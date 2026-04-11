Trực tiếp Buriram United vs Kashima: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Buriram United vs Kashima: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể04/11/2026 14:14

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 2 với 9 điểm, trước trận gặp Buriram United hạng 13 lúc 19h15 ngày 04/11/2026 tại sân Chang Arena.

Buriram United0 - 0KashimaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 43% - 57% Kashima, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 51% - 49% Kashima, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Buriram United 44% - 56% Kashima, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Buriram United tiếp đón Kashima.

Cập nhật lúc 20:01 04/11/2026

Đội hình chính thức
Buriram United
Sơ đồ · HLV Caneda
Kashima
Sơ đồ · HLV T. Oniki
99
A. Tudorie
19
K. Schindler
20
Toni Moya
2
S. Haiprakhon
40
Eduardo Mancha
16
K. Dougall
37
Darlan
23
G. Čaušić
7
Bissoli
13
N. Etheridge
4
R. Asadi
24
H. Hayashu
14
Y. Higuchi
32
H. Matsumoto
6
K. Misao
35
A. Motosuna
28
Y. Okawa
34
H. Tokuda
23
K. Tsukui
30
M. Yoshida
4
K. Chida
1
T. Hayakawa
Dự bị
Buriram United
34 C. Bootprom55 T. Bunmathan31 Caju33 Chotmuangpak10 Sebas Moyano8 Paulinho54 Rattanasuwan30 S. Schimmer27 Sookjitthammakul
Kashima
21 T. Yamada55 N. Ueda47 Eito Takaki42 Rui Onuki7 R. Ogawa27 Y. Matsumura8 Matheus Bueno9 Léo Ceará45 Koki Kurahashi
Cập nhật đội hình lúc 18:47 04/11/2026
Buriram UnitedThống kêKashima
43%
Kiểm soát bóng
57%
0
Dứt điểm
5
0
Trúng đích
1
0
Phạt góc
3
1
Phạm lỗi
1
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Kashima còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận gặp Buriram United lúc 19h15 ngày 04/11/2026 trên sân Chang Arena. Đội khách đang đứng thứ 2 với 9 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 13 với 2 điểm.

Kashima giữ vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ qua bảng xếp hạng. Kashima đang có 9 điểm và đứng thứ 2, nằm trong nhóm đầu bảng. Buriram United mới có 2 điểm và đứng thứ 13, tức là còn khá xa nhóm dẫn đầu.

Với Kashima, đây là dịp để củng cố vị trí cao và giữ khoảng cách với nhóm đầu bảng. Với Buriram United, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị để cải thiện vị thế ở nửa dưới bảng.

Phong độ: Kashima ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Kashima thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội bóng này khởi đầu chuỗi trận gần đây bằng hai chiến thắng liên tiếp, cho thấy sự tự tin đang ở mức cao khi hành quân đến sân của đối thủ.

Ngược lại, Buriram United thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lượt đấu gần nhất. Chủ nhà vừa có một trận hòa và một trận thua ở hai lượt đấu mới nhất. Dù vậy, họ từng có hai chiến thắng liên tiếp trước đó, nên không phải đội bóng thiếu khả năng tạo ra kết quả tốt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Kashima nhiều khả năng sẽ là đội chủ động hơn về mặt thế trận. Một đội đang bám sát nhóm đầu bảng thường muốn kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót để không bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách.

Buriram United có lợi thế sân nhà tại Chang Arena. Với đội đang cần điểm số, việc giữ sự chắc chắn trong những giai đoạn đầu trận và tận dụng khán giả nhà có thể là hướng đi hợp lý để gây khó khăn cho đối thủ có phong độ tốt hơn.

Nhìn chung, chênh lệch 7 điểm trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây đều nghiêng về Kashima. Tuy nhiên, chuỗi trận không ổn định của Kashima, với một trận hòa và một trận thua trong 5 lượt gần nhất, cho thấy họ chưa hoàn toàn an toàn trước một đối thủ đang cần điểm.

Nhận định

Kashima là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 2 và phong độ tốt hơn. Nếu duy trì sự ổn định, họ có cơ sở để giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Buriram United cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để tận dụng lợi thế sân nhà, đồng thời tìm lại cảm giác chiến thắng.

Buriram United
5 trận gần nhất
HBTTB
3
Trận
0-2-1
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
3
Thủng lưới
Kashima
5 trận gần nhất
TTBHT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
11
Ghi (TB 3.7)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vissel Kobe4400+512TTTT
2Kashima3300+109TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
12Port FC4103-53TBBB
13Buriram United3021-12HBH
14Ratchaburi4013-41BHBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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