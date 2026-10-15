TRỰC TIẾP Trực tiếp Celje vs Omonia Nicosia: Omonia Nicosia nhân đôi cách biệt Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Omonia Nicosia 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Z’dežele.

Celje 0 - 2 Omonia Nicosia Hiệp 2 — phút 84' 84' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celje 0 - 2 Omonia Nicosia.

82' Thẻ vàng Phút 82': Benjamin Verbič (Celje) nhận thẻ vàng (Dissent).

75' Thay người Phút 75' (Omonia Nicosia): Mihlali Mayambela vào sân thay Jaden Sean Montnor.

74' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Celje): Leonardo Koutris vào sân thay Milot Avdyli.

69' Thay người Phút 69' (Omonia Nicosia): Andronikos Kakoullis vào sân thay Loïs Diony.

69' Thay người Phút 69' (Omonia Nicosia): Florin Tănase vào sân thay Muamer Tanković.

69' Thẻ vàng Phút 69': Jaden Sean Montnor (Omonia Nicosia) nhận thẻ vàng (Dissent).

62' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 61% - 39% Omonia Nicosia, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Celje): Benjamin Verbič vào sân thay Yaya Dukuly.

62' Thay người Phút 62' (Celje): Alpha Richard·Diounkou vào sân thay Łukasz Bejger.

62' Thay người Phút 62' (Celje): A. Kučys vào sân thay Papa Daniel.

59' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-2) Phút 59': Muamer Tanković (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Jean-Kevin Duverne). Tỷ số: 0 - 2.

52' Thẻ vàng Phút 52': Mario Kvesić (Celje) nhận thẻ vàng (Argument).

50' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 62% - 38% Omonia Nicosia, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Celje): Mario Kvesić vào sân thay Luka Vesner Ticic.

38' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 60% - 40% Omonia Nicosia, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

33' Thẻ vàng Phút 33': Łukasz Bejger (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Celje ép sân Cầm bóng: Celje 60% - 40% Omonia Nicosia, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

16' BÀN THẮNG! Omonia Nicosia (0-1) Phút 16': Jaden Sean Montnor (Omonia Nicosia) lập công (kiến tạo: Ewandro). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celje 53% - 47% Omonia Nicosia, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1.

9' VAR Phút 9': Bàn thắng không được công nhận — Loïs Diony (Omonia Nicosia).

0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Omonia Nicosia.

Cập nhật lúc 01:27 16/10/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič Omonia Nicosia Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Berg 1 Žan-Luk Leban 44 Ł. Bejger 15 Ž. Žužek 6 A. Tutyškinas 11 M. Avdyli 14 L. Tičić 13 Papa Mustapha Daniel 19 M. Zabukovnik 91 Y. Dukuly 9 B. Kramer 10 S. Sešlar 40 Fabiano 93 J. Duverne 5 S. Coulibaly 37 Ľ. Šatka 29 J. Balkovec 74 P. Andreou 22 M. Tankovic 14 M. Marić 11 Ewandro 99 L. Diony 7 J. Montnor Dự bị Celje 25 V. Tusha 31 D. Suhovrsnik 8 M. Kvesić 7 B. Verbič 20 A. Dionkou 47 A. Kučys 23 Ž. Frelih 4 D. Hrka 77 M. Ivanšek Omonia Nicosia 27 S. Simič 85 A. Neophytou 77 L. Négo 78 Pantelis Michail 21 M. Mayambela 1 T. Kaminski 9 A. Kakoullis 92 C. Panagiotis 20 L. Brouwers Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Celje Thống kê Omonia Nicosia 62% Kiểm soát bóng 38% 11 Dứt điểm 11 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Celje đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Omonia Nicosia là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách. Hiện Celje đứng thứ 31 với 0 điểm, còn Omonia Nicosia đứng thứ 16 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Z’dežele.

Bức tranh bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm, nhưng chênh nhau 15 bậc. Omonia Nicosia ở vị trí 16 với 3 điểm. Celje xếp thứ 31 và chưa có điểm nào.

Với đội chủ nhà, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp Celje rời vạch xuất phát và đến gần hơn nhóm phía trên.

Celje: tín hiệu trái chiều

Trong 5 trận gần nhất, Celje thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận thắng và trận hòa là hai kết quả mới nhất, trước đó đội thua ba trận liên tiếp.

Như vậy, Celje đang có dấu hiệu lấy lại thăng bằng sau chuỗi trận khó khăn. Nếu muốn duy trì đà đi lên, đội chủ nhà cần biến lợi thế sân nhà thành kết quả cụ thể ngay trong trận này.

Omonia Nicosia: phong độ ổn định

Omonia Nicosia mang đến phong độ tốt hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất đều là chiến thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy Omonia Nicosia có sự vững vàng và tâm lý thoải mái khi bước vào trận đấu. Dù vậy, việc hành quân đến sân của đối thủ đang cần điểm số luôn là một thử thách không nhỏ.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt hai hướng đi trái ngược cạnh nhau: một bên có đà thắng lợi, một bên đang tìm cách thoát khỏi vị trí cuối bảng. Celje cần sự tập trung ngay từ đầu để tận dụng lợi thế sân nhà. Omonia Nicosia nhiều khả năng dựa vào sự tự tin từ chuỗi trận không thua.

Nhận định

Xét về phong độ, Omonia Nicosia đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, Celje có động lực lớn để bứt lên trong cuộc đua phía trên, và sân nhà có thể giúp đội cân bằng cục diện. Trận đấu vì thế hứa hẹn nhiều giằng co giữa một đội đang hưng phấn và một đội cần điểm số để đổi vận.

Celje 5 trận gần nhất T H B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới Omonia Nicosia 5 trận gần nhất T T T H T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 15 Sunderland 1 1 0 0 +1 3 T 16 Omonia Nicosia 1 1 0 0 +1 3 T 17 Sturm Graz 1 0 1 0 0 1 H … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 30 AC Milan 1 0 0 1 -2 0 B 31 Celje 1 0 0 1 -2 0 B 32 Marseille 1 0 0 1 -3 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celje ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ J. Pisek (Knee Injury) Omonia Nicosia ✚ A. Christou (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ L. Brouwers (Inactive) ✚ A. Christou (Inactive) ✚ C. Eiting (Knee Injury) ✚ F. Kitsos (Knee Injury) ✚ L. Brouwers (Inactive)