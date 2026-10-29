Trực tiếp Charlotte vs CF Montreal: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Charlotte vs CF Montreal: Đội hình xuất phát

Văn Thể29/10/2026 02:15

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 47 điểm. Họ tiếp CF Montreal lúc 06h30 ngày 29/10/2026 tại Bank of America Stadium.

CharlottevsCF MontrealSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Charlotte và CF Montreal đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:02 29/10/2026

Đội hình chính thức
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith
CF Montreal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
15
H. Toffolo
8
A. Westwood
28
D. Diani
37
R. Aloko
16
Pep Biel
10
Saint-Maximin
9
Toklomati Giorno
41
S. Keita
27
D. Bugaj
24
E. Morales
4
B. Vera
13
L. Petrasso
8
M. Longstaff
16
W. Carmona
22
V. Loturi
18
H. Synchuk
14
D. Ríos
23
N. Streit
Dự bị
Charlotte
11 L. Abada20 B. Coulibaly17 de la Torre6 A. Doucouré21 T. Miller4 A. Privett71 N. Richmond23 D. Schnegg25 Tyger Smalls
CF Montreal
10 A. Sánchez17 D. Sealy6 S. Piette7 D. Pereira21 F. Herbers28 V. Radojević29 O. Escobar5 B. Craig1 S. Breza
Cập nhật đội hình lúc 06:02 29/10/2026

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 47 điểm. Trận tiếp CF Montreal tại Bank of America Stadium lúc 06h30 ngày 29/10/2026 là cơ hội để họ củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng, trước một đối thủ đang đứng thứ 15.

Charlotte giữ vị thế trong nhóm đầu bảng

Với 47 điểm, Charlotte đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép đội chủ nhà nhìn thẳng vào nhóm dẫn đầu và là lý do trận đấu này được xem là một điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Khoảng cách với CF Montreal cũng rất rõ. Đội khách có 25 điểm và đứng thứ 15, kém Charlotte 22 điểm. Về vị thế trên bảng xếp hạng, hai đội đang ở hai nấc khác hẳn nhau.

Phong độ: cả hai đều đang chững lại

Dù có vị trí cao hơn, Charlotte chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ cũng thua ở trận đấu gần đây nhất, nên cần một kết quả tích cực để giữ nhịp trong nhóm đầu.

Phong độ của CF Montreal còn đáng ngại hơn. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Họ cũng thua ở trận vừa qua, trong bối cảnh đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Như vậy, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng mang chuỗi kết quả kém. Điểm khác biệt là Charlotte có nền tảng điểm số dày hơn rất nhiều, còn CF Montreal đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte thắng 3 trận, không có trận hòa và CF Montreal thắng 2 trận. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn. Đội khách từng hai lần giành chiến thắng nên không thể xem là đối thủ dễ chơi.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Charlotte, bài toán là chấm dứt chuỗi kết quả thiếu thuyết phục và tận dụng lợi thế sân nhà. Một chiến thắng sẽ giúp họ giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía dưới và duy trì vị trí trong nhóm đầu. Ngược lại, thêm một trận thất bại sẽ làm không khí trở nên nặng nề, nhất là khi phong độ đang đi xuống.

CF Montreal có ít áp lực về thứ hạng hơn, nhưng lại cần điểm số để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Thế trận có thể là Charlotte chủ động kiểm soát, còn đội khách chờ cơ hội để gây bất ngờ như họ từng làm trong các lần đối đầu trước.

Nhận định

Xét tổng thể, Charlotte nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, chuỗi phong độ chưa ổn định khiến họ chưa thể chắc chắn về kết quả. CF Montreal đang ở thế khó, nhưng đã có những lần giành thắng lợi trước chính đối thủ này. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu mà Charlotte được đánh giá cao hơn, song vẫn phải thi đấu tập trung để giữ vững tham vọng ở nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Charlotte · 3 thắng0 hòaCF Montreal · 2 thắng
10/09/2026
CF Montreal
1 - 2
Charlotte
CHA
28/09/2025
Charlotte
1 - 4
CF Montreal
CM
13/04/2025
CF Montreal
0 - 1
Charlotte
CHA
06/10/2024
Charlotte
2 - 0
CF Montreal
CHA
15/09/2024
CF Montreal
2 - 1
Charlotte
CM
Charlotte
5 trận gần nhất
BHBTB
31
Trận
13-8-10
T-H-B
55
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
CF Montreal
5 trận gần nhất
BHHBB
31
Trận
6-7-18
T-H-B
36
Ghi (TB 1.2)
62
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC312173+4370THTTT
2New England Revolution3117410+955TTTBB
3Inter Miami3115106+2055BTTTB
4Chicago Fire3115610+951TBBTT
5Charlotte3113810+747BHBTB
6Philadelphia Union3113711+1246BHTTT
14Atlanta United FC318617-1530BBTBH
15CF Montreal316718-2625BHBBT
Tình hình lực lượng
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
B. Bronico (Groin Injury)
W. Cleary (Illness)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Shoulder Injury)
T. Ream (Achilles Tendon Injury)
N. Berchimas (Foot Injury)
B. Bronico (Groin Injury)
CF Montreal
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)
J. Neal (Lower-Body Injury)
P. Owusu (Lower-Body Injury)
B. Ceballos (Lower-Body Injury)
T. Gillier (Upper-Body Injury)
B. Hidalgo (Groin Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Charlotte vs CF Montreal: Đội hình xuất phát
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