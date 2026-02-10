TRỰC TIẾP Trực tiếp CHDC Congo vs Uganda: Đội hình xuất phát Trận so tài giữa CHDC Congo và Uganda hứa hẹn căng thẳng khi đôi bên đều ghi bàn chắt chiu cùng thành tích cân bằng sau ba lần chạm trán gần nhất.

CHDC Congo vs Uganda SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của CHDC Congo và Uganda đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 02/10/2026

Đội hình chính thức CHDC Congo Sơ đồ 4-4-2 Uganda Sơ đồ 3-4-3 Dimitry Bertaud Gedeon Kalulu Willy Kambwala Steve Kapuadi Jordy Makengo Théo Bongonda Aaron Tshibola Ezechiel Banzuzi Stephy Mavididi Afimico Pululu Samuel Essende Akpan Udoh Gavin Kizito Geoffrey Lubanga Kene Hilary Mukundane Jonathan Odongo Abdoulaye Sissako Allan Oyirwoth Herbert Achai Denis Omedi Kelvin Boateng James Bogere Dự bị Uganda Hannington Sebwalunyo David Lukwago Toto Majub Joseph Seremba Kenneth Semakula Sadam Masereka Travis Mutyaba Allan Okello Frank Ssebuufu Cập nhật đội hình lúc 19:33 02/10/2026

Cuộc so tài giữa CHDC Congo và Uganda diễn ra vào lúc 20:00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến kịch bản giằng co quyết liệt. Điểm nhấn bao trùm cặp đấu này nằm ở việc cả hai đội tuyển đều thể hiện phong cách thi đấu thực dụng với số lượng bàn thắng được chắt chiu tối đa qua từng trận đấu.

Phong độ gần đây của CHDC Congo

Trong 3 trận đấu gần nhất, CHDC Congo cho thấy sự thiếu ổn định nhưng luôn duy trì được tính kỷ luật cần thiết. Đội bóng giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 1 trận. Khả năng phòng ngự vẫn là nền tảng vững chắc, tuy nhiên việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương thường đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ.

Sự thận trọng trong khâu triển khai bóng giúp CHDC Congo hạn chế tối đa nguy cơ thủng lưới từ các pha phản công. Dẫu vậy, để tạo ra đột biến trước các hệ thống phòng ngự kín kẽ, họ cần tận dụng triệt để những cơ hội hiếm hoi xuất hiện từ các tình huống cố định hoặc sai lầm cá nhân của đối thủ.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thành tích chạm trán giữa hai đội tuyển phản ánh sự ngang tài ngang sức tuyệt đối. Trong 3 lần gặp gỡ gần nhất, mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại.

Sự cân bằng này cho thấy đôi bên đều hiểu rất rõ điểm mạnh lẫn hạn chế của nhau. Mỗi khi đối đầu, thế trận thường diễn ra với nhịp độ vừa phải, nơi hàng thủ hai bên chiếm lĩnh không gian và phong tỏa hiệu quả các mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất.

Xu hướng thế trận dựa trên đấu pháp

Dựa trên đặc điểm chắt chiu bàn thắng và sự cân bằng trong quá khứ, cuộc đọ sức sắp tới nhiều khả năng sẽ là màn đấu trí căng thẳng nơi tuyến giữa. Hai đội sẽ ưu tiên bảo đảm sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ và tận dụng thành công khoảnh khắc sơ hở của hàng phòng ngự đối phương sẽ nắm giữ lợi thế then chốt để định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất CHDC Congo · 1 thắng 1 hòa Uganda · 1 thắng CHDC Congo 1 - 0 Uganda CC CHDC Congo 0 - 0 Uganda Hòa CHDC Congo 0 - 2 Uganda UGA

CHDC Congo 5 trận gần nhất T T B T B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Uganda 5 trận gần nhất T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới