0 3 -5 3 T B B B 13 Buriram United 3 0 2 1 -1 2 H B H 14 Ratchaburi 4 0 1 3 -4 1 B H B B …