TRỰC TIẾP Trực tiếp Celje vs Red Bull Salzburg: Red Bull Salzburg mở tỷ số Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 3 điểm, trong lúc Celje ở hạng 35 vẫn chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stadion Z’dežele.

Celje 0 - 1 Red Bull Salzburg Hiệp 1 — phút 43' 43' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Celje 0 - 1 Red Bull Salzburg.

37' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Celje 41% - 59% Red Bull Salzburg, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 8 - 4.

35' Thẻ vàng Phút 35': Damir Redzic (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Celje 39% - 61% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 7 - 3.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Celje 47% - 53% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 1.

9' BÀN THẮNG! Red Bull Salzburg (0-1) Phút 9': Sota Kitano (Red Bull Salzburg) lập công (kiến tạo: Damir Redzic). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Red Bull Salzburg.

Cập nhật lúc 02:43 23/10/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič Red Bull Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl 1 Žan-Luk Leban 2 P. Širvys 44 Ł. Bejger 6 A. Tutyškinas 11 M. Avdyli 10 S. Sešlar 19 M. Zabukovnik 8 M. Kvesić 25 V. Tusha 9 B. Kramer 7 B. Verbič 52 Christian Zawieschitzky 39 L. Morgalla 44 K. Boma 21 T. Drexler 31 D. Schmid 32 A. Barry 7 U. Tohumcu 23 D. Redzic 8 S. Kitano 11 Y. Vertessen 9 H. Tabaković Dự bị Celje 13 Papa Mustapha Daniel 20 A. Dionkou 91 Y. Dukuly 23 Ž. Frelih 4 D. Hrka 77 M. Ivanšek 12 L. Kolar 33 L. Koútris 47 A. Kučys Red Bull Salzburg 47 Valentin Zabransky 41 Nikola Šarčević 4 J. Mellberg 15 B. Mazurek 35 J. Lindstrøm 22 S. Lainer 13 F. Krätzig 19 K. Konaté 1 C. Früchtl Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

Celje Thống kê Red Bull Salzburg 41% Kiểm soát bóng 59% 3 Dứt điểm 5 0 Trúng đích 1 8 Phạm lỗi 4

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 21 với 3 điểm và sẽ có chuyến làm khách trước Celje, đội đang ở hạng 35 với 0 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Stadion Z’dežele.

Salzburg bám đuổi nhóm đầu, Celje cần điểm số đầu tiên

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá rõ. Salzburg đã có 3 điểm và nằm ở hạng 21. Celje đứng hạng 35 và vẫn trắng điểm.

Với Salzburg, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục áp sát nhóm phía trên. Với Celje, bất kỳ điểm số nào cũng là bước tiến quan trọng để rời khỏi nhóm cuối bảng. Áp lực vì thế đặt lên cả hai đội, nhưng theo hai hướng khác nhau.

Phong độ: Salzburg nhỉnh hơn về chuỗi kết quả

Trong 5 trận gần nhất, Red Bull Salzburg thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thua ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đã có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Điều đó cho thấy đây vẫn là đội có sức cạnh tranh và khả năng bứt tốc.

Ngược lại, Celje chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà hòa ở trận mới nhất, tín hiệu tích cực sau trận thua ngay trước đó. Tuy nhiên, một chiến thắng duy nhất trong 5 trận cho thấy Celje chưa thật sự ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Celje có lợi thế sân nhà và cần một khởi đầu thận trọng để tránh bị Salzburg áp đặt thế trận sớm. Chuỗi 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà có thể giữ được sự chắc chắn khi cần. Nếu giữ được kỷ luật phòng ngự, Celje hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối thủ.

Về phía Salzburg, thử thách lớn nhất là giữ sự tập trung sau trận thua gần nhất. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó là nền tảng để đội khách lấy lại nhịp độ. Một bàn thắng mở tỷ số sớm sẽ giúp họ kiểm soát trận đấu và giảm bớt áp lực của chuyến làm khách.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Red Bull Salzburg có phần nhỉnh hơn. Họ có nhiều điểm hơn trên bảng xếp hạng và có chuỗi kết quả tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, Celje có động lực rất lớn để giành điểm đầu tiên trên sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách.

Nếu Salzburg duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, họ sẽ có cơ sở để tiếp tục cuộc bám đuổi nhóm phía trên. Còn nếu Celje chơi chắc chắn và hiệu quả, đội chủ nhà có thể tạo bất ngờ ngay tại Stadion Z’dežele.

Celje 5 trận gần nhất H B T H B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới Red Bull Salzburg 6 Trận 4-1-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 3 T B 21 Red Bull Salzburg 2 1 0 1 -3 3 B T 22 Real Sociedad 2 0 1 1 -1 1 H B … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 34 Ararat-Armenia 2 0 0 2 -5 0 B B 35 Celje 2 0 0 2 -5 0 B B 36 Lech Poznan 2 0 0 2 -8 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Celje ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ J. Pisek (Knee Injury) Red Bull Salzburg ✚ E. Aguilar (Muscle Injury) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Moser (Off the roster) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ N. Veratschnig (Knee Injury) ✚ K. Konate (Injury) ✚ E. Aguilar (Muscle Injury)