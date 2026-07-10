TRỰC TIẾP Trực tiếp Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát Cuộc chạm trán tại Soldier Field hứa hẹn cởi mở khi Vancouver Whitecaps dẫn đầu bảng với 50 điểm, đối đầu một Chicago Fire đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng.

Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Chicago Fire và Vancouver Whitecaps đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:03 07/10/2026

Đội hình chính thức Chicago Fire Sơ đồ 4-4-2 · HLV G. Berhalter Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 44 J. Cohen 24 J. Dean 3 J. Elliott 4 M. Mbokazi 2 Leonardo Barroso 11 Zinckernagel 42 D'Avilla 6 A. Salétros 19 J. Bamba 7 Haile-Selassie 18 J. Gómez 1 Y. Takaoka 70 Rui Modesto 2 M. Laborda 33 T. Blackmon 28 T. Johnson 8 O. Larraz 23 A. Cvetković 7 C. Sabaly 25 R. Gauld 11 E. Sabbi 24 B. White Dự bị Chicago Fire 5 S. Rogers 15 A. Gutman 25 J. Gal 12 P. Dithejane 21 Hanche-Olsen 9 Lewandowski 35 S. Oregel 22 M. Pineda 29 D. Poręba Vancouver Whitecaps 32 I. Boehmer 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 77 Y. Diaby 41 N. Djordjevic 19 R. Elloumi 13 T. Müller 15 S. Ramíirez 3 S. Adekugbe 4 Veselinović Cập nhật đội hình lúc 07:03 07/10/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Chicago Fire và Vancouver Whitecaps thường chứng kiến thế trận đôi công cởi mở với nhiều bàn thắng được ghi. Màn so tài diễn ra vào lúc 07:30 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Soldier Field hứa hẹn tiếp tục duy trì kịch bản hấp dẫn khi đôi bên đều có xu hướng nhập cuộc chủ động.

Vị thế dẫn đầu của Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu với tư cách là đội bóng đang nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 50 điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh và sự ổn định mà đội khách đã thiết lập trong suốt chiến dịch.

Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, Vancouver Whitecaps trải qua những kết quả có phần đan xen với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Chuyến hành quân xa nhà lần này đòi hỏi đội bóng đầu bảng phải phát huy tối đa bản lĩnh thi đấu nhằm duy trì khoảng cách và củng cố vị trí dẫn đầu.

Thách thức cho chủ nhà Chicago Fire

Bên phía đối diện, Chicago Fire đang tìm kiếm sự bứt phá sau chuỗi trận chưa thực sự như ý. Thành tích trong 5 trận gần nhất của đội chủ sân Soldier Field ghi nhận 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại, trong đó họ đã trải qua 2 trận hòa liên tiếp ở những lần ra sân gần đây.

Lợi thế sân bãi sẽ là điểm tựa quan trọng để Chicago Fire xây dựng thế trận vững chắc. Đội chủ nhà cần duy trì cự ly đội hình hợp lý, đồng thời tận dụng triệt để những tình huống chuyển trạng thái để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Cán cân đối đầu quyết liệt

Nhìn lại thành tích đối đầu trong 5 lần so tài gần nhất, Vancouver Whitecaps đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Chicago Fire có 2 lần giành trọn vẹn niềm vui. Đáng chú ý, cả 5 màn chạm trán này đều phân định thắng thua rõ ràng mà không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào.

Xu hướng không hòa trong quá khứ phản ánh lối chơi trực diện và tinh thần quyết tâm cao của cả hai đội mỗi khi đụng độ. Trận đấu tới tại Soldier Field được dự báo sẽ diễn ra với tốc độ cao, nơi khả năng tận dụng cơ hội của hàng công sẽ đóng vai trò quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Chicago Fire · 2 thắng 0 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 1 - 3 Chicago Fire CF Chicago Fire 0 - 1 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 1 - 3 Chicago Fire CF Vancouver Whitecaps 3 - 2 Chicago Fire VW Chicago Fire 0 - 2 Vancouver Whitecaps VW

Chicago Fire 5 trận gần nhất T B B H H 26 Trận 12-6-8 T-H-B 46 Ghi (TB 1.8) 38 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất H T B B T 26 Trận 15-5-6 T-H-B 59 Ghi (TB 2.3) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 26 15 5 6 +33 50 H T B T B 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T …