Trực tiếp Charlotte vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Charlotte vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể11/10/2026 02:54

FC Dallas đang đứng thứ 3 với 47 điểm và sở hữu phong độ ấn tượng để bám đuổi ngôi đầu bảng, trong chuyến làm khách trước Charlotte lúc 06:30 ngày 11/10/2026.

Charlotte0 - 0FC DallasHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Charlotte tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 06:50 11/10/2026

Đội hình chính thức
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
1
K. Kahlina
14
N. Byrne
44
M. Agyemang
22
H. Kessler
23
D. Schnegg
8
A. Westwood
13
B. Bronico
11
L. Abada
16
Pep Biel
10
Saint-Maximin
9
Toklomati Giorno
42
Daniel
3
O. Urhoghide
5
L. Abubakar
32
N. Norris
14
H. Johansson
55
Kaick
12
C. Cappis
18
S. Moore
21
J. Valiente
8
P. Delgado
23
L. Farrington
Dự bị
Charlotte
37 R. Aloko35 Will Cleary17 de la Torre28 D. Diani21 T. Miller4 A. Privett71 N. Richmond25 Tyger Smalls15 H. Toffolo
FC Dallas
17 Ramiro28 Samuel Sarver40 J. Sirois9 P. Musa10 S. Moreno77 B. Kamungo7 D. Job25 S. Ibeagha6 R. Binyamin
Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Charlotte và FC Dallas sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội khách đang nắm trong tay cơ hội rõ ràng để tiếp tục cuộc đua bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

FC Dallas và cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng

FC Dallas bước vào trận đấu này với vị thế ấn tượng khi đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 47 điểm. Khoảng cách điểm số hiện tại tạo động lực lớn để đoàn quân của FC Dallas hướng đến mục tiêu cao nhất là bám đuổi ngôi đầu.

Sự tự tin của đội khách còn được củng cố bởi phong độ thi đấu xuất sắc trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, FC Dallas đã giành được 4 trận thắng và hòa 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số tối đa ở phần lớn các trận đấu vừa qua cho thấy tính ổn định cao trong lối chơi cũng như bản lĩnh của họ ở những thời khắc quan trọng.

Sự khó chịu từ chủ nhà Charlotte

Bên kia chiến tuyến, Charlotte được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Bank of America Stadium. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón này sau chuỗi kết quả có phần đan xen nhưng không hề dễ bị khuất phục.

Trong 5 lần ra sân gần nhất, Charlotte giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Lối chơi kiên trì giúp đội bóng này duy trì được sự khó chịu nhất định trước các đối thủ, đặc biệt là khi họ được tiếp sức từ khán giả nhà.

Tương quan cân bằng trước giờ bóng lăn

Xét về những lần chạm trán trực tiếp, hai đội mới chỉ có 1 lần gặp nhau gần nhất và trận đấu đó đã kết thúc với kết quả hòa khi không bên nào giành được chiến thắng. Điều này cho thấy sự thận trọng nhất định mà đôi bên dành cho nhau trong từng lần giáp mặt.

Dù phải làm khách, FC Dallas vẫn là đội nắm lợi thế về mặt tâm lý và đà hưng phấn nhờ chuỗi phong độ thuyết phục cùng mục tiêu rõ ràng trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Charlotte sẽ nỗ lực tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà để ngắt mạch thăng hoa của đối thủ, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giằng co xuyên suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Charlotte · 0 thắng1 hòaFC Dallas · 0 thắng
22/07/2023
FC Dallas
2 - 2
Charlotte
Hòa
Charlotte
5 trận gần nhất
BTHTH
27
Trận
12-7-8
T-H-B
47
Ghi (TB 1.7)
38
Thủng lưới
FC Dallas
5 trận gần nhất
THTTT
27
Trận
13-8-6
T-H-B
50
Ghi (TB 1.9)
42
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
4San Jose Earthquakes271368+1045THTTH
Tình hình lực lượng
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
T. Ream (Red Card)
N. Berchimas (Foot Injury)
A. Goodwin (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
T. Ream (Red Card)
FC Dallas
Geovane Jesus (Knee Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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