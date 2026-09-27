TRỰC TIẾP Trực tiếp CF Montreal vs FC Cincinnati: Đội hình xuất phát CF Montreal tiếp đón FC Cincinnati tại sân Saputo Stadium khi cả hai đội đều hướng tới kết quả tích cực để giải tỏa áp lực sau giai đoạn thi đấu không như ý.

CF Montreal vs FC Cincinnati SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của CF Montreal và FC Cincinnati đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:03 27/09/2026

Đội hình chính thức CF Montreal Sơ đồ 3-4-3 · HLV Philippe Eullaffroy FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 1 S. Breza 2 J. Neal 3 B. Ceballos 13 L. Petrasso 5 B. Craig 8 M. Longstaff 22 V. Loturi 27 D. Bugaj 10 A. Sánchez 9 P. Owusu 14 D. Ríos 18 R. Celentano 4 N. Hagglund 11 S. Gidi 15 T. Hadebe 17 K. Mboma Dem 22 G. Valenzuela 10 Evander 5 O. Nwobodo 29 Bryan Josías Ramírez León 99 A. Jabbari 16 T. Barlow Dự bị CF Montreal 25 F. Amaya 26 I. Losenko 21 F. Herbers 31 T. Gillier 33 E. Gazdov FC Cincinnati 6 J. Malatini 2 A. Powell 50 Felix Samson 24 K. Smith 13 E. Louro 14 K. Fletcher 23 D. Douděra 27 B. Anunga 19 Stefan Chirila Cập nhật đội hình lúc 06:04 27/09/2026

Cuộc chạm trán giữa CF Montreal và FC Cincinnati diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium, nơi cả hai đội bóng đều bước vào màn so tài với mục tiêu tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày thi đấu khó khăn. Với điểm số và phong độ hiện tại, áp lực đang đè nặng lên đôi vai của cả hai ban huấn luyện trong nỗ lực tìm kiếm một kết quả tích cực.

Áp lực bủa vây CF Montreal sau chuỗi trận ảm đạm

Đội chủ nhà CF Montreal đang trải qua giai đoạn vô cùng nan giải khi phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn này đã đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm có được.

Việc liên tiếp trắng tay khiến các cầu thủ chủ sân Saputo Stadium gặp nhiều sức ép về mặt tâm lý. Lối chơi của CF Montreal thời gian qua bộc lộ nhiều lỗ hổng, đặc biệt là sự thiếu liên kết giữa các tuyến. Trở về sân nhà lần này, đại diện Canada buộc phải nỗ lực siết chặt lại đội ngũ và thi đấu tập trung tối đa nếu muốn ngăn chặn đà trượt dốc.

FC Cincinnati nỗ lực tìm lại mạch thắng

Ở bên kia chiến tuyến, FC Cincinnati cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục trong thời gian qua. Đội khách chưa thể giành trọn vẹn điểm số nào ở 5 vòng đấu gần nhất, với kết quả cụ thể là 3 trận hòa và 2 trận thua.

Dẫu vậy, tình thế của FC Cincinnati vẫn khả quan hơn so với đối thủ. Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 33 điểm tích lũy được, duy trì cách biệt 12 điểm so với CF Montreal. Dù vậy, việc liên tục để mất điểm trong các vòng đấu vừa qua khiến đội bóng này rất quyết tâm tận dụng chuyến làm khách tới Saputo Stadium để chấm dứt mạch trận thất vọng.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Bên cạnh vị trí tốt hơn trên bảng tổng sắp, yếu tố lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ các vị khách. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên ghi nhận sự áp đảo tuyệt đối của FC Cincinnati khi họ giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, trong khi CF Montreal không có nổi một trận hòa hay thắng lợi nào.

Sự kỵ dơ này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ FC Cincinnati trong chuyến hành quân xa nhà. Ngược lại, ký ức từ những lần đối đầu không thành công trước đây sẽ là rào cản tâm lý mà CF Montreal phải tìm cách vượt qua nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Cả hai câu lạc bộ đều đang rất khát điểm để vực dậy tinh thần thi đấu. CF Montreal có lợi thế địa lợi tại Saputo Stadium, nhưng điểm tựa này khó lòng bù đắp ngay lập tức cho những hạn chế sau chuỗi 5 thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, dù phong độ gần đây chưa thật sự bùng nổ với 3 trận hòa và 2 trận thua, FC Cincinnati vẫn cho thấy sự ổn định hơn cùng bản lĩnh vững vàng mỗi khi đối đầu CF Montreal. Nếu tận dụng tốt các cơ hội phản công và khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà, FC Cincinnati hoàn toàn có cơ hội hướng tới một kết quả khả quan để cải thiện mạch thi đấu của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất CF Montreal · 0 thắng 0 hòa FC Cincinnati · 5 thắng FC Cincinnati 4 - 3 CF Montreal FC FC Cincinnati 3 - 0 CF Montreal FC CF Montreal 1 - 3 FC Cincinnati FC FC Cincinnati 1 - 0 CF Montreal FC FC Cincinnati 4 - 1 CF Montreal FC

CF Montreal 5 trận gần nhất B T B B B 26 Trận 5-6-15 T-H-B 31 Ghi (TB 1.2) 53 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất H H B B H 25 Trận 8-9-8 T-H-B 54 Ghi (TB 2.2) 61 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 26 17 6 3 +32 57 T H B H T 2 New England Revolution 26 14 4 8 +12 46 T T T B T 3 Inter Miami 26 12 10 4 +15 46 H H H H T … 8 New York Red Bulls 26 9 6 11 -14 33 T T B H B 9 FC Cincinnati 25 8 9 8 -7 33 H H B B H 10 New York City FC 26 8 8 10 +5 32 B T B H H … 14 Atlanta United FC 26 7 5 14 -13 26 T H B H B 15 CF Montreal 26 5 6 15 -22 21 B B B B B

Tình hình lực lượng CF Montreal ✚ W. Carmona (International duty) ✚ O. Escobar (International duty) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ E. Morales (International duty) ✚ D. Pereira (Lower-Body Injury) ✚ S. Piette (Yellow Cards) ✚ V. Radojevic (International duty) ✚ D. Sealy (International duty) FC Cincinnati ✚ P. Bucha (International duty) ✚ A. Chirila (International duty) ✚ K. Denkey (International duty) ✚ E. Echenique (Inactive) ✚ M. Robinson (International duty) ✚ P. Bucha (International duty) ✚ A. Chirila (International duty) ✚ K. Denkey (International duty)