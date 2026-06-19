Thể thao Trực tiếp Canada vs Qatar 5-0: Davies và Jonathan David chờ tạo khác biệt Trực tiếp tỉ số Canada 3-0 Qatar lúc 5h00 ngày 19/6/2026. Canada trở về sân BC Place với quyết tâm đánh bại Qatar để cải thiện cục diện bảng B World Cup 2026.

Thông tin trận đấu Canada đấu với Qatar

Thời gian: 5h00 ngày 19/06/2026, giờ Việt Nam

Địa điểm: SVĐ BC Place, Vancouver, Canada

Giải đấu: Bảng B - Vòng bảng World Cup 2026.

Nền tảng trực tiếp trận Canada và Qatar: VTV3, VTV6, VTV10. Cụ thể:

Canada và Qatar phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Canada và Qatar phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Canada và Qatar phát trực tiếp trận đấu trên kênh VTV10: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Trực tiếp tỉ số Canada vs Qatar - Tỷ số: 5-0

Phút 74: Manai đá phản lưới nhà

Shaffelburg tung cú volley trong khu vực 16m50. Bóng chạm Manai rồi bay vào lưới Qatar, nâng tỷ số lên 5-0 cho Canada.

Phút 64: Vào! Saliba đưa Canada dẫn 4-0

Từ vị trí đá phạt ngoài vòng cấm, Saliba thực hiện cú cứa lòng chuẩn xác. Bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, mang về bàn thắng thứ tư cho Canada.

Phút 62: Trận đấu có dấu hiệu nóng lên

Qatar có nhiều pha tranh chấp quyết liệt và phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Canada.

Phút 54: Madibo nhận thẻ đỏ

Madibo phạm lỗi khiến Kone gặp chấn thương nặng, làm các bác sĩ và cáng phải vào sân. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ, buộc tiền vệ Qatar rời sân.

Phút 50: Qatar phải phòng ngự thấp

Qua giờ giải lao, Qatar chọn cách lùi sâu, bố trí 10 cầu thủ còn lại phòng ngự bên phần sân nhà.

Phút 45+6: Hiệp một kết thúc

Canada bước vào giờ nghỉ trong thế dẫn trước 3-0.

Phút 45+3: Vào! Canada ghi bàn thứ ba

Larin đánh đầu trúng cột sau quả tạt vào vòng cấm. Jonathan David lao vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 45: Hiệp một có 6 phút bù giờ

Trận đấu được cộng thêm 6 phút trước giờ nghỉ.

Phút 37: Canada tiếp tục bỏ lỡ cơ hội

Thi đấu hơn người giúp Canada kiểm soát thế trận. Buchanan thực hiện cú đá nối, nhưng hàng thủ Qatar kịp phá bóng trên vạch vôi.

Phút 33: Ahmed nhận thẻ đỏ

Ahmed phạm lỗi kéo ngã Buchanan gần vòng cấm Qatar. Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài rút thẻ đỏ và Qatar chỉ còn 10 người.

Phút 29: Vào! Canada 2-0 Qatar

Buchanan tung cú sút từ tuyến hai, bóng chạm hậu vệ Qatar rồi bật đến chân Jonathan David. Cú volley chân phải uy lực của David đưa Canada dẫn 2-0.

Phút 24: Canada chiếm ưu thế rõ rệt

Canada vẫn gây áp lực liên tục sau bàn thắng đầu tiên. Qatar chưa thể thoát pressing để đưa bóng lên phía trên.

Phút 16: Vào! Larin mở tỷ số cho Canada

Jonathan David volley mạnh, khiến Abunada phải đẩy bóng ra. Larin chớp thời cơ đá bồi vào khung thành trống.

Phút 9: Cornelius phải nhận thẻ vàng

Cornelius phạm lỗi với Afif để ngăn Qatar phản công và bị trọng tài rút thẻ vàng.

Phút 7: Cơ hội cho Jonathan David

Jonathan David đá nối vào góc hẹp, nhưng thủ môn Qatar cản phá được.

Phút 3: Canada khởi đầu chủ động

Canada dâng cao đội hình ngay từ đầu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả.

Phút 00: Canada đấu với Qatar bắt đầu

Hai đội chính thức đưa trận đấu vào cuộc.

Nhận định bóng đá hôm nay Canada đấu với Qatar

Cuộc chạm trán Qatar có ý nghĩa lớn với Canada sau khi đội bóng Bắc Mỹ chỉ giành được 1 điểm trước Bosnia & Herzegovina. Một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà có thêm quyền tự quyết trước lượt trận cuối vòng bảng.

HLV Jesse Marsch đang sở hữu nhiều nhân sự chất lượng ở cả ba tuyến. Hàng thủ có Alphonso Davies và Moise Bombito, tuyến giữa dựa vào Stephen Eustaquio cùng Ismael Kone, còn Jonathan David tiếp tục là hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Canada có xu hướng chơi quyết liệt, sẵn sàng áp sát ngay bên phần sân đối thủ và tăng tốc trong các pha chuyển trạng thái. Lối đá này phù hợp với các cầu thủ chạy cánh như Davies hay Buchanan, đồng thời giúp Jonathan David nhận được nhiều bóng hơn trong vòng cấm.

Qatar khó bị đánh giá thấp sau trận hòa Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Julen Lopetegui đã giành điểm số đầu tiên tại World Cup bằng tinh thần thi đấu bền bỉ, dù phải chống đỡ trước sức ép đáng kể của đối phương.

Hệ thống 5 hậu vệ có thể giúp Qatar hạn chế khoảng trống trước khung thành Mahmoud Abunada. Tuy nhiên, việc phải lùi sâu liên tục cũng khiến đội bóng Tây Á gặp khó trong khâu tổ chức phản công và duy trì bóng ở phần sân đối phương.

Canada có lợi thế lớn khi thi đấu tại Vancouver, nơi cả ba trận vòng bảng đều diễn ra trên sân nhà. Với phong độ chỉ thua 1 trong 16 trận kể từ đầu năm 2025, đội chủ nhà đủ cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Canada 2-0 Qatar.