Trực tiếp CF Montreal vs FC Cincinnati: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montreal vs FC Cincinnati: Đội hình xuất phát

Văn Thể27/09/2026 02:06

CF Montreal tiếp đón FC Cincinnati tại sân Saputo Stadium khi cả hai đội đều hướng tới kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu không như ý.

CF MontrealvsFC CincinnatiSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của CF Montreal và FC Cincinnati đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:03 27/09/2026

Đội hình chính thức
CF Montreal
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Philippe Eullaffroy
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan
1
S. Breza
2
J. Neal
3
B. Ceballos
13
L. Petrasso
5
B. Craig
8
M. Longstaff
22
V. Loturi
27
D. Bugaj
10
A. Sánchez
9
P. Owusu
14
D. Ríos
18
R. Celentano
4
N. Hagglund
11
S. Gidi
15
T. Hadebe
17
K. Mboma Dem
22
G. Valenzuela
10
Evander
5
O. Nwobodo
29
Bryan Josías Ramírez León
99
A. Jabbari
16
T. Barlow
Dự bị
CF Montreal
25 F. Amaya26 I. Losenko21 F. Herbers31 T. Gillier33 E. Gazdov
FC Cincinnati
6 J. Malatini2 A. Powell50 Felix Samson24 K. Smith13 E. Louro14 K. Fletcher23 D. Douděra27 B. Anunga19 Stefan Chirila
Cập nhật đội hình lúc 06:04 27/09/2026

Cuộc chạm trán giữa CF Montreal và FC Cincinnati diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium, nơi cả hai đội bóng đều bước vào màn so tài với mục tiêu tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày thi đấu khó khăn. Với điểm số và phong độ hiện tại, áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cả hai ban huấn luyện trong nỗ lực tìm kiếm một kết quả tích cực.

Áp lực bủa vây CF Montreal sau chuỗi trận ảm đạm

Đội chủ nhà CF Montreal đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn này đã đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm có được.

Việc liên tiếp trắng tay khiến các cầu thủ chủ sân Saputo Stadium gặp nhiều sức ép về mặt tâm lý. Lối chơi của CF Montreal thời gian qua bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt là sự thiếu liên kết giữa các tuyến. Trở về sân nhà lần này, đại diện Canada buộc phải nỗ lực siết chặt lại đội ngũ và thi đấu tập trung tối đa nếu muốn ngăn chặn đà trượt dốc.

FC Cincinnati nỗ lực tìm lại mạch thắng

Ở bên kia chiến tuyến, FC Cincinnati cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục trong thời gian qua. Đội khách chưa thể giành trọn vẹn điểm số nào ở 5 vòng đấu gần nhất, với kết quả cụ thể là 3 trận hòa và 2 trận thua.

Dẫu vậy, tình thế của FC Cincinnati vẫn khả quan hơn so với đối thủ. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 33 điểm tích lũy được, duy trì cách biệt 12 điểm so với CF Montreal. Dù vậy, việc liên tục để mất điểm trong các vòng đấu vừa qua khiến đội bóng này rất quyết tâm tận dụng chuyến làm khách tới Saputo Stadium để chấm dứt mạch trận thất vọng.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Bên cạnh vị trí tốt hơn trên bảng tổng sắp, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ các vị khách. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối của FC Cincinnati khi họ giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, trong khi CF Montreal không có nổi một trận hòa hay thắng lợi nào.

Sự kỵ dơ này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ FC Cincinnati trong chuyến hành quân xa nhà. Ngược lại, ký ức từ những lần đối đầu không thành công trước đây sẽ là rào cản tâm lý mà CF Montreal phải tìm cách vượt qua nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Cả hai câu lạc bộ đều đang rất khát điểm để vực dậy tinh thần thi đấu. CF Montreal có lợi thế địa lợi tại Saputo Stadium, nhưng điểm tựa này khó lòng bù đắp ngay lập tức cho những hạn chế sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, dù phong độ gần đây chưa thật sự bùng nổ với 3 trận hòa và 2 trận thua, FC Cincinnati vẫn cho thấy sự ổn định hơn cùng bản lĩnh vững vàng mỗi khi đối đầu CF Montreal. Nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công và khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà, FC Cincinnati hoàn toàn có cơ hội hướng tới một kết quả khả quan để cải thiện mạch thi đấu của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 0 thắng0 hòaFC Cincinnati · 5 thắng
23/03/2026
FC Cincinnati
4 - 3
CF Montreal
FC
19/10/2025
FC Cincinnati
3 - 0
CF Montreal
FC
26/06/2025
CF Montreal
1 - 3
FC Cincinnati
FC
25/01/2025
FC Cincinnati
1 - 0
CF Montreal
FC
01/09/2024
FC Cincinnati
4 - 1
CF Montreal
FC
CF Montreal
5 trận gần nhất
BTBBB
26
Trận
5-6-15
T-H-B
31
Ghi (TB 1.2)
53
Thủng lưới
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
HHBBH
25
Trận
8-9-8
T-H-B
54
Ghi (TB 2.2)
61
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
8New York Red Bulls269611-1433TTBHB
9FC Cincinnati25898-733HHBBH
10New York City FC268810+532BTBHH
14Atlanta United FC267514-1326THBHB
15CF Montreal265615-2221BBBBB
Tình hình lực lượng
CF Montreal
W. Carmona (International duty)
O. Escobar (International duty)
B. Hidalgo (Groin Injury)
E. Morales (International duty)
D. Pereira (Lower-Body Injury)
S. Piette (Yellow Cards)
V. Radojevic (International duty)
D. Sealy (International duty)
FC Cincinnati
P. Bucha (International duty)
A. Chirila (International duty)
K. Denkey (International duty)
E. Echenique (Inactive)
M. Robinson (International duty)
P. Bucha (International duty)
A. Chirila (International duty)
K. Denkey (International duty)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CF Montreal vs FC Cincinnati: Đội hình xuất phát
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