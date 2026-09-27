Trực tiếp Canada vs Chile: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Canada vs Chile: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể27/09/2026 01:05

Cuộc đối đầu giữa Canada và Chile diễn ra lúc 06:00 ngày 27/09/2026 trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, nơi đại diện Bắc Mỹ duy trì chuỗi bất bại qua 5 trận đấu.

Canada0 - 0ChileHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Canada tiếp đón Chile.

Cập nhật lúc 06:30 27/09/2026

Đội hình chính thức
Canada
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jesse Marsch
Chile
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal
1
Dayne St. Clair
23
Niko Sigur
4
Luc De Fougerolles
3
Ralph Priso
22
Richie Laryea
17
Tajon Buchanan
6
Mathieu Choinière
25
Nathan-Dylan Saliba
14
Jacob Shaffelburg
20
Jonathan David
9
Cyle Larin
12
Lawrence Vigouroux
2
Felipe Faúndez
27
Jonathan Villagra
4
Iván Román
17
Gabriel Suazo
15
César Pérez
6
Vicente Pizarro
7
Lucas Cepeda
10
Marcelino Núñez
11
Darío Osorio
16
Gonzalo Tapia
Dự bị
Canada
18 Owen Goodman13 Richard Chukwu5 Jamie Knight-Lebel15 Jovan Ivanišević7 Stephen Eustaquio11 Liam Millar19 Jacen Russell Rowe30 Junior Hoilett29 Daniel Jebbison
Chile
1 Christian Bravo23 Brayan Cortés26 Diego Ulloa3 Marcelo Morales25 Francisco Salinas22 Benjamin Kuscevic5 Paulo Díaz9 Maximiliano Gutiérrez21 Agustín Arce
Cập nhật đội hình lúc 05:33 27/09/2026

Trận giao hữu giữa Canada và Chile diễn ra vào lúc 06:00 ngày 27/09/2026, mang tính chất thử nghiệm quan trọng cho cả hai đội tuyển quốc gia. Trong khuôn khổ các trận đấu giao hữu quốc tế, cuộc so tài này là dịp để ban huấn luyện rà soát lực lượng và kiểm chứng hiệu quả vận hành lối chơi.

Điểm tựa từ chuỗi bất bại của Canada

Canada bước vào trận đấu với nền tảng phong độ tích cực khi trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thua. Cụ thể, đội bóng này giành được 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa trong các lần ra sân gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng tấn công và tính kỷ luật giúp Canada duy trì được sự ổn định cần thiết trước các đối thủ khác nhau.

Tính ổn định này phản ánh sự tiến bộ về mặt tổ chức lối chơi. Việc không để thua trong 5 trận đấu vừa qua mang lại sự tự tin rõ rệt, giúp Canada có thể chủ động triển khai các phương án chiến thuật theo ý đồ định sẵn khi chạm trán đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Phong độ đan xen của Chile

Bên phía đối diện, Chile thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định hơn trong giai đoạn gần đây. Đội bóng ghi nhận kết quả gồm 1 trận thua và 1 chiến thắng ở 2 trận đấu gần nhất. Những màn trình diễn đan xen giữa thắng và thua cho thấy Chile vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khả năng kiểm soát thế trận.

Dẫu vậy, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, đại diện Nam Mỹ luôn biết cách tạo ra áp lực khi các tuyến tìm được sự kết nối nhịp nhàng. Trận đấu này đặt ra yêu cầu củng cố lại sự tập trung và duy trì nhịp độ ổn định xuyên suốt thời gian bóng lăn.

Tương quan cân bằng giữa hai đội

Trong lần chạm trán duy nhất từng diễn ra giữa hai đội tuyển, màn so tài đã khép lại với kết quả hòa mà không bên nào giành được chiến thắng. Điều này cho thấy sự cân bằng đáng kể về mặt trình độ cũng như sự thận trọng của đôi bên trong cách tiếp cận trận đấu.

Với tính chất của một trận giao hữu, đôi bên nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên việc thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện các mảng miếng phối hợp. Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và tận dụng thời cơ sẽ là yếu tố quyết định chiều hướng diễn biến trên sân cỏ.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Canada · 0 thắng1 hòaChile · 0 thắng
30/06/2024
Canada
0 - 0
Chile
Hòa
Canada
5 trận gần nhất
BTBTH
5
Trận
2-3-0
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
3
Thủng lưới
Chile
5 trận gần nhất
TBBTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
3
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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