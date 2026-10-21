TRỰC TIẾP Trực tiếp Club Brugge KV vs Lens: Lens ép sân, chưa có bàn thắng Club Brugge KV đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Lens trên sân Jan Breydel Stadium lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Club Brugge KV 0 - 0 Lens Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

45' Thẻ vàng Phút 45': Matthieu Udol (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Lens ép sân Cầm bóng: Club Brugge KV 53% - 47% Lens, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Club Brugge KV 54% - 46% Lens, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Club Brugge KV 49% - 51% Lens, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Club Brugge KV tiếp đón Lens.

Cập nhật lúc 02:47 22/10/2026

Đội hình chính thức Club Brugge KV Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV I. Leko Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac 1 Y. Sommer 64 K. Sabbe 58 J. Spileers 44 B. Mechele 65 J. Seys 8 F. Potts 20 H. Vanaken 9 Carlos Forbs 80 F. Lemaréchal 11 Jan Virgili 7 N. Tresoldi 40 R. Risser 2 R. Aguilar 6 S. Baidoo 14 M. Udol 23 Saud Abdulhamid 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 22 M. Skóraś 9 T. Hazard 28 J. Kadile 29 F. Ivanović Dự bị Club Brugge KV 67 M. Diakhon 32 M. Dams 29 N. Jackers 85 T. N. Koren 3 Lee Han-Beom 39 Robberechts 41 H. Siquet 16 C. Tsawa 81 Argus Vanden Driessche Lens 5 A. Bulatović 16 M. Gorgelin 1 R. Gurtner 38 M. Soares 31 S. Sagnan 7 F. Sotoca 10 F. Thauvin 8 Y. Titraoui 20 J. Todibo Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026

Club Brugge KV Thống kê Lens 53% Kiểm soát bóng 47% 1 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 1 1 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Club Brugge KV bước vào trận đấu với Lens bằng mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Jan Breydel Stadium, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn trước một đối thủ có phong độ không đồng đều.

Club Brugge KV mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Club Brugge KV. Đội chủ nhà thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định và niềm tin đang hiện rõ trong tập thể.

Trên sân nhà, mạch thắng ấy là lợi thế tinh thần đáng kể. Một đội bóng quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý các tình huống áp lực.

Lens có phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, Lens có chuỗi kết quả thiếu đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Tuy nhiên, các trận thua xen kẽ cho thấy Lens chưa giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp. Đây là điểm mà Club Brugge KV có thể tìm cách khai thác nếu duy trì được sự chắc chắn của mình.

Hai đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Club Brugge KV đang xếp hạng 20 với 3 điểm, còn Lens đứng ngay sau ở hạng 21, cũng với 3 điểm. Hai đội có số điểm bằng nhau và chỉ cách nhau một bậc.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Mỗi bên đều muốn tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Club Brugge KV là biến phong độ thành hiệu quả cụ thể, khi họ có lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn. Với Lens, thử thách là giữ sự tập trung trong cả trận để không rơi vào chuỗi kết quả thất thường như những gì đã xảy ra gần đây.

Nhìn chung, Club Brugge KV nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, nên được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng cho thấy Lens hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà nếu giữ được sự ổn định.

Club Brugge KV 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B 20 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B 21 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Club Brugge KV ✚ J. Ordonez (Foot Injury) ✚ J. Ordonez (Foot Injury) Lens ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury)