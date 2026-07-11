TRỰC TIẾP Trực tiếp Carlisle vs Salford City: Hiệp 2 bắt đầu, Carlisle dẫn 1-0 Thắng là vô địch: Carlisle và Salford City bước vào trận chung kết tại Brunton Park lúc 22:00 ngày 07/11/2026, khi cả hai đang có chuỗi trận thăng hoa.

Carlisle 1 - 0 Salford City Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Carlisle 1 - 0 Salford City.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Carlisle): J. Ellis vào sân thay Leo Duru.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Carlisle 53% - 47% Salford City, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 1 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Salford City): Abraham Odoh vào sân thay Oliver Turton.

80' Thay người Phút 80' (Carlisle): Joshua Aaron Williams vào sân thay David Ajiboye.

80' Thay người Phút 80' (Carlisle): Elliot Embleton vào sân thay S. Wearne.

75' Thay người Phút 75' (Carlisle): Jonah Lowes vào sân thay Callum Whelan.

75' Thay người Phút 75' (Carlisle): Luke Armstrong vào sân thay Regan linney.

74' Thay người Phút 74' (Salford City): Macaulay Langstaff vào sân thay Ben Woodburn.

74' Thay người Phút 74' (Salford City): Brendan Sarpeng-Wiredu vào sân thay Matt·Butcher.

74' Thay người Phút 74' (Salford City): Kallum Cesay vào sân thay Ryan Graydon.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Carlisle 55% - 45% Salford City, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 1.

61' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 60% - 40% Salford City, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 1.

49' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 61% - 39% Salford City, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Braad nicholson (Carlisle) nhận thẻ vàng (Foul).

44' BÀN THẮNG! Carlisle (1-0) Phút 44': David Ajiboye (Carlisle) lập công (kiến tạo: S. Wearne). Tỷ số: 1 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Carlisle 48% - 52% Salford City, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6.

36' Hỏng phạt đền Phút 36': Ryan Graydon (Salford City) sút hỏng phạt đền.

33' Thẻ vàng Phút 33': taylor allen (Salford City) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Carlisle 51% - 49% Salford City, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5.

25' Thẻ vàng Phút 25': S. Wearne (Carlisle) nhận thẻ vàng (Foul).

20' Thẻ vàng Phút 20': Luke Garbutt (Salford City) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Salford City ép sân Cầm bóng: Carlisle 40% - 60% Salford City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Carlisle tiếp đón Salford City.

Cập nhật lúc 23:53 07/11/2026

Đội hình chính thức Carlisle Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Elliot Salford City Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Cklamovski 16 A. Mair 40 T. Mullarkey 5 M. Feeney 15 B. Nicholson 17 L. Duru 32 C. Camps 8 C. Whelan 20 S. Wearne 12 R. Galvin 7 D. Ajiboye 10 R. Linney 26 L. Burge 22 A. Oluwo 15 B. Cooper 24 T. Allen 20 O. Turton 16 E. Bonds 18 M. Butcher 29 L. Garbutt 7 B. Woodburn 23 D. Udoh 19 R. Graydon Dự bị Carlisle 29 L. Armstrong 1 A. Desbois 14 E. Embleton 9 G. Kelly 25 Jonah Lowes 33 William Peter Rafferty 2 K. Richardson 22 J. Williams Salford City 3 Zachariah Olumide Awe 21 K. Cesay 9 M. Langstaff 38 Frankie Mcmahon-Brown 1 W. Norris 2 N. Asiimwe 4 W. Aimson 14 A. Odoh 17 D. Scarr Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Carlisle Thống kê Salford City 53% Kiểm soát bóng 47% 11 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 1 6 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 9 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Đây là trận chung kết, và đội thắng sẽ lên ngôi vô địch. Carlisle tiếp đón Salford City trên sân Brunton Park vào 22:00 ngày 07/11/2026. Đây là cuộc đối đầu loại trực tiếp: thắng là đi tiếp, thua là bị loại, không có cơ hội làm lại.

Chung kết một trận, không có đường lùi

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán thông thường mất ý nghĩa. Mỗi pha bóng, mỗi quyết định của ban huấn luyện đều có thể quyết định danh hiệu. Với chủ nhà Carlisle, lợi thế sân nhà ở Brunton Park là điểm tựa tinh thần quan trọng. Với Salford City, đây là cơ hội để biến chuỗi trận ấn tượng thành chiếc cúp.

Phong độ: hai đội cùng đang thăng hoa

Carlisle đến trận chung kết với phong độ rất tốt: thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Trận hòa duy nhất nằm ở xa nhất trong chuỗi, còn bốn trận gần đây nhất đều kết thúc bằng chiến thắng. Điều đó cho thấy chủ nhà đang vào đúng thời điểm sung sức.

Tuy nhiên, Salford City còn nhỉnh hơn về độ ổn định. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi toàn thắng mang lại sự tự tin lớn trước trận đấu quyết định. Khi hai đội cùng đang hưng phấn, trận chung kết nhiều khả năng sẽ cân bằng và giằng co.

Thế đối đầu: cán cân cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Carlisle thắng 2 trận, hòa 1 trận và Salford City thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Vì vậy, yếu tố tâm lý trước trận không thuộc về riêng đội nào, và kết quả có thể phụ thuộc vào đội xử lý tốt hơn áp lực của một trận chung kết.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội hình Carlisle có chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà, họ nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu để tận dụng khán đài. Salford City có thể chọn cách kiên nhẫn, giữ nhịp độ ổn định và chờ thời cơ, bởi họ đang tự tin sau 5 trận thắng liên tiếp.

Trong một trận đấu loại trực tiếp, bàn thắng mở tỷ số thường tạo ra khác biệt lớn về tâm lý. Đội nào giữ được sự tập trung trong những phút đầu và hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự sẽ có lợi thế rõ rệt. Các tình huống cố định cũng có thể trở thành vũ khí quyết định khi thế trận giằng co.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận chung kết cân bằng giữa hai đội đang có phong độ cao. Salford City có chuỗi toàn thắng, trong khi Carlisle có lợi thế sân nhà và chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây. Lịch sử đối đầu chia đều cũng khiến cuộc đấu khó đoán. Trận đấu có thể được định đoạt bởi bản lĩnh và sự tỉnh táo ở những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Carlisle · 2 thắng 1 hòa Salford City · 2 thắng Carlisle 0 - 2 Salford City SC Carlisle 2 - 2 Salford City Hòa Salford City 0 - 1 Carlisle CAR Carlisle 2 - 3 Salford City SC Salford City 1 - 4 Carlisle CAR

Carlisle 5 trận gần nhất T T T T H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Salford City 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới