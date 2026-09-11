TRỰC TIẾP Trực tiếp Celta Vigo vs Levante: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Levante bước vào chuyến làm khách tại Municipal de Balaídos với phong độ chưa tốt, thua cả hai trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 09/11/2026, khi Celta Vigo đang xếp hạng 12 và Levante hạng 17.

Celta Vigo 0 - 0 Levante Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

88' Thẻ vàng Phút 88': Javi Galán (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 58% - 42% Levante, dứt điểm 22 - 4 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 6 - 1; việt vị 10 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 8.

77' Thay người Phút 77' (Levante): Marc Santos Gavilán vào sân thay Nacho Pérez Gómez.

76' Thay người Phút 76' (Celta Vigo): Williot Swedberg vào sân thay Couhaib Driouech.

76' Thay người Phút 76' (Celta Vigo): Hugo González vào sân thay Iago Aspas.

73' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 59% - 41% Levante, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 10 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 4.

64' Thay người Phút 64' (Celta Vigo): Hugo Burcio vào sân thay Andrés Antañón Vieites.

63' Thẻ vàng Phút 63': Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 62% - 38% Levante, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 10 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 4.

56' Thay người Phút 56' (Levante): Víctor García vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.

49' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 63% - 37% Levante, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 7 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Celta Vigo): Hugo Alvarez Antunez vào sân thay Javier Rodríguez Galiano.

45' Thay người Phút 45' (Celta Vigo): Javi Galán vào sân thay Javier Rueda García.

45' Thay người Phút 45' (Levante): Adrián de la Fuente Barquilla vào sân thay Ifeanyi Ndukwe.

45' Thay người Phút 45' (Levante): Iván Romero vào sân thay Karl Etta Eyong.

45' Thay người Phút 45' (Levante): Oriol Rey vào sân thay Hugo Sotelo.

37' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 64% - 36% Levante, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 6 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Daniel Requena Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

27' VAR Phút 27': Bàn thắng không được công nhận — Pablo Durán Fernández (Celta Vigo).

25' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 66% - 34% Levante, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

13' Celta Vigo ép sân Cầm bóng: Celta Vigo 71% - 29% Levante, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Celta Vigo tiếp đón Levante.

Cập nhật lúc 02:25 09/11/2026

Đội hình chính thức Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez Levante Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro 13 I. Radu 20 Javi Rodríguez 21 S. Cáceres 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 28 Andrés Antañón 6 I. Moriba 5 Sergio Carreira 10 Iago Aspas 11 Pablo Durán 24 C. Driouech 13 M. Ryan 22 J. Toljan 2 A. Mandi 3 Ifeanyi Ndukwe 29 Nacho Pérez 6 Reque 5 Hugo Sotelo 8 Jon Ander Olasagasti 7 Brugui 21 Etta Eyong 24 T. Fernández Dự bị Celta Vigo 30 H. Burcio 4 A. Faye 14 Aleix Febas 22 Javi Galán 16 Hugo González 9 Ferran Jutglà 18 Yoel Lago 19 W. Swedberg 25 Iván Villar Levante 14 Jorge Cabello 18 E. Bardeli 27 Paco Cortés 1 Pablo Cuñat 17 Víctor García 11 Yanis Musuayi 35 Huseini Alhassan Nakoha 10 P. Ratkov 20 Oriol Rey Cập nhật đội hình lúc 00:22 09/11/2026

Celta Vigo Thống kê Levante 58% Kiểm soát bóng 42% 22 Dứt điểm 4 7 Trúng đích 0 6 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 9 10 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 8

Levante đang gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo. Đội bóng này thua cả hai trận gần nhất, và hành trình đến Municipal de Balaídos lúc 00:30 ngày 09/11/2026 là một thử thách không nhỏ.

Levante vào trận với phong độ đi xuống

Trong 5 trận gần nhất, Levante thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là chuỗi kết quả đang xấu đi: hai trận gần đây nhất đều thua, trong khi các trận hòa và thắng đều nằm ở giai đoạn trước đó.

Với một đội khách, đà đi xuống này khiến chuyến đi tới Balaídos càng thêm nhiều áp lực. Levante cần sớm tìm lại sự chắc chắn nếu muốn rời sân với điểm số.

Celta Vigo chưa thật ổn định nhưng có lợi thế sân nhà

Celta Vigo cũng không có chuỗi kết quả hoàn hảo. Đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và cũng thua hai trận gần đây nhất.

Tuy vậy, Celta Vigo được thi đấu trên sân nhà và đang xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng. Đây là yếu tố giúp họ có phần thuận lợi hơn khi bước vào cuộc đối đầu này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Celta Vigo thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Levante thắng 1 trận. Như vậy, đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc chạm trán gần đây.

Xu hướng này càng làm tăng sức nặng cho bài toán của Levante: đội khách vừa phải khắc phục phong độ, vừa phải thay đổi một lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn

Celta Vigo hiện đứng thứ 12 với 12 điểm, còn Levante xếp thứ 17 với 10 điểm. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm dù chênh nhau 5 bậc, nên kết quả của trận này có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng của cả hai.

Chính khoảng cách mong manh đó khiến trận đấu không thiếu động lực cho đội khách. Levante có lý do để chơi tích cực nhằm rút ngắn hoặc xóa bỏ chênh lệch với chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có hai trận thua gần nhất, nên khả năng giữ sự chắc chắn trong những phút đầu sẽ rất quan trọng. Celta Vigo có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Levante cần kỷ luật và hiệu quả hơn để vượt qua một chuyến đi nhiều thử thách.

Nhìn chung, Celta Vigo nhỉnh hơn về nhiều mặt, nhưng khoảng cách điểm số hẹp cho thấy Levante hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu sớm lấy lại phong độ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celta Vigo · 3 thắng 1 hòa Levante · 1 thắng Celta Vigo 2 - 3 Levante LEV Levante 1 - 2 Celta Vigo CV Celta Vigo 1 - 1 Levante Hòa Levante 0 - 2 Celta Vigo CV Celta Vigo 2 - 0 Levante CV

Celta Vigo 5 trận gần nhất B B H T T 11 Trận 2-6-3 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 10 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất B B T H H 11 Trận 2-4-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T … 11 Villarreal 11 3 3 5 0 12 B T H B T 12 Celta Vigo 11 2 6 3 0 12 B H T H T 13 Espanyol 12 3 3 6 -1 12 H T B B H … 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B 17 Levante 11 2 4 5 -5 10 B B T H H 18 Elche 12 2 4 6 -6 10 B B T H H …