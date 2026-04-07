TRỰC TIẾP Trực tiếp Canada vs Maroc: Maroc mở tỷ số Canada và Maroc bước vào trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 với phong độ trái chiều — Maroc đang thể hiện sự ổn định đáng gờm trong khi Canada cần vượt qua chính mình để tiếp tục hành trình.

Canada 0 - 1 Maroc Hiệp 2 — phút 64' 64' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Canada 0 - 1 Maroc.

64' Thế trận Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Maroc): Chemsdine Talbi vào sân thay Bilal El Khannouss.

63' Thay người Phút 63' (Maroc): Sofyan Amrabat vào sân thay Ayyoub Bouaddi.

63' Thay người Phút 63' (Canada): Cyle Larin vào sân thay Tani Oluwaseyi.

52' Thế trận Cầm bóng: Canada 33% - 67% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 16 - 6, cứu thua 1 - 2.

50' BÀN THẮNG! Maroc (0-1) Phút 50': Azzedine Ounahi (Maroc) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 0 - 1.

49' Thẻ vàng Phút 49': Luc De Fougerolles (Canada) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': Bilal El Khannouss (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Azzedine Ounahi (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).

43' Thẻ vàng Phút 43': Jonathan David (Canada) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Achraf Hakimi (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Richie Laryea (Canada) nhận thẻ vàng (Argument).

39' Thế trận Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 1 - 2.

26' Thế trận Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

22' Thay người Phút 22' (Maroc): Soufiane Rahimi vào sân thay Ismael Saibari.

20' Thẻ vàng Phút 20': Redouane Halhal (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Canada tiếp đón Maroc.

Cập nhật lúc 01:27 05/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026

Đội hình chính thức

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Trận đấu không có đường lui

Đêm 5 tháng 7 năm 2026, sân NRG Stadium sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu mà cả hai đội không thể cho phép mình mắc sai lầm. Đây là vòng 1/8 World Cup 2026 — thắng thì tiếp tục, thua thì về nhà. Không còn tính toán điểm số, không còn chỗ cho những màn trình diễn nửa vời.

Canada, đội chủ nhà đồng tổ chức, mang theo kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ bản địa. Maroc, đội bóng châu Phi đã từng làm rung chuyển thế giới tại World Cup 2022, lại một lần nữa chứng minh họ không phải cái tên dễ bị xem thường.

Phong độ: Maroc nhỉnh hơn, Canada chưa thực sự ổn định

Nhìn vào phong độ gần đây, Maroc đang ở trạng thái tốt hơn rõ rệt. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi giành được ba chiến thắng và chỉ để lại một trận hòa — một chuỗi kết quả cho thấy sự nhất quán và bản lĩnh của một tập thể đã quen với áp lực lớn.

Canada, ngược lại, đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu đồng đều. Trong bốn trận gần nhất, đội tuyển xứ lá phong có một trận hòa, một trận thắng, một trận thua và một trận thắng — thứ tự kết quả không tạo ra cảm giác về một đội bóng đang đi lên. Sự bất ổn đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi đối mặt với một Maroc đang vận hành trơn tru.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ có một lần đối đầu được ghi nhận trong dữ liệu, kết quả đó vẫn là tín hiệu tâm lý có lợi cho đội bóng châu Phi khi bước vào trận đấu mang tính quyết định này.

Nhận định: Maroc có lợi thế, nhưng Canada không thể bị gạt bỏ

Maroc bước vào trận đấu này với nhiều lợi thế hơn: phong độ ổn định, lịch sử đối đầu thuận lợi và kinh nghiệm từng đi sâu tại World Cup. Lối chơi phòng ngự kỷ luật kết hợp với khả năng phản công sắc bén là thứ vũ khí mà đội bóng này đã mài giũa qua nhiều năm.

Tuy nhiên, Canada không phải không có cơ hội. Lợi thế sân nhà — dù không phải sân nhà theo nghĩa địa lý tuyệt đối — cùng với áp lực phải thể hiện trước người hâm mộ khu vực có thể biến thành nguồn động lực. Nếu Canada tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, trận đấu này hoàn toàn có thể đi theo hướng khác.

Nhìn chung, Maroc đang là đội được đánh giá cao hơn dựa trên phong độ hiện tại, nhưng bóng đá vòng loại trực tiếp luôn có những bất ngờ riêng của nó.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc

Phong độ gần đây của Canada

29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)

19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)

13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)

Phong độ gần đây của Maroc

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Canada 2 4 WLWD

Phong độ và thống kê đội

Canada (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Maroc (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3 (2 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Canada

I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)

Morocco: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Canada

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Jesse Marsch

Đội hình xuất phát:

16. Maxime Crépeau (G)

2. Alistair Johnston (D)

4. Luc De Fougerolles (D)

15. Moise Bombito (D)

22. Richie Laryea (D)

17. Tajon Buchanan (M)

23. Niko Sigur (M)

7. Stephen Eustaquio (M)

20. Ali Ahmed (M)

10. Jonathan David (F)

12. Tani Oluwaseyi (F)

Dự bị:

18. Owen Goodman

1. Dayne St. Clair

5. Joel Waterman

19. Alphonso Davies

3. Alfie Jones

13. Derek Cornelius

21. Jonathan Osorio

6. Mathieu Choinière

14. Jacob Shaffelburg

25. Nathan-Dylan Saliba

11. Liam Millar

24. Promise David

9. Cyle Larin

26. Jayden Nelson

Morocco

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

25. Redouane Halhal (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

10. Brahim Díaz (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

11. Ismael Saibari (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

26. Anass Salah-Eddine

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

19. Youssef Belammari

18. Chadi Riad

17. Amine Sbai

4. Sofyan Amrabat

15. Samir El Mourabet

7. Chemsdine Talbi

16. Gessime Yassine

20. Ayoub El Kaabi

9. Soufiane Rahimi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Morocco

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco