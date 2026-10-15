TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs Philadelphia Union: Đội hình xuất phát Philadelphia Union đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Soldier Field.

Chicago Fire vs Philadelphia Union SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Chicago Fire và Philadelphia Union đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 15/10/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Berhalter Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter 1 C. Brady 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 32 N. Allen 6 A. Salétros 22 M. Pineda 7 Haile-Selassie 18 J. Gómez 9 Lewandowski 19 J. Bamba 18 A. Blake 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 6 Cavan Sullivan 8 J. Bueno 4 J. Lukić 33 Q. Sullivan 10 M. Iloski 9 B. Damiani Dự bị Chicago Fire 21 Hanche-Olsen 15 A. Gutman 25 J. Gal 11 Zinckernagel 12 P. Dithejane 44 J. Cohen 2 Leonardo Barroso 35 S. Oregel Philadelphia Union 16 B. Bender 11 A. Bedoya 23 E. Alladoh 19 I. Vassilev 51 M. Jakupovic 2 G. Martínez 14 J. Rafanello 76 A. Rick 5 Sery Larsen Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

Philadelphia Union đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đối đầu Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Soldier Field. Đội khách mang theo phong độ hoàn hảo, còn chủ nhà đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Sự đối lập đó khiến cuộc gặp này đáng chú ý.

Philadelphia Union mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Philadelphia Union đang ở trạng thái rất tốt. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định hiếm có.

Chuỗi thắng dài thường tạo ra sự tự tin trong từng pha bóng và sự gắn kết giữa các tuyến. Đó là nền tảng để Philadelphia Union bước vào trận đấu với tâm lý chủ động, dù phải hành quân đến sân của đối thủ.

Chicago Fire vẫn vững vàng dù có hai trận thua

Chicago Fire không có phong độ hoàn hảo như đối thủ, nhưng vẫn ở trong thế tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, còn hai trận thua nằm ở giai đoạn trước đó.

Điều này cho thấy Chicago Fire đã tìm lại nhịp độ sau chuỗi kết quả không như ý. Đội chủ nhà bước vào trận này với ba trận thắng liên tiếp gần đây và lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Philadelphia Union

Nếu nhìn vào 5 lần gặp nhau gần nhất, Philadelphia Union chiếm ưu thế rõ rệt với 3 trận thắng. Chicago Fire thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.

Con số này cho thấy Philadelphia Union thường xuyên tìm được lời giải trước Chicago Fire. Đây cũng là yếu tố tâm lý mà đội khách có thể tận dụng. Ngược lại, Chicago Fire cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi ngay trên sân nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Chicago Fire hiện đứng hạng 3 với 48 điểm, trong khi Philadelphia Union xếp hạng 6 với 42 điểm. Hai đội cách nhau 6 điểm.

Vì vậy, trận đấu có sức nặng đối với cả hai phía. Chicago Fire muốn củng cố vị trí cao của mình trước đối thủ đang bám đuổi. Philadelphia Union muốn biến chuỗi thắng thành động lực để thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận này đặt hai thế mạnh đối lập vào cùng một sân đấu: sự ổn định tuyệt đối của đội khách và lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn của đội chủ nhà.

Chicago Fire cần giữ được sự tự tin từ ba chiến thắng gần nhất và không để Philadelphia Union dẫn dắt nhịp độ. Về phần mình, Philadelphia Union nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần của chuỗi thắng và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu.

Nhận định

Philadelphia Union có phong độ tốt hơn và thế đối đầu thuận lợi hơn. Chicago Fire lại có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đang thắng 3 trận liên tiếp và được thi đấu trên sân nhà. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng. Đội khách có lý do chính đáng để tin vào việc tiếp tục bay cao, nhưng Chicago Fire hoàn toàn đủ sức tạo ra thử thách thực sự cho chuỗi thắng của họ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 1 thắng 1 hòa Philadelphia Union · 3 thắng Philadelphia Union 1 - 2 Chicago Fire CF Chicago Fire 0 - 3 Philadelphia Union PU Philadelphia Union 2 - 2 Chicago Fire Hòa Philadelphia Union 4 - 0 Chicago Fire PU Chicago Fire 0 - 1 Philadelphia Union PU

Chicago Fire 5 trận gần nhất T T T B B 28 Trận 14-6-8 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 40 Thủng lưới Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T T T T 28 Trận 12-6-10 T-H-B 56 Ghi (TB 2.0) 45 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B 4 New England Revolution 28 14 4 10 +6 46 B B T T T 5 Charlotte 28 13 7 8 +10 46 T B T H T 6 Philadelphia Union 28 12 6 10 +11 42 T T T T T 7 Orlando City SC 28 11 4 13 -15 37 T B B T T …

Tình hình lực lượng Chicago Fire ✚ D. D'Avilla (Red Card) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) ✚ A. Mekvabishvili (Lower-Body Injury) ✚ S. Rogers (Lower-Body Injury) ✚ D. D'Avilla (Red Card) ✚ A. Franco (Knee Injury) ✚ R. Lod (Lower-Body Injury) Philadelphia Union ✚ A. Anello (Groin Injury) ✚ A. Anello (Groin Injury)