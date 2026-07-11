TRỰC TIẾP Trực tiếp Cheltenham vs FC Halifax Town: Trận đấu đang diễn ra Đây là trận chung kết: đội nào thắng sẽ đăng quang, đội thua trắng tay. Cheltenham đón FC Halifax Town trên sân Whaddon Road lúc 22:00 ngày 07/11/2026.

Cheltenham 0 - 0 FC Halifax Town Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Cheltenham tiếp đón FC Halifax Town.

Cập nhật lúc 22:11 07/11/2026

Đội hình chính thức Cheltenham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Cotterill FC Halifax Town Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. McGrath 23 W. Stanway 3 J. Tomkinson 25 P. Sweeney 6 J. Wilson 26 J. Shipley 17 S. McWilliams 7 B. Stevenson 19 J. Evans 8 C. McCann 9 K. Otchere 18 A. Weimann 33 True Grant 31 L. Houghton 8 W. Flint 5 S. Hobson 3 Raheem Conte 11 Connor Douglas 30 C. Johnson 20 T. Trusty 17 B. Tollitt 10 Zak Gilsenan 9 C. Carty Dự bị Cheltenham 11 Bickerstaff 14 R. Broom 5 R. Cundy 1 J. Day 10 G. Miller 21 G. Nurse 20 Favour Onukwuli 33 F. Willcox 31 M. Diallo FC Halifax Town 24 T. McDermott 6 Mackenzie Maltby 4 W. Hugill 16 D. Hill 7 Owen Bray 27 C. Allen 22 D. Kawa 13 Kobe Mathers 14 Morgan-Smith Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Cheltenham và FC Halifax Town bước vào trận chung kết với một luật chơi giản dị: thắng là vô địch, thua là trắng tay. Trận đấu diễn ra trên sân Whaddon Road lúc 22:00 ngày 07/11/2026, không có đường lùi cho bất kỳ bên nào.

Chung kết loại trực tiếp: một trận, một ngôi vương

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán trở nên đơn giản. Đội thắng đi tiếp và nâng cúp. Đội thua bị loại và không có cơ hội sửa sai ở trận sau.

Với áp lực như vậy, sự bình tĩnh trong từng pha bóng có thể quan trọng hơn cả chất lượng chuyên môn. Một sai lầm nhỏ ở trận này phải trả giá đắt hơn nhiều so với một trận đấu thông thường.

Phong độ: hai đội cùng mang theo nỗi lo

Trong 5 trận gần nhất, Cheltenham thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thua ngay trận mới nhất, trước đó có chuỗi hai trận thắng liên tiếp rồi mới gặp một thất bại và một trận hòa.

FC Halifax Town có thành tích tổng quát y hệt: thắng 2 trận, hòa 1 trận, thua 2 trận. Đội khách cũng nếm mùi thất bại ở trận gần nhất, và phong độ của họ thiếu ổn định hơn khi thắng và thua đan xen nhau.

Hai đội vì thế cùng bước vào chung kết sau một trận thua, và cả hai đều cần xốc lại tinh thần ngay trước giờ quyết định.

Thế đối đầu nghiêng về Cheltenham

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Cheltenham thắng cả 2, không có trận hòa, còn FC Halifax Town chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi bước vào trận quyết định.

Tuy nhiên, chung kết là một câu chuyện khác. Chỉ có hai lần chạm trán gần đây nên con số này mới chỉ gợi ra một xu hướng, chưa đủ để khẳng định điều gì. FC Halifax Town hoàn toàn có thể xem đây là cơ hội để thay đổi cục diện.

Điểm then chốt của trận đấu

Cheltenham có hai lợi thế: được chơi trên sân nhà Whaddon Road và thắng cả hai lần đối đầu gần nhất. Nếu giữ được sự tập trung, họ có cơ sở để tin vào khả năng chi phối trận đấu.

Ngược lại, FC Halifax Town không có gì để mất khi bị đánh giá thấp hơn về mặt đối đầu. Phong độ biến động của họ cũng cho thấy đội bóng này có thể thắng, nhưng khó duy trì sự đều đặn qua nhiều trận liên tiếp. Trong một trận đấu duy nhất, điều đó có thể không còn là vấn đề.

Nhận định

Hai đội có phong độ gần đây tương đương nhau, nên thế đối đầu và lợi thế sân nhà là hai yếu tố nghiêng nhẹ về phía Cheltenham. Dù vậy, chung kết thường được quyết định bởi những chi tiết nhỏ: một khoảnh khắc lóe sáng, một sai lầm hay bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Một trận đấu cân bằng, căng thẳng và khó lường đang chờ đón người hâm mộ tại Whaddon Road. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc hơn sẽ có mặt trên bục cao nhất.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Cheltenham · 2 thắng 0 hòa FC Halifax Town · 0 thắng Cheltenham 2 - 0 FC Halifax Town CHE FC Halifax Town 1 - 7 Cheltenham CHE

Cheltenham 5 trận gần nhất B T T B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Halifax Town 5 trận gần nhất B T B H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới