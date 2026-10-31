TRỰC TIẾP Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Trận đấu tạm dừng, Cambuur dẫn 4-0 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 trên sân Kooi Stadion.

Cambuur 4 - 0 GO Ahead Eagles Gián đoạn 88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Cambuur 52% - 48% GO Ahead Eagles, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Cambuur): Skye Vink vào sân thay Rafik El Arguioui.

80' BÀN THẮNG! Cambuur (4-0) Phút 80': Rafik El Arguioui (Cambuur) lập công (kiến tạo: Sami Bouhoudane). Tỷ số: 4 - 0.

80' Thay người Phút 80' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Mathis Suray.

78' Thay người Phút 78' (Cambuur): Daan Visser vào sân thay Nicky Souren.

78' Thay người Phút 78' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Jason Ceka.

76' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 54% - 46% GO Ahead Eagles, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.

75' Thay người Phút 75' (GO Ahead Eagles): Richonell Margaret vào sân thay Victor Kaj Edvardsen.

68' Thay người Phút 68' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.

68' Thay người Phút 68' (Cambuur): Ethan Apkakou vào sân thay Mathieu Maertens.

67' Thẻ vàng Phút 67': Nicolas Binder (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 48% - 52% GO Ahead Eagles, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.

51' Thẻ vàng Phút 51': Thibo Baeten (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Dissent).

50' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 46% - 54% GO Ahead Eagles, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (GO Ahead Eagles): Stefán Ingi Sigurdarson vào sân thay Evert Linthorst.

45' Thay người Phút 45' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Oskar Siira Sivertsen.

45' Thay người Phút 45' (GO Ahead Eagles): Tomas Galvez vào sân thay Dean Ruben James.

44' Thẻ vàng Phút 44': Nicky Souren (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).

41' BÀN THẮNG! Cambuur (3-0) Phút 41': Billy van Duijl (Cambuur) lập công (kiến tạo: Ilyes Hamache). Tỷ số: 3 - 0.

37' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 45% - 55% GO Ahead Eagles, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 61% - 39% GO Ahead Eagles, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Cambuur (2-0) Phút 15': Jason Ceka (Cambuur) lập công (kiến tạo: Devid Eugene Bouah). Tỷ số: 2 - 0.

12' Cambuur ép sân Cầm bóng: Cambuur 60% - 40% GO Ahead Eagles, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

7' BÀN THẮNG! Cambuur (1-0) Phút 7': Ismaël Baouf (Cambuur) lập công (kiến tạo: Rafik El Arguioui). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Cambuur tiếp đón GO Ahead Eagles.

Cập nhật lúc 05:21 01/11/2026

Đội hình chính thức Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting 1 T. Jansen 2 D. Bouah 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 30 J. Çeka 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder 24 J. Cillessen 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 11 O. Sivertsen 10 S. Tengstedt 17 M. Suray 16 V. Edvardsen Dự bị Cambuur 3 J. Berkhout 17 Ethan Apkakou 7 S. Bouhoudane 29 Iwan Henstra 23 L. Jetten 24 M. Kalisvaart 27 W. Kooistra 15 F. Kvam 16 R. Mulders GO Ahead Eagles 23 T. Baeten 29 E. Flataker 27 Tomas Galvez 1 K. Haug 18 R. Margaret 3 G. Nauber 34 Y. Rahmouni 9 Sigurðarson 25 G. van Zwam Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026

Cambuur Thống kê GO Ahead Eagles 52% Kiểm soát bóng 48% 15 Dứt điểm 9 7 Trúng đích 0 7 Phạt góc 2 10 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 3

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do khiến cuộc gặp trên sân Kooi Stadion lúc 03:00 ngày 01/11/2026 đáng chú ý. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 2 điểm, nên trận này hứa hẹn là màn so tài cởi mở và nhiều cảm xúc.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 2 trận và để GO Ahead Eagles thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khó có chuyện bên nào áp đảo hoàn toàn, và các trận đấu thường diễn ra theo nhịp độ cao, giàu bàn thắng.

Chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở thành tích gần đây. Tuy nhiên, việc GO Ahead Eagles từng thắng và hai lần chia điểm cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho Cambuur.

Phong độ: Cambuur bất bại, GO Ahead Eagles chưa ổn định bằng

Cambuur đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm lý vững vàng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù vậy, hai trận thắng gần nhất cho thấy họ đang có đà tích cực.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

GO Ahead Eagles hiện đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Cambuur xếp hạng 10 với 12 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể thay đổi thứ tự của hai đội. Cả hai đều có động lực để giành trọn ba điểm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với hai đội có phong độ tốt và vị trí sát nhau, trận đấu nhiều khả năng không có bên nào chủ động phòng ngự thụ động. Cambuur có lợi thế sân nhà và mạch trận bất bại, nên có thể chủ động gây áp lực ngay từ đầu. GO Ahead Eagles cũng có đủ chất lượng để đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống tấn công từ cả hai phía, đúng như xu hướng ghi bàn trong các lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Cambuur nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi GO Ahead Eagles hơn 2 điểm trên bảng xếp hạng và có tinh thần tốt sau hai trận thắng gần nhất. Từ những yếu tố trên, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, cởi mở và hấp dẫn, với nhiều khoảnh khắc đáng xem ở cả hai khung thành.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Cambuur · 2 thắng 2 hòa GO Ahead Eagles · 1 thắng Cambuur 4 - 1 GO Ahead Eagles CAM GO Ahead Eagles 0 - 0 Cambuur Hòa GO Ahead Eagles 3 - 0 Cambuur GAE Cambuur 5 - 2 GO Ahead Eagles CAM GO Ahead Eagles 0 - 0 Cambuur Hòa

Cambuur 5 trận gần nhất T T H T H 10 Trận 3-3-4 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 22 Thủng lưới GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất T T B H H 10 Trận 3-5-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.3) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 10 7 3 0 +21 24 H T T T T 2 Ajax 10 6 3 1 +16 21 T T H H T 3 PSV Eindhoven 10 6 2 2 +15 20 H B T B T … 8 Groningen 10 4 3 3 +3 15 H B T T H 9 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H H 10 Cambuur 10 3 3 4 -3 12 T H T H T 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T …

Tình hình lực lượng Cambuur ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ B. van Duijl (Inactive) ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ B. van Duijl (Inactive) GO Ahead Eagles ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ P. Saathof (Knee Injury)