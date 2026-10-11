TRỰC TIẾP Trực tiếp Charlotte vs FC Dallas: Trận đấu đang diễn ra FC Dallas đang đứng thứ 3 với 47 điểm và sở hữu phong độ ấn tượng để bám đuổi ngôi đầu bảng, trong chuyến làm khách trước Charlotte lúc 06:30 ngày 11/10/2026.

Charlotte 0 - 0 FC Dallas Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Charlotte tiếp đón FC Dallas.

Cập nhật lúc 06:50 11/10/2026

Đội hình chính thức Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 23 D. Schnegg 8 A. Westwood 13 B. Bronico 11 L. Abada 16 Pep Biel 10 Saint-Maximin 9 Toklomati Giorno 42 Daniel 3 O. Urhoghide 5 L. Abubakar 32 N. Norris 14 H. Johansson 55 Kaick 12 C. Cappis 18 S. Moore 21 J. Valiente 8 P. Delgado 23 L. Farrington Dự bị Charlotte 37 R. Aloko 35 Will Cleary 17 de la Torre 28 D. Diani 21 T. Miller 4 A. Privett 71 N. Richmond 25 Tyger Smalls 15 H. Toffolo FC Dallas 17 Ramiro 28 Samuel Sarver 40 J. Sirois 9 P. Musa 10 S. Moreno 77 B. Kamungo 7 D. Job 25 S. Ibeagha 6 R. Binyamin Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Charlotte và FC Dallas sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Bank of America Stadium. Đây là màn so tài thu hút sự chú ý khi đội khách đang nắm trong tay cơ hội rõ ràng để tiếp tục cuộc đua bám đuổi vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

FC Dallas và cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng

FC Dallas bước vào trận đấu này với vị thế ấn tượng khi đang nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 47 điểm. Khoảng cách điểm số hiện tại tạo động lực lớn để đoàn quân của FC Dallas hướng đến mục tiêu cao nhất là bám đuổi ngôi đầu.

Sự tự tin của đội khách còn được củng cố bởi phong độ thi đấu xuất sắc trong giai đoạn gần đây. Cụ thể, trong 5 trận đấu gần nhất, FC Dallas đã giành được 4 trận thắng và hòa 1 trận. Khả năng tích lũy điểm số tối đa ở phần lớn các trận đấu vừa qua cho thấy tính ổn định cao trong lối chơi cũng như bản lĩnh của họ ở những thời khắc quan trọng.

Sự khó chịu từ chủ nhà Charlotte

Bên kia chiến tuyến, Charlotte được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Bank of America Stadium. Đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón này sau chuỗi kết quả có phần đan xen nhưng không hề dễ bị khuất phục.

Trong 5 lần ra sân gần nhất, Charlotte giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 trận thua. Lối chơi kiên trì giúp đội bóng này duy trì được sự khó chịu nhất định trước các đối thủ, đặc biệt là khi họ được tiếp sức từ khán giả nhà.

Tương quan cân bằng trước giờ bóng lăn

Xét về những lần chạm trán trực tiếp, hai đội mới chỉ có 1 lần gặp nhau gần nhất và trận đấu đó đã kết thúc với kết quả hòa khi không bên nào giành được chiến thắng. Điều này cho thấy sự thận trọng nhất định mà đôi bên dành cho nhau trong từng lần giáp mặt.

Dù phải làm khách, FC Dallas vẫn là đội nắm lợi thế về mặt tâm lý và đà hưng phấn nhờ chuỗi phong độ thuyết phục cùng mục tiêu rõ ràng trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Charlotte sẽ nỗ lực tận dụng tối đa điểm tựa sân nhà để ngắt mạch thăng hoa của đối thủ, hứa hẹn tạo nên thế trận chặt chẽ và giằng co xuyên suốt thời gian thi đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Charlotte · 0 thắng 1 hòa FC Dallas · 0 thắng FC Dallas 2 - 2 Charlotte Hòa

Charlotte 5 trận gần nhất B T H T H 27 Trận 12-7-8 T-H-B 47 Ghi (TB 1.7) 38 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất T H T T T 27 Trận 13-8-6 T-H-B 50 Ghi (TB 1.9) 42 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T 4 San Jose Earthquakes 27 13 6 8 +10 45 T H T T H …

Tình hình lực lượng Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ T. Ream (Red Card) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ T. Ream (Red Card) FC Dallas ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury)