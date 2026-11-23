TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs Charlotte: Đội hình xuất phát Đây là trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Chicago Fire đối đầu Charlotte lúc 06:30 ngày 23/11/2026 ở Vòng 1/8 trên SeatGeek Stadium.

Chicago Fire vs Charlotte SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Chicago Fire và Charlotte đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:04 23/11/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-4-2 · HLV G. Berhalter Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith 1 C. Brady 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 15 A. Gutman 11 Zinckernagel 6 A. Salétros 42 D'Avilla 19 J. Bamba 9 Lewandowski 7 Haile-Selassie 1 K. Kahlina 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 22 H. Kessler 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 28 D. Diani 11 L. Abada 16 Pep Biel 10 Saint-Maximin 9 Toklomati Giorno Dự bị Chicago Fire 44 J. Cohen 12 P. Dithejane 18 J. Gómez 21 Hanche-Olsen 17 R. Lod 23 Mekvabishvili 22 M. Pineda 2 Leonardo Barroso 10 André Franco Charlotte 17 de la Torre 35 Will Cleary 13 B. Bronico 37 R. Aloko 6 A. Doucouré 21 T. Miller 4 A. Privett 23 D. Schnegg 25 Tyger Smalls Cập nhật đội hình lúc 06:04 23/11/2026

Trận đấu loại trực tiếp giữa Chicago Fire và Charlotte không có đường lùi: đội thắng đi tiếp, đội thua dừng bước. Cuộc đối đầu ở Vòng 1/8 diễn ra lúc 06:30 ngày 23/11/2026 trên SeatGeek Stadium. Ở thể thức này, mọi toan tính về điểm số hay cải thiện vị trí đều không còn ý nghĩa, và cả hai chỉ có một mục tiêu là giành vé đi tiếp.

Một trận đấu không có chỗ cho sai lầm

Khi thất bại đồng nghĩa với việc bị loại, sức nặng tâm lý thường lớn hơn một trận đấu bình thường. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể quyết định cả cặp đấu. Vì vậy, khả năng giữ bình tĩnh và tận dụng cơ hội sẽ quan trọng không kém chất lượng lối chơi.

Phong độ: Chicago Fire chập chờn, Charlotte ổn định hơn

Chicago Fire bước vào trận với phong độ thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, điều có thể khiến họ chịu áp lực khi bước vào loạt trận sinh tử.

Ngược lại, Charlotte có chuỗi kết quả tốt hơn về độ an toàn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận. Đặc biệt, Charlotte không thua ở 3 trận gần nhất, gồm 1 trận hòa và 2 trận thắng. Đây là tín hiệu cho thấy họ đang giữ được sự chắc chắn khi đến SeatGeek Stadium.

Thế đối đầu nghiêng về Chicago Fire

Lịch sử gặp nhau gần đây là lợi thế tinh thần cho Chicago Fire. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ để Charlotte thắng 1 trận. Tỷ lệ này cho thấy Charlotte thường gặp khó khăn mỗi khi chạm trán đối thủ này.

Tuy vậy, thành tích đối đầu không phải bảo chứng cho kết quả. Phong độ hiện tại của hai đội và áp lực của trận đấu loại trực tiếp có thể làm thay đổi cục diện.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Chicago Fire, bài toán là vực dậy tinh thần sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế đối đầu. Một khởi đầu tập trung, hạn chế sai sót sẽ giúp họ kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu để Charlotte sớm có bàn thắng, đội sẽ phải chơi trong thế bị động.

Charlotte, với chuỗi trận không thua gần đây, nhiều khả năng sẽ đặt sự chắc chắn lên hàng đầu. Họ cần kiên nhẫn, chờ cơ hội và tránh để kịch bản đối đầu bất lợi lặp lại. Trận đấu có thể được quyết định bởi đội nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt.

Nhận định

Chicago Fire có lợi thế về thành tích đối đầu, còn Charlotte mang theo phong độ ổn định hơn. Hai yếu tố này khiến cuộc đối đầu ở Vòng 1/8 khó lường. Đội nào giữ được sự tập trung và bản lĩnh tốt hơn sẽ có quyền đi tiếp. Đội còn lại sẽ phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 4 thắng 0 hòa Charlotte · 1 thắng Charlotte 0 - 1 Chicago Fire CF Chicago Fire 2 - 1 Charlotte CF Chicago Fire 3 - 2 Charlotte CF Charlotte 1 - 4 Chicago Fire CF Charlotte 4 - 3 Chicago Fire CHA

Chicago Fire 5 trận gần nhất B T H T B 34 Trận 16-7-11 T-H-B 64 Ghi (TB 1.9) 54 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất H T T B H 34 Trận 15-9-10 T-H-B 66 Ghi (TB 1.9) 51 Thủng lưới

Vòng bảng — Chicago Fire # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T 4 Chicago Fire 34 16 7 11 +10 55 B T H T B 5 Charlotte 34 15 9 10 +15 54 H T T B H 6 Philadelphia Union 34 14 8 12 +14 50 T B H B H …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ N. Allen (Muscle Injury) ✚ M. Pineda (Lower-Body Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Shoulder Injury)