Trực tiếp Canada vs Maroc: Maroc mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Canada vs Maroc: Maroc mở tỷ số
Canada và Maroc bước vào trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026 với phong độ trái chiều — Maroc đang thể hiện sự ổn định đáng gờm trong khi Canada cần vượt qua chính mình để tiếp tục hành trình.
- 64'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Canada 0 - 1 Maroc.
- 64'Thế trận
Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 1 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (Maroc): Chemsdine Talbi vào sân thay Bilal El Khannouss.
- 63'Thay người
Phút 63' (Maroc): Sofyan Amrabat vào sân thay Ayyoub Bouaddi.
- 63'Thay người
Phút 63' (Canada): Cyle Larin vào sân thay Tani Oluwaseyi.
- 52'Thế trận
Cầm bóng: Canada 33% - 67% Maroc, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 16 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 50'BÀN THẮNG! Maroc (0-1)
Phút 50': Azzedine Ounahi (Maroc) lập công (kiến tạo: Achraf Hakimi). Tỷ số: 0 - 1.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Luc De Fougerolles (Canada) nhận thẻ vàng (Foul).
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 45+6'Thẻ vàng
Phút 45+6': Bilal El Khannouss (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Azzedine Ounahi (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Jonathan David (Canada) nhận thẻ vàng (Foul).
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Achraf Hakimi (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Richie Laryea (Canada) nhận thẻ vàng (Argument).
- 39'Thế trận
Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 1 - 2.
- 26'Thế trận
Cầm bóng: Canada 39% - 61% Maroc, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 22'Thay người
Phút 22' (Maroc): Soufiane Rahimi vào sân thay Ismael Saibari.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Redouane Halhal (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Canada tiếp đón Maroc.
Cập nhật lúc 01:27 05/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 23:20 04/07/2026
Đội hình chính thức
Canada
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Jesse Marsch
Đội hình xuất phát:
- 16. Maxime Crépeau (G)
- 2. Alistair Johnston (D)
- 4. Luc De Fougerolles (D)
- 15. Moise Bombito (D)
- 22. Richie Laryea (D)
- 17. Tajon Buchanan (M)
- 23. Niko Sigur (M)
- 7. Stephen Eustaquio (M)
- 20. Ali Ahmed (M)
- 10. Jonathan David (F)
- 12. Tani Oluwaseyi (F)
Dự bị:
- 18. Owen Goodman
- 1. Dayne St. Clair
- 5. Joel Waterman
- 19. Alphonso Davies
- 3. Alfie Jones
- 13. Derek Cornelius
- 21. Jonathan Osorio
- 6. Mathieu Choinière
- 14. Jacob Shaffelburg
- 25. Nathan-Dylan Saliba
- 11. Liam Millar
- 24. Promise David
- 9. Cyle Larin
- 26. Jayden Nelson
Maroc
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 25. Redouane Halhal (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 10. Brahim Díaz (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 11. Ismael Saibari (F)
Dự bị:
- 12. Munir El Kajoui
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 26. Anass Salah-Eddine
- 5. Marwane Saadane
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 19. Youssef Belammari
- 18. Chadi Riad
- 17. Amine Sbai
- 4. Sofyan Amrabat
- 15. Samir El Mourabet
- 7. Chemsdine Talbi
- 16. Gessime Yassine
- 20. Ayoub El Kaabi
- 9. Soufiane Rahimi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
Trận đấu không có đường lui
Đêm 5 tháng 7 năm 2026, sân NRG Stadium sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu mà cả hai đội không thể cho phép mình mắc sai lầm. Đây là vòng 1/8 World Cup 2026 — thắng thì tiếp tục, thua thì về nhà. Không còn tính toán điểm số, không còn chỗ cho những màn trình diễn nửa vời.
Canada, đội chủ nhà đồng tổ chức, mang theo kỳ vọng khổng lồ của người hâm mộ bản địa. Maroc, đội bóng châu Phi đã từng làm rung chuyển thế giới tại World Cup 2022, lại một lần nữa chứng minh họ không phải cái tên dễ bị xem thường.
Phong độ: Maroc nhỉnh hơn, Canada chưa thực sự ổn định
Nhìn vào phong độ gần đây, Maroc đang ở trạng thái tốt hơn rõ rệt. Trong bốn trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi giành được ba chiến thắng và chỉ để lại một trận hòa — một chuỗi kết quả cho thấy sự nhất quán và bản lĩnh của một tập thể đã quen với áp lực lớn.
Canada, ngược lại, đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu đồng đều. Trong bốn trận gần nhất, đội tuyển xứ lá phong có một trận hòa, một trận thắng, một trận thua và một trận thắng — thứ tự kết quả không tạo ra cảm giác về một đội bóng đang đi lên. Sự bất ổn đó có thể trở thành điểm yếu chí mạng khi đối mặt với một Maroc đang vận hành trơn tru.
Lịch sử đối đầu nghiêng về Maroc
Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Maroc đã giành chiến thắng. Dù chỉ có một lần đối đầu được ghi nhận trong dữ liệu, kết quả đó vẫn là tín hiệu tâm lý có lợi cho đội bóng châu Phi khi bước vào trận đấu mang tính quyết định này.
Nhận định: Maroc có lợi thế, nhưng Canada không thể bị gạt bỏ
Maroc bước vào trận đấu này với nhiều lợi thế hơn: phong độ ổn định, lịch sử đối đầu thuận lợi và kinh nghiệm từng đi sâu tại World Cup. Lối chơi phòng ngự kỷ luật kết hợp với khả năng phản công sắc bén là thứ vũ khí mà đội bóng này đã mài giũa qua nhiều năm.
Tuy nhiên, Canada không phải không có cơ hội. Lợi thế sân nhà — dù không phải sân nhà theo nghĩa địa lý tuyệt đối — cùng với áp lực phải thể hiện trước người hâm mộ khu vực có thể biến thành nguồn động lực. Nếu Canada tìm lại được sự nhất quán trong lối chơi, trận đấu này hoàn toàn có thể đi theo hướng khác.
Nhìn chung, Maroc đang là đội được đánh giá cao hơn dựa trên phong độ hiện tại, nhưng bóng đá vòng loại trực tiếp luôn có những bất ngờ riêng của nó.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 01/12/2022: Canada 1 - 2 Maroc
Phong độ gần đây của Canada
- 29/06/2026: Nam Phi 0-1 Canada (Thắng)
- 25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thua)
- 19/06/2026: Canada 6-0 Qatar (Thắng)
- 13/06/2026: Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)
- 06/06/2026: Canada 1-1 Rep. Of Ireland (Hòa)
Phong độ gần đây của Maroc
- 30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)
- 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
- 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
- 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
- 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Canada
|2
|4
|WLWD
Phong độ và thống kê đội
Canada (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)
Maroc (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 4 trận
- Thắng: 3 (2 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Canada
- I. Koné: Fracture Of Lower Leg (Missing Fixture)
Morocco: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Canada
Sơ đồ: 4-4-2
HLV: Jesse Marsch
Đội hình xuất phát:
- 16. Maxime Crépeau (G)
- 2. Alistair Johnston (D)
- 4. Luc De Fougerolles (D)
- 15. Moise Bombito (D)
- 22. Richie Laryea (D)
- 17. Tajon Buchanan (M)
- 23. Niko Sigur (M)
- 7. Stephen Eustaquio (M)
- 20. Ali Ahmed (M)
- 10. Jonathan David (F)
- 12. Tani Oluwaseyi (F)
Dự bị:
- 18. Owen Goodman
- 1. Dayne St. Clair
- 5. Joel Waterman
- 19. Alphonso Davies
- 3. Alfie Jones
- 13. Derek Cornelius
- 21. Jonathan Osorio
- 6. Mathieu Choinière
- 14. Jacob Shaffelburg
- 25. Nathan-Dylan Saliba
- 11. Liam Millar
- 24. Promise David
- 9. Cyle Larin
- 26. Jayden Nelson
Morocco
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 25. Redouane Halhal (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 10. Brahim Díaz (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 11. Ismael Saibari (F)
Dự bị:
- 12. Munir El Kajoui
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 26. Anass Salah-Eddine
- 5. Marwane Saadane
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 19. Youssef Belammari
- 18. Chadi Riad
- 17. Amine Sbai
- 4. Sofyan Amrabat
- 15. Samir El Mourabet
- 7. Chemsdine Talbi
- 16. Gessime Yassine
- 20. Ayoub El Kaabi
- 9. Soufiane Rahimi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Morocco
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 10%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 45%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : draw or Morocco
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)