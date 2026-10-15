Trực tiếp Celje vs Omonia Nicosia: Omonia Nicosia nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Celje vs Omonia Nicosia: Omonia Nicosia nhân đôi cách biệt
Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Omonia Nicosia 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Z’dežele.
- 84'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Celje 0 - 2 Omonia Nicosia.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Benjamin Verbič (Celje) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 75'Thay người
Phút 75' (Omonia Nicosia): Mihlali Mayambela vào sân thay Jaden Sean Montnor.
- 74'Celje ép sân
Cầm bóng: Celje 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 2.
- 73'Thay người
Phút 73' (Celje): Leonardo Koutris vào sân thay Milot Avdyli.
- 69'Thay người
Phút 69' (Omonia Nicosia): Andronikos Kakoullis vào sân thay Loïs Diony.
- 69'Thay người
Phút 69' (Omonia Nicosia): Florin Tănase vào sân thay Muamer Tanković.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Jaden Sean Montnor (Omonia Nicosia) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 62'Celje ép sân
Cầm bóng: Celje 61% - 39% Omonia Nicosia, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 62'Thay người
Phút 62' (Celje): Benjamin Verbič vào sân thay Yaya Dukuly.
- 62'Thay người
Phút 62' (Celje): Alpha Richard·Diounkou vào sân thay Łukasz Bejger.
- 62'Thay người
Phút 62' (Celje): A. Kučys vào sân thay Papa Daniel.
- 59'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-2)
Phút 59': Muamer Tanković (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Jean-Kevin Duverne). Tỷ số: 0 - 2.
- 52'Thẻ vàng
Phút 52': Mario Kvesić (Celje) nhận thẻ vàng (Argument).
- 50'Celje ép sân
Cầm bóng: Celje 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Celje): Mario Kvesić vào sân thay Luka Vesner Ticic.
- 38'Celje ép sân
Cầm bóng: Celje 60% - 40% Omonia Nicosia, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Łukasz Bejger (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Celje ép sân
Cầm bóng: Celje 60% - 40% Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.
- 16'BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1)
Phút 16': Jaden Sean Montnor (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Ewandro). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Celje 53% - 47% Omonia Nicosia, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1.
- 9'VAR
Phút 9': Bàn thắng không được công nhận — Loïs Diony (Omonia Nicosia).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Celje tiếp đón Omonia Nicosia.
Cập nhật lúc 01:27 16/10/2026
Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Omonia Nicosia là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách. Hiện Celje đứng thứ 31 với 0 điểm, còn Omonia Nicosia đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Z’dežele.
Bức tranh bảng xếp hạng
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm, nhưng chênh nhau 15 bậc. Omonia Nicosia ở vị trí 16 với 3 điểm. Celje xếp thứ 31 và chưa có điểm nào.
Với đội chủ nhà, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp Celje rời vạch xuất phát và đến gần hơn nhóm phía trên.
Celje: tín hiệu trái chiều
Trong 5 trận gần nhất, Celje thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận thắng và trận hòa là hai kết quả mới nhất, trước đó đội thua ba trận liên tiếp.
Như vậy, Celje đang có dấu hiệu lấy lại thăng bằng sau chuỗi trận khó khăn. Nếu muốn duy trì đà đi lên, đội chủ nhà cần biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể ngay trong trận này.
Omonia Nicosia: phong độ ổn định
Omonia Nicosia mang đến phong độ tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng.
Chuỗi kết quả này cho thấy Omonia Nicosia có sự vững vàng và tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu. Dù vậy, việc hành quân đến sân của đối thủ đang cần điểm số luôn là một thử thách không nhỏ.
Điểm then chốt của trận đấu
Cuộc đối đầu này đặt hai hướng đi trái ngược cạnh nhau: một bên có đà thắng lợi, một bên đang tìm cách thoát khỏi vị trí cuối bảng. Celje cần sự tập trung ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Omonia Nicosia nhiều khả năng dựa vào sự tự tin từ chuỗi trận không thua.
Nhận định
Xét về phong độ, Omonia Nicosia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, Celje có động lực lớn để bứt lên trong cuộc đua phía trên, và sân nhà có thể giúp đội cân bằng cục diện. Trận đấu vì thế hứa hẹn nhiều giằng co giữa một đội đang hưng phấn và một đội cần điểm số để đổi vận.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)