TRỰC TIẾP Trực tiếp Cagliari vs Bologna: Cagliari ép sân, chưa có bàn thắng Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 13 điểm. Họ tiếp Bologna, đội đứng hạng 15, trên sân Unipol Domus lúc 20:00 ngày 24/10/2026.

Cagliari 0 - 0 Bologna Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Cagliari ép sân Cầm bóng: Cagliari 62% - 38% Bologna; phạm lỗi 1 - 5.

0' Trận đấu bắt đầu Cagliari tiếp đón Bologna.

Cập nhật lúc 20:23 24/10/2026

Đội hình chính thức Cagliari Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV F. Pisacane Bologna Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raffaele Palladino 1 E. Caprile 2 Zé Pedro 14 A. Deiola 15 J. Rodríguez 33 A. Obert 8 M. Adopo 6 H. Winks 4 A. Romano 79 Y. Massolin 70 D. Maldini 31 P. Mendy 1 Ł. Skorupski 36 M. Darmian 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 19 L. Ferguson 4 T. Pobega 33 Juan Miranda 10 Bernardeschi 21 J. Odgaard 28 N. Cambiaghi Dự bị Cagliari 32 Ivan Stoyanov Sulev 39 A. Fadera 24 G. Aurelio 20 R. Ciervo 10 J. Fazzini 21 Gagliardini 9 Kevin Carlos 22 R. Kofler 27 J. Liteta Bologna 6 N. Moro 25 M. Pessina 41 M. Vitík 11 S. Mbangula 18 M. Libra 14 T. Heggem 72 U. Happonen 5 E. Helland 22 J. Enem Cập nhật đội hình lúc 19:32 24/10/2026

Cagliari Thống kê Bologna 62% Kiểm soát bóng 38% 0 Trúng đích 0 1 Phạm lỗi 5

Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 13 điểm. Trận tiếp Bologna trên sân Unipol Domus lúc 20:00 ngày 24/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng. Bologna đang đứng thứ 15 với 5 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Cagliari bám sát nhóm dự cúp châu lục

Với 13 điểm, Cagliari đang xếp trên Bologna 7 bậc và hơn 8 điểm. Khoảng cách đó phản ánh một mùa giải khởi đầu khá ổn định của đội chủ nhà, và họ có đủ lý do để nhìn lên phía trên thay vì lo lắng cho phía dưới.

Phong độ gần đây của Cagliari khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận thua lại là trận mới nhất, nên Cagliari cần phản ứng nhanh để không làm gián đoạn mạch kết quả tốt trước đó.

Bologna tìm cách thoát khỏi nửa dưới bảng xếp hạng

Bologna bước vào trận với tâm thế khác hẳn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại, khiến đội khách chưa thể tạo được đà đi lên.

Với 5 điểm và vị trí thứ 15, Bologna cần sự kiên nhẫn và kỷ luật khi làm khách. Một kết quả tốt trên sân Unipol Domus sẽ giúp họ cải thiện tinh thần, dù Cagliari đang có phong độ vượt trội hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Bologna

Lịch sử đối đầu lại là điểm khiến trận đấu thú vị hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bologna thắng 3 lần, Cagliari thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Như vậy, đội khách đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điều này đặt Cagliari trước một bài toán tâm lý. Họ có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nhưng cần chứng minh mình có thể phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử đối đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể xoay quanh việc Cagliari duy trì được sự ổn định và khả năng giành điểm mà họ đã thể hiện trong phần lớn các trận gần đây. Sau trận thua gần nhất, đội chủ nhà cần thể hiện sự tập trung ngay từ những phút đầu để tránh để đối thủ có được thế trận thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, Bologna có thể trông cậy vào kinh nghiệm đối đầu tích cực với Cagliari. Nếu giữ được sự chắc chắn, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, nhất là khi áp lực phải thắng đang dồn lên vai Cagliari.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Cagliari được đánh giá nhỉnh hơn. Khoảng cách 8 điểm cùng lợi thế sân nhà là những yếu tố đáng kể. Tuy nhiên, thành tích đối đầu nghiêng về Bologna khiến trận đấu khó có thể là một cuộc dạo chơi của đội chủ nhà.

Nếu Cagliari giữ được phong độ như ba trận thắng trước đó, họ sẽ có cơ hội tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Bologna sẽ muốn tận dụng kết quả đối đầu thuận lợi để tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cagliari · 1 thắng 1 hòa Bologna · 3 thắng Bologna 0 - 0 Cagliari Hòa Cagliari 0 - 2 Bologna BOL Bologna 2 - 1 Cagliari BOL Cagliari 0 - 2 Bologna BOL Cagliari 2 - 1 Bologna CAG

Cagliari 5 trận gần nhất B H T T T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 7 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất B T H B H 7 Trận 1-2-4 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 Lazio 7 6 1 0 +10 19 T T T H T 3 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T … 7 Torino 8 4 1 3 +2 13 T T T H B 8 Cagliari 7 4 1 2 -1 13 B H T T T 9 Juventus 7 3 2 2 +1 11 B H T B H … 14 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B 15 Bologna 7 1 2 4 -4 5 B T H B H 16 Udinese 7 1 1 5 -7 4 B B B B B …

Tình hình lực lượng Cagliari ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury) ✚ M. Felici (Knee Injury) ✚ R. Idrissi (Knee Injury) ✚ Y. Trepy (Injury) Bologna ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ R. Orsolini (Thigh Injury) ✚ R. Piccoli (Hamstring Injury)