Trực tiếp Charlotte vs Chicago Fire: Charlotte bị VAR từ chối bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Charlotte vs Chicago Fire: Charlotte bị VAR từ chối bàn thắng

Văn Thể27/09/2026 02:04

Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Charlotte 4 điểm, biến chuyến làm khách tới Bank of America Stadium thành màn so tài then chốt.

Charlotte0 - 1Chicago FireHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Charlotte 0 - 1 Chicago Fire.

  • 85'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 38% - 62% Chicago Fire, dứt điểm 9 - 16 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 4 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 7 - 1.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Ashley Westwood (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': David Poreba (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Charlotte): Nathan Byrne vào sân thay Will Cleary.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Charlotte): Nathan Richmond vào sân thay Harry Toffolo.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Chicago Fire): David Poreba vào sân thay Jonathan Bamba.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Chicago Fire): Sam Rogers vào sân thay Mbekezeli Mbokazi.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Chicago Fire): Andrew Gutman vào sân thay Leonardo Barroso.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Chicago Fire): Mauricio Pineda vào sân thay Sergio Oregel.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Pep Biel (Charlotte) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 73'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 40% - 60% Chicago Fire, dứt điểm 7 - 13 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 6 - 0.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Charlotte): David Schnegg vào sân thay Djibril Diani.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Charlotte): Brandt Bronico vào sân thay Luca De La Torre.

  • 61'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 35% - 65% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 13 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 6 - 0.

  • 61'VAR

    Phút 61': Bàn thắng không được công nhận — Tyger Smalls (Charlotte).

  • 58'BÀN THẮNG! Chicago Fire (0-1)

    Phút 58': Luca De La Torre (Charlotte) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 49'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 35% - 65% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 6 - 0.

  • 49'Thay người

    Phút 49' (Charlotte): Tyger Smalls vào sân thay Archie Goodwin.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Allan Saint-Maximin (Charlotte) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 37'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 6 - 0.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Djibril Diani (Charlotte) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 37% - 63% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 3 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Sergio Oregel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Chicago Fire ép sân

    Cầm bóng: Charlotte 39% - 61% Chicago Fire, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Charlotte tiếp đón Chicago Fire.

Cập nhật lúc 08:26 27/09/2026

Đội hình chính thức
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter
1
K. Kahlina
35
Will Cleary
22
H. Kessler
3
T. Ream
15
H. Toffolo
8
A. Westwood
28
D. Diani
16
Pep Biel
17
de la Torre
10
Saint-Maximin
7
A. Goodwin
44
J. Cohen
24
J. Dean
3
J. Elliott
4
M. Mbokazi
2
Leonardo Barroso
35
S. Oregel
42
D'Avilla
7
Haile-Selassie
11
Zinckernagel
18
J. Gómez
19
J. Bamba
Dự bị
Charlotte
14 N. Byrne13 B. Bronico23 D. Schnegg44 M. Agyemang21 T. Miller25 Tyger Smalls4 A. Privett20 B. Coulibaly71 N. Richmond
Chicago Fire
5 S. Rogers29 D. Poręba22 M. Pineda15 A. Gutman25 J. Gal58 W. Brody65 O. Pineda28 D. Boltz
Cập nhật đội hình lúc 06:03 27/09/2026
CharlotteThống kêChicago Fire
38%
Kiểm soát bóng
62%
9
Dứt điểm
16
1
Trúng đích
7
4
Phạt góc
6
10
Phạm lỗi
13
3
Việt vị
0
7
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc đối đầu giữa Charlotte và Chicago Fire diễn ra vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần điểm số để thu hẹp cách biệt với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh bảng xếp hạng và tham vọng của hai đội

Bước vào trận đấu này, Charlotte đang tạm chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 43 điểm. Đội chủ nhà tạo dựng được khoảng cách nhất định nhờ màn trình diễn ổn định xuyên suốt thời gian qua.

Ở chiều ngược lại, Chicago Fire đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 39 điểm tích lũy được. Khoảng cách 4 điểm phản ánh tính chất quan trọng của 90 phút sắp tới, nơi kết quả trận đấu có thể tác động trực tiếp lên thế bám đuổi giữa hai câu lạc bộ thuộc nhóm đầu.

Tương phản về phong độ thi đấu

Charlotte đang trải qua giai đoạn thi đấu thăng hoa khi duy trì thành tích bất bại trong 5 vòng đấu gần đây. Cụ thể, đội chủ sân Bank of America Stadium đã giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi cùng khả năng chắt chiu điểm số rất ấn tượng.

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Chicago Fire lại đang có dấu hiệu chững lại về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chưa được nếm trải cảm giác chiến thắng khi phải nhận 2 thất bại và trải qua 3 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây.

Cán cân từ thành tích đối đầu gần nhất

Mặc dù phong độ hiện tại có sự chênh lệch, Chicago Fire lại nắm giữ sự tự tin nhất định khi nhìn vào thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Chicago Fire chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Charlotte có 2 lần giành trọn vẹn điểm số và đôi bên chưa từng bất phân thắng bại.

Lợi thế sân nhà Bank of America Stadium cùng chuỗi trận bất bại là điểm tựa lớn để Charlotte hướng tới việc củng cố thứ hạng. Tuy nhiên, quyết tâm bám đuổi mục tiêu cúp châu lục của Chicago Fire hứa hẹn sẽ mang đến thế trận giằng co và quyết liệt từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Charlotte · 2 thắng0 hòaChicago Fire · 3 thắng
02/08/2026
Chicago Fire
2 - 1
Charlotte
CF
29/06/2025
Chicago Fire
3 - 2
Charlotte
CF
18/05/2025
Charlotte
1 - 4
Chicago Fire
CF
03/10/2024
Charlotte
4 - 3
Chicago Fire
CHA
16/05/2024
Chicago Fire
0 - 1
Charlotte
CHA
Charlotte
5 trận gần nhất
THTHT
26
Trận
12-7-7
T-H-B
47
Ghi (TB 1.8)
37
Thủng lưới
Chicago Fire
5 trận gần nhất
BBHHH
25
Trận
11-6-8
T-H-B
45
Ghi (TB 1.8)
38
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC261763+3257THBHT
2New England Revolution261448+1246TTTBT
3Inter Miami2612104+1546HHHHT
4Charlotte261277+1043THTHT
5Chicago Fire251168+739BBHHH
6Philadelphia Union2610610+836TTTTT
Tình hình lực lượng
Charlotte
L. Abada (International duty)
R. Aloko (International duty)
N. Berchimas (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
A. Johnson (International duty)
I. Toklomati (International duty)
L. Abada (International duty)
R. Aloko (International duty)
Chicago Fire
N. Allen (International duty)
C. Brady (International duty)
P. Dithejane (International duty)
R. Lewandowski (International duty)
R. Lod (International duty)
M. Mbokazi (Lower-Body Injury)
A. Mekvabishvili (International duty)
A. Franco (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Charlotte vs Chicago Fire: Charlotte bị VAR từ chối bàn thắng
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