Trực tiếp Chicago Fire vs Philadelphia Union: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 1-3

TRỰC TIẾPTrực tiếp Chicago Fire vs Philadelphia Union: Philadelphia Union nới rộng cách biệt 1-3
Philadelphia Union đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Soldier Field.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Chicago Fire 1 - 3 Philadelphia Union.
- 90'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% Philadelphia Union, dứt điểm 7 - 18 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 7; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 4 - 3.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Neil Pierre (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Philadelphia Union): Japhet Sery Larsen vào sân thay Quinn Sullivan.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Philadelphia Union): Malik Jakupovic vào sân thay Milan Iloski.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Philip Zinckernagel (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thẻ vàng
Phút 85': Indiana Vassilev (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).
- 80'Thay người
Phút 80' (Philadelphia Union): Ezekiel Kwame Alladoh vào sân thay Bruno Damiani.
- 80'Thay người
Phút 80' (Philadelphia Union): Benjamin Bender vào sân thay Cavan Sullivan.
- 76'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Chicago Fire 46% - 54% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 1 - 7), phạt góc 2 - 7; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 0.
- 72'Thay người
Phút 72' (Chicago Fire): Sergio Oregel vào sân thay Anton Saletros.
- 68'Thay người
Phút 68' (Chicago Fire): Philip Zinckernagel vào sân thay Robert Lewandowski.
- 68'Thay người
Phút 68' (Chicago Fire): Puso Dithejane vào sân thay Johan Arath Gomez.
- 68'Thay người
Phút 68' (Chicago Fire): Leonardo Barroso vào sân thay Jonathan Dean.
- 67'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-3)
Phút 67': Bruno Damiani (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Jovan Lukic). Tỷ số: 1 - 3.
- 63'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 3 - 0.
- 57'Thay người
Phút 57' (Philadelphia Union): Indiana Vassilev vào sân thay Jesus Bueno.
- 55'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-2)
Phút 55': Bruno Damiani (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Cavan Sullivan). Tỷ số: 1 - 2.
- 50'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Chicago Fire 49% - 51% Philadelphia Union, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 6; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 2 - 0.
- 49'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (1-1)
Phút 49': Milan Iloski (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Bruno Damiani). Tỷ số: 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45+1'Thẻ đỏ
Phút 45+1': Jack Elliott (Chicago Fire) nhận thẻ đỏ.
- 45'Thay người
Phút 45' (Chicago Fire): Andreas Hanche-Olsen vào sân thay Jonathan Bamba.
- 44'BÀN THẮNG! Chicago Fire (1-0)
Phút 44': Maren Haile-Selassie (Chicago Fire) lập công (kiến tạo: Noah Allen). Tỷ số: 1 - 0.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Jack Elliott (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Chicago Fire 52% - 48% Philadelphia Union, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 6.
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Chicago Fire 48% - 52% Philadelphia Union, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4.
- 13'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Chicago Fire 42% - 58% Philadelphia Union, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Chicago Fire tiếp đón Philadelphia Union.
Cập nhật lúc 09:37 15/10/2026
Philadelphia Union đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đối đầu Chicago Fire. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Soldier Field. Đội khách mang theo phong độ hoàn hảo, còn chủ nhà đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Sự đối lập đó khiến cuộc gặp này đáng chú ý.
Philadelphia Union mang theo chuỗi thắng trọn vẹn
Philadelphia Union đang ở trạng thái rất tốt. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định hiếm có.
Chuỗi thắng dài thường tạo ra sự tự tin trong từng pha bóng và sự gắn kết giữa các tuyến. Đó là nền tảng để Philadelphia Union bước vào trận đấu với tâm lý chủ động, dù phải hành quân đến sân của đối thủ.
Chicago Fire vẫn vững vàng dù có hai trận thua
Chicago Fire không có phong độ hoàn hảo như đối thủ, nhưng vẫn ở trong thế tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, còn hai trận thua nằm ở giai đoạn trước đó.
Điều này cho thấy Chicago Fire đã tìm lại nhịp độ sau chuỗi kết quả không như ý. Đội chủ nhà bước vào trận này với ba trận thắng liên tiếp gần đây và lợi thế thi đấu trên sân nhà.
Thế đối đầu nghiêng về Philadelphia Union
Nếu nhìn vào 5 lần gặp nhau gần nhất, Philadelphia Union chiếm ưu thế rõ rệt với 3 trận thắng. Chicago Fire thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận.
Con số này cho thấy Philadelphia Union thường xuyên tìm được lời giải trước Chicago Fire. Đây cũng là yếu tố tâm lý mà đội khách có thể tận dụng. Ngược lại, Chicago Fire cần tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi ngay trên sân nhà.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
Chicago Fire hiện đứng hạng 3 với 48 điểm, trong khi Philadelphia Union xếp hạng 6 với 42 điểm. Hai đội cách nhau 6 điểm.
Vì vậy, trận đấu có sức nặng đối với cả hai phía. Chicago Fire muốn củng cố vị trí cao của mình trước đối thủ đang bám đuổi. Philadelphia Union muốn biến chuỗi thắng thành động lực để thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận này đặt hai thế mạnh đối lập vào cùng một sân đấu: sự ổn định tuyệt đối của đội khách và lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn của đội chủ nhà.
Chicago Fire cần giữ được sự tự tin từ ba chiến thắng gần nhất và không để Philadelphia Union dẫn dắt nhịp độ. Về phần mình, Philadelphia Union nhiều khả năng sẽ dựa vào tinh thần của chuỗi thắng và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu.
Nhận định
Philadelphia Union có phong độ tốt hơn và thế đối đầu thuận lợi hơn. Chicago Fire lại có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đang thắng 3 trận liên tiếp và được thi đấu trên sân nhà. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng. Đội khách có lý do chính đáng để tin vào việc tiếp tục bay cao, nhưng Chicago Fire hoàn toàn đủ sức tạo ra thử thách thực sự cho chuỗi thắng của họ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)