TRỰC TIẾP Trực tiếp CF Montreal vs Columbus Crew: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng CF Montreal gặp Columbus Crew trên sân Saputo Stadium lúc 06:30 ngày 20/09 trong bối cảnh đôi bên chỉ cách nhau 2 điểm và đều rất cần chiến thắng để bứt lên.

CF Montreal 0 - 0 Columbus Crew Hiệp 1 — phút 20' 20' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: CF Montreal 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1.

2' Thẻ vàng Phút 2': B. Ceballos (CF Montreal) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu CF Montreal tiếp đón Columbus Crew.

Cập nhật lúc 07:00 20/09/2026

Đội hình chính thức CF Montreal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Philippe Eullaffroy Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois 1 Sebastian Breza 3 Brayan Ceballos 24 Efraín Morales 2 Jalen Neal 13 Luca Petrasso 22 Victor Loturi 6 Samuel Piette 18 Hennadii Synchuk 21 Fabian Herbers 10 Alexis Sánchez 9 Prince Owusu 28 Patrick Schulte 23 Mohamed Farsi 31 Steven Moreira 25 Sean Zawadzki 18 Malte Amundsen 21 Anass Zaroury 20 André Gomes 16 Taha Habroune 10 Brais Méndez 8 Santiago Rodríguez 77 Josef Martínez Dự bị CF Montreal 41 Samsy Keita 27 Dawid Bugaj 5 Brandan Craig 28 Viktor Radojević 8 Matthew Longstaff 16 Wikelman Carmona 17 Dante Sealy 23 Noah Streit 14 Daniel Rios Columbus Crew 1 Nicholas Hagen 12 Cesar Ruvalcaba 11 Brooks Lennon 2 Andres Herrera 7 Dylan Chambost 14 Amar Sejdic 50 Tarun Karumanchi 33 Gonzalo Tapia Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

CF Montreal Thống kê Columbus Crew 49% Kiểm soát bóng 51% 0 Dứt điểm 2 2 Phạm lỗi 1

Trận so tài giữa CF Montreal và Columbus Crew diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai đội bóng. Khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, màn chạm trán ở nhóm cuối bảng xếp hạng này trở thành tâm điểm của cuộc đua tích lũy điểm số nhằm tìm kiếm vị trí an toàn.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cục diện điểm số giữa hai câu lạc bộ đang ở thế bám đuổi vô cùng quyết liệt. Columbus Crew hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 23 điểm nắm trong tay. Ngay phía sau, đội chủ nhà CF Montreal xếp ở vị trí thứ 15 khi sở hữu 21 điểm.

Cách biệt chỉ vỏn vẹn 2 điểm khiến tính chất của cuộc đọ sức tại Saputo Stadium trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mỗi điểm số giành được vào thời điểm này đều có giá trị lớn lao trong việc tạo lợi thế tinh thần và cải thiện vị thế trong nhóm cuối.

Sức ép từ chuỗi phong độ nghèo nàn

Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với tâm lý đè nặng bởi những kết quả thất vọng trong thời gian qua. Đội chủ nhà CF Montreal đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự sa sút liên tiếp khiến đoàn quân áo xanh đen dần đánh mất sự tự tin, đặc biệt là khả năng bảo toàn kết quả trước các sức ép.

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Columbus Crew cũng không mấy khả quan hơn. Trong 5 trận gần đây, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng và phải đón nhận tới 4 trận thua, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở những lần ra sân vừa qua. Việc hàng thủ thi đấu chệch choạc và thiếu sự ổn định trong khâu vận hành lối chơi đang đặt câu lạc bộ vào thế báo động.

Cục diện đối đầu cân bằng và toan tính chiến thuật

Nhìn vào lịch sử chạm trán, sự giằng co luôn là kịch bản quen thuộc giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần so tài gần nhất, Columbus Crew nhỉnh hơn đôi chút khi giành được 2 chiến thắng, trong khi CF Montreal có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận còn lại khép lại với tỷ số hòa.

Với tính chất quan trọng của một trận đấu mà cả hai đều không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng, nhiều khả năng đôi bên sẽ nhập cuộc với thái độ thận trọng tối đa. CF Montreal có điểm tựa sân nhà Saputo Stadium nhưng phong độ sa sút có thể khiến họ ưu tiên mặt trận an toàn bên phần sân nhà. Trong khi đó, Columbus Crew dù muốn tận dụng sự lúng túng của đối phương cũng khó mạo hiểm đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Một thế trận giằng co nghẹt thở với các toan tính thực dụng là điều được dự báo trước, nơi sự tập trung ở những khoảnh khắc bước ngoặt sẽ quyết định số phận trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 1 thắng 2 hòa Columbus Crew · 2 thắng Columbus Crew 1 - 2 CF Montreal CM CF Montreal 1 - 1 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 2 - 1 CF Montreal CC CF Montreal 1 - 3 Columbus Crew CC Columbus Crew 0 - 0 CF Montreal Hòa

CF Montreal 5 trận gần nhất T B B B H 25 Trận 5-6-14 T-H-B 31 Ghi (TB 1.2) 51 Thủng lưới Columbus Crew 5 trận gần nhất T B B T B 25 Trận 6-5-14 T-H-B 35 Ghi (TB 1.4) 42 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 25 16 6 3 +29 54 H B H T T 2 Inter Miami 25 12 9 4 +15 45 H H H T B 3 New England Revolution 25 13 4 8 +10 43 T T B T H … 12 Toronto FC 25 6 11 8 -8 29 B T H H T 13 Columbus Crew 25 6 5 14 -7 23 B B T B B 14 Atlanta United FC 25 6 5 14 -14 23 H B H B T 15 CF Montreal 25 5 6 14 -20 21 B B B B H

Tình hình lực lượng CF Montreal ✚ D. Pereira (Lower-Body Injury) ✚ B. Vera (Lower-Body Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ D. Pereira (Lower-Body Injury) ✚ B. Vera (Lower-Body Injury) ✚ F. Amaya (Lower-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ M. Farsi (Hamstring Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ M. Farsi (Hamstring Injury)