Trực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Trận đấu tạm dừng, Cambuur dẫn 4-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Cambuur vs GO Ahead Eagles: Trận đấu tạm dừng, Cambuur dẫn 4-0
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 trên sân Kooi Stadion.
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Cambuur 52% - 48% GO Ahead Eagles, dứt điểm 15 - 9 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 81'Thay người
Phút 81' (Cambuur): Skye Vink vào sân thay Rafik El Arguioui.
- 80'BÀN THẮNG! Cambuur (4-0)
Phút 80': Rafik El Arguioui (Cambuur) lập công (kiến tạo: Sami Bouhoudane). Tỷ số: 4 - 0.
- 80'Thay người
Phút 80' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Mathis Suray.
- 78'Thay người
Phút 78' (Cambuur): Daan Visser vào sân thay Nicky Souren.
- 78'Thay người
Phút 78' (Cambuur): Iwan Henstra vào sân thay Jason Ceka.
- 76'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 54% - 46% GO Ahead Eagles, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 7 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 75'Thay người
Phút 75' (GO Ahead Eagles): Richonell Margaret vào sân thay Victor Kaj Edvardsen.
- 68'Thay người
Phút 68' (Cambuur): Sami Bouhoudane vào sân thay Nicolas Binder.
- 68'Thay người
Phút 68' (Cambuur): Ethan Apkakou vào sân thay Mathieu Maertens.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Nicolas Binder (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 48% - 52% GO Ahead Eagles, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Thibo Baeten (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 50'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 46% - 54% GO Ahead Eagles, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (GO Ahead Eagles): Stefán Ingi Sigurdarson vào sân thay Evert Linthorst.
- 45'Thay người
Phút 45' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Oskar Siira Sivertsen.
- 45'Thay người
Phút 45' (GO Ahead Eagles): Tomas Galvez vào sân thay Dean Ruben James.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Nicky Souren (Cambuur) nhận thẻ vàng (Foul).
- 41'BÀN THẮNG! Cambuur (3-0)
Phút 41': Billy van Duijl (Cambuur) lập công (kiến tạo: Ilyes Hamache). Tỷ số: 3 - 0.
- 37'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 45% - 55% GO Ahead Eagles, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 25'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 61% - 39% GO Ahead Eagles, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 15'BÀN THẮNG! Cambuur (2-0)
Phút 15': Jason Ceka (Cambuur) lập công (kiến tạo: Devid Eugene Bouah). Tỷ số: 2 - 0.
- 12'Cambuur ép sân
Cầm bóng: Cambuur 60% - 40% GO Ahead Eagles, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.
- 7'BÀN THẮNG! Cambuur (1-0)
Phút 7': Ismaël Baouf (Cambuur) lập công (kiến tạo: Rafik El Arguioui). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Cambuur tiếp đón GO Ahead Eagles.
Cập nhật lúc 05:21 01/11/2026
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Cambuur và GO Ahead Eagles thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do khiến cuộc gặp trên sân Kooi Stadion lúc 03:00 ngày 01/11/2026 đáng chú ý. Hai đội đang đứng liền kề trên bảng xếp hạng, cách nhau chỉ 2 điểm, nên trận này hứa hẹn là màn so tài cởi mở và nhiều cảm xúc.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Cambuur thắng 2 trận, hòa 2 trận và để GO Ahead Eagles thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội khó có chuyện bên nào áp đảo hoàn toàn, và các trận đấu thường diễn ra theo nhịp độ cao, giàu bàn thắng.
Chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút ở thành tích gần đây. Tuy nhiên, việc GO Ahead Eagles từng thắng và hai lần chia điểm cho thấy đội khách hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho Cambuur.
Phong độ: Cambuur bất bại, GO Ahead Eagles chưa ổn định bằng
Cambuur đang có chuỗi 5 trận gần nhất không biết đến thất bại, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Chuỗi kết quả này giúp đội chủ nhà bước vào trận với tâm lý vững vàng, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.
Trong khi đó, GO Ahead Eagles thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách vừa có những chiến thắng, nhưng chưa giữ được sự ổn định tuyệt đối. Dù vậy, hai trận thắng gần nhất cho thấy họ đang có đà tích cực.
Cuộc đua trên bảng xếp hạng
GO Ahead Eagles hiện đứng hạng 9 với 14 điểm, còn Cambuur xếp hạng 10 với 12 điểm. Khoảng cách 2 điểm khiến kết quả trận này có thể thay đổi thứ tự của hai đội. Cả hai đều có động lực để giành trọn ba điểm.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với hai đội có phong độ tốt và vị trí sát nhau, trận đấu nhiều khả năng không có bên nào chủ động phòng ngự thụ động. Cambuur có lợi thế sân nhà và mạch trận bất bại, nên có thể chủ động gây áp lực ngay từ đầu. GO Ahead Eagles cũng có đủ chất lượng để đáp trả bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.
Chính sự cân bằng này làm tăng khả năng trận đấu xuất hiện nhiều tình huống tấn công từ cả hai phía, đúng như xu hướng ghi bàn trong các lần đối đầu gần đây.
Nhận định
Cambuur nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, trong khi GO Ahead Eagles hơn 2 điểm trên bảng xếp hạng và có tinh thần tốt sau hai trận thắng gần nhất. Từ những yếu tố trên, người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu giằng co, cởi mở và hấp dẫn, với nhiều khoảnh khắc đáng xem ở cả hai khung thành.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)