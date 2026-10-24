Trực tiếp Chelsea vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Chelsea vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể24/10/2026 18:45

Chelsea có thành tích đối đầu vượt trội trước Tottenham khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 23h30 ngày 24/10/2026 trên sân Stamford Bridge.

Chelsea0 - 0TottenhamHiệp 2 — phút 76'
  • 76'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 76'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 31% - 69% Tottenham, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 2 - 4.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Mateus Fernandes (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Roberto De Zerbi (Tottenham) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Geovany Quenda.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Micky van de Ven (Tottenham) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Cole Palmer (Chelsea) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Conor Gallagher (Tottenham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Chelsea): Marco Palestra vào sân thay Jorrel Hato.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Tottenham): Dominic Solanke vào sân thay Omar Marmoush.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Tottenham): Pedro Porro vào sân thay Andrew Robertson.

  • 64'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 32% - 68% Tottenham, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 4.

  • 52'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 31% - 69% Tottenham, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 51'Thay người

    Phút 51' (Tottenham): Conor Gallagher vào sân thay James Maddison.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 26% - 74% Tottenham, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 2.

  • 26'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 32% - 68% Tottenham, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Tottenham ép sân

    Cầm bóng: Chelsea 40% - 60% Tottenham, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Chelsea tiếp đón Tottenham.

Cập nhật lúc 01:03 25/10/2026

Đội hình chính thức
Chelsea
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso
Tottenham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. De Zerbi
39
M. Penders
34
Joshua Kofi Acheampong
5
M. Lacroix
6
L. Colwill
7
Pedro Neto
25
M. Caicedo
14
J. Henderson
21
J. Hato
10
C. Palmer
23
Geovany Tcherno Quenda
17
M. Rogers
31
A. Kinský
14
A. Gray
6
J. van Hecke
37
M. van de Ven
3
A. Robertson
18
Mateus Fernandes
16
S. Tonali
20
M. Kudus
10
J. Maddison
11
M. Tel
22
Omar Marmoush
Dự bị
Chelsea
28 Sharman-Lowe27 M. Gusto2 M. Palestra4 V. Barco45 R. Lavia32 Nicoll-Jazuli41 Estêvão18 D. Welbeck3 W. Fofana
Tottenham
19 D. Solanke68 Williams-Barnett52 Callum Latif Olusesi21 D. Kulusevski8 C. Gallagher33 B. Davies23 Pedro Porro5 M. Senesi39 M. Dúbravka
Cập nhật đội hình lúc 23:02 24/10/2026
ChelseaThống kêTottenham
31%
Kiểm soát bóng
69%
7
Dứt điểm
9
4
Trúng đích
2
4
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
4

Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham trên sân Stamford Bridge lúc 23h30 ngày 24/10/2026 với lợi thế tâm lý rõ rệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ thua 1 trận. Thành tích đó, cộng với phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, khiến Chelsea được đánh giá cao hơn ở cuộc chạm trán này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Chelsea

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 4 lần, còn Tottenham chỉ thắng 1 lần. Giữa hai đội chưa có trận hòa nào, nên mỗi cuộc gặp gần đây đều ngã ngũ rõ ràng.

Chelsea thắng tới 80% số lần chạm trán đó. Tỷ lệ này mang lại cho đội chủ nhà sự tự tin, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.

Phong độ: Chelsea ổn định hơn

Chelsea thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ tốt và ít khi để sa sút kéo dài.

Trong khi đó, Tottenham thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng ở trận mới nhất nhưng trước đó lại để lỡ nhịp với chuỗi hòa, thua xen kẽ. Đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết để tạo sức ép lên đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chelsea đang đứng thứ 4 với 13 điểm. Tottenham xếp thứ 16 với 6 điểm, kém đối thủ 7 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu của hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Với Chelsea, trận đấu là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với Tottenham, một kết quả tích cực trên sân đối phương sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách và lấy lại niềm tin sau chuỗi trận thiếu ổn định.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Chelsea có nhiều lý do để chủ động kiểm soát cuộc chơi. Họ có lợi thế sân nhà, phong độ tốt hơn và thành tích đối đầu ấn tượng. Nếu giữ được sự tập trung, đội chủ nhà có thể tận dụng tâm lý tự tin để gây áp lực ngay từ đầu trận.

Tottenham cần một màn trình diễn kỷ luật hơn, đặc biệt ở những khoảnh khắc đầu mỗi hiệp. Chuỗi hòa và thua xen kẽ gần đây cho thấy đội khách còn nhiều việc phải làm để tìm lại sự chắc chắn. Trận đấu trên sân Stamford Bridge là phép thử khó với họ.

Nhận định

Mọi chỉ số đều nghiêng về Chelsea: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ tốt hơn và thứ hạng cao hơn đối thủ 12 bậc. Tottenham từng thắng Chelsea 1 trong 5 lần gặp gần nhất, nên đội chủ nhà vẫn không thể chủ quan. Dù vậy, Chelsea đang có nhiều điểm tựa hơn để hướng đến một kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chelsea · 4 thắng0 hòaTottenham · 1 thắng
01/08/2026
Chelsea
1 - 2
Tottenham
TOT
20/05/2026
Chelsea
2 - 1
Tottenham
CHE
02/11/2025
Tottenham
0 - 1
Chelsea
CHE
04/04/2025
Chelsea
1 - 0
Tottenham
CHE
08/12/2024
Tottenham
3 - 4
Chelsea
CHE
Chelsea
5 trận gần nhất
TTBHT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
17
Ghi (TB 2.4)
13
Thủng lưới
Tottenham
5 trận gần nhất
THBBH
7
Trận
1-3-3
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City7700+1221TTTTT
2Arsenal7601+618TTBTT
3Brighton7511+1816TTTTH
4Chelsea7412+413TTBHB
5Liverpool7331+112TBTHT
15Bournemouth7133-46TBBHH
16Tottenham7133-46THBHH
17Nottingham Forest8134-46HBBBT
Tình hình lực lượng
Chelsea
P. Chavarria (Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)
J. Gittens (Ankle Injury)
R. James (Knee Injury)
E. Martinez (Broken jawbone)
P. Chavarria (Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)
J. Gittens (Ankle Injury)
Tottenham
R. Bentancur (Red Card)
L. Bergvall (Knee Injury)
M. Mudryk (Ankle Injury)
W. Odobert (Knee Injury)
X. Simons (Knee Injury)
(Muscle Injury)
D. Udogie (Knee Injury)
R. Bentancur (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Chelsea vs Tottenham: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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