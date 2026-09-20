Trực tiếp CF Montreal vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montreal vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 01:36

CF Montreal gặp Columbus Crew trên sân Saputo Stadium lúc 06:30 ngày 20/09 trong bối cảnh đôi bên chỉ cách nhau 2 điểm và đều rất cần chiến thắng để bứt lên.

CF MontrealvsColumbus CrewSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của CF Montreal và Columbus Crew đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:03 20/09/2026

Đội hình chính thức
CF Montreal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
1
Sebastian Breza
3
Brayan Ceballos
24
Efraín Morales
2
Jalen Neal
13
Luca Petrasso
22
Victor Loturi
6
Samuel Piette
18
Hennadii Synchuk
21
Fabian Herbers
10
Alexis Sánchez
9
Prince Owusu
28
Patrick Schulte
23
Mohamed Farsi
31
Steven Moreira
25
Sean Zawadzki
18
Malte Amundsen
21
Anass Zaroury
20
André Gomes
16
Taha Habroune
10
Brais Méndez
8
Santiago Rodríguez
77
Josef Martínez
Dự bị
CF Montreal
41 Samsy Keita27 Dawid Bugaj5 Brandan Craig28 Viktor Radojević8 Matthew Longstaff16 Wikelman Carmona17 Dante Sealy23 Noah Streit14 Daniel Rios
Columbus Crew
1 Nicholas Hagen12 Cesar Ruvalcaba11 Brooks Lennon2 Andres Herrera7 Dylan Chambost14 Amar Sejdic50 Tarun Karumanchi33 Gonzalo Tapia
Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

Trận so tài giữa CF Montreal và Columbus Crew diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai đội bóng. Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, màn chạm trán ở nhóm cuối bảng xếp hạng này trở thành tâm điểm của cuộc đua tích lũy điểm số nhằm tìm kiếm vị trí an toàn.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cục diện điểm số giữa hai câu lạc bộ đang ở thế bám đuổi vô cùng quyết liệt. Columbus Crew hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 23 điểm nắm trong tay. Ngay phía sau, đội chủ nhà CF Montreal xếp ở vị trí thứ 15 khi sở hữu 21 điểm.

Cách biệt chỉ vỏn vẹn 2 điểm khiến tính chất của cuộc đọ sức tại Saputo Stadium trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mỗi điểm số giành được vào thời điểm này đều có giá trị lớn lao trong việc tạo lợi thế tinh thần và cải thiện vị thế trong nhóm cuối.

Sức ép từ chuỗi phong độ nghèo nàn

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với tâm lý đè nặng bởi những kết quả thất vọng trong thời gian qua. Đội chủ nhà CF Montreal đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự sa sút liên tiếp khiến đoàn quân áo xanh đen dần đánh mất sự tự tin, đặc biệt là khả năng bảo toàn kết quả trước các sức ép.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Columbus Crew cũng không mấy khả quan hơn. Trong 5 trận gần đây, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng và phải đón nhận tới 4 trận thua, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở những lần ra sân vừa qua. Việc hàng thủ thi đấu chệch choạc và thiếu sự ổn định trong khâu vận hành lối chơi đang đặt câu lạc bộ vào thế báo động.

Cục diện đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn vào lịch sử chạm trán, sự giằng co luôn là kịch bản quen thuộc giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần so tài gần nhất, Columbus Crew nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi CF Montreal có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận còn lại khép lại với tỷ số hòa.

Với tính chất quan trọng của một trận đấu mà cả hai đều không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, nhiều khả năng đôi bên sẽ nhập cuộc với thái độ thận trọng tối đa. CF Montreal có điểm tựa sân nhà Saputo Stadium nhưng phong độ sa sút có thể khiến họ ưu tiên mặt trận an toàn bên phần sân nhà. Trong khi đó, Columbus Crew dù muốn tận dụng sự lúng túng của đối phương cũng khó mạo hiểm đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Một thế trận giằng co nghẹt thở với các toan tính thực dụng là điều được dự báo trước, nơi sự tập trung ở những khoảnh khắc bước ngoặt sẽ quyết định số phận trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 1 thắng2 hòaColumbus Crew · 2 thắng
20/08/2026
Columbus Crew
1 - 2
CF Montreal
CM
15/05/2025
CF Montreal
1 - 1
Columbus Crew
Hòa
06/04/2025
Columbus Crew
2 - 1
CF Montreal
CC
16/05/2024
CF Montreal
1 - 3
Columbus Crew
CC
28/04/2024
Columbus Crew
0 - 0
CF Montreal
Hòa
CF Montreal
5 trận gần nhất
TBBBH
25
Trận
5-6-14
T-H-B
31
Ghi (TB 1.2)
51
Thủng lưới
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TBBTB
25
Trận
6-5-14
T-H-B
35
Ghi (TB 1.4)
42
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC251663+2954HBHTT
2Inter Miami251294+1545HHHTB
3New England Revolution251348+1043TTBTH
12Toronto FC256118-829BTHHT
13Columbus Crew256514-723BBTBB
14Atlanta United FC256514-1423HBHBT
15CF Montreal255614-2021BBBBH
Tình hình lực lượng
CF Montreal
D. Pereira (Lower-Body Injury)
B. Vera (Lower-Body Injury)
F. Amaya (Lower-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
D. Pereira (Lower-Body Injury)
B. Vera (Lower-Body Injury)
F. Amaya (Lower-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Ankle Injury)
R. Camacho (Foot Injury)
M. Farsi (Hamstring Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
S. Bangoura (Ankle Injury)
R. Camacho (Foot Injury)
M. Farsi (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CF Montreal vs Columbus Crew: Đội hình xuất phát
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