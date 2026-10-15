TRỰC TIẾP Trực tiếp Celje vs Omonia Nicosia: Đội hình xuất phát Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Omonia Nicosia 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Z’dežele.

Celje vs Omonia Nicosia SẮP BẮT ĐẦU • 23:45 23:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Celje và Omonia Nicosia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:17 15/10/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Berg 1 Žan-Luk Leban 44 Ł. Bejger 15 Ž. Žužek 6 A. Tutyškinas 11 M. Avdyli 14 L. Tičić 13 Papa Mustapha Daniel 19 M. Zabukovnik 91 Y. Dukuly 9 B. Kramer 10 S. Sešlar 40 Fabiano 93 J. Duverne 5 S. Coulibaly 37 Ľ. Šatka 29 J. Balkovec 74 P. Andreou 22 M. Tankovic 14 M. Marić 11 Ewandro 99 L. Diony 7 J. Montnor Dự bị Celje 25 V. Tusha 31 D. Suhovrsnik 8 M. Kvesić 7 B. Verbič 20 A. Dionkou 47 A. Kučys 23 Ž. Frelih 4 D. Hrka 77 M. Ivanšek Omonia Nicosia 27 S. Simič 85 A. Neophytou 77 L. Négo 78 Pantelis Michail 21 M. Mayambela 1 T. Kaminski 9 A. Kakoullis 92 C. Panagiotis 20 L. Brouwers Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Omonia Nicosia là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách. Hiện Celje đứng thứ 31 với 0 điểm, còn Omonia Nicosia đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Z’dežele.

Bức tranh bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm, nhưng chênh nhau 15 bậc. Omonia Nicosia ở vị trí 16 với 3 điểm. Celje xếp thứ 31 và chưa có điểm nào.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp Celje rời vạch xuất phát và đến gần hơn nhóm phía trên.

Celje: tín hiệu trái chiều

Trong 5 trận gần nhất, Celje thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận thắng và trận hòa là hai kết quả mới nhất, trước đó đội thua ba trận liên tiếp.

Như vậy, Celje đang có dấu hiệu lấy lại thăng bằng sau chuỗi trận khó khăn. Nếu muốn duy trì đà đi lên, đội chủ nhà cần biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể ngay trong trận này.

Omonia Nicosia: phong độ ổn định

Omonia Nicosia mang đến phong độ tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Omonia Nicosia có sự vững vàng và tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu. Dù vậy, việc hành quân đến sân của đối thủ đang cần điểm số luôn là một thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt hai hướng đi trái ngược cạnh nhau: một bên có đà thắng lợi, một bên đang tìm cách thoát khỏi vị trí cuối bảng. Celje cần sự tập trung ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Omonia Nicosia nhiều khả năng dựa vào sự tự tin từ chuỗi trận không thua.

Nhận định

Xét về phong độ, Omonia Nicosia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, Celje có động lực lớn để bứt lên trong cuộc đua phía trên, và sân nhà có thể giúp đội cân bằng cục diện. Trận đấu vì thế hứa hẹn nhiều giằng co giữa một đội đang hưng phấn và một đội cần điểm số để đổi vận.

Celje 5 trận gần nhất T H B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T T T H T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 T 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T 17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 30 AC Milan 1 0 0 1 -2 0 B 31 Celje 1 0 0 1 -2 0 B 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celje ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ J. Pisek (Knee Injury) Omonia Nicosia ✚ A. Christou (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ L. Brouwers (Inactive) ✚ A. Christou (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ L. Brouwers (Inactive)