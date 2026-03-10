TRỰC TIẾP Trực tiếp Colombia vs Paraguay: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Paraguay bước vào chuyến hành quân đầy thách thức trước Colombia với phong độ ấn tượng, trong bối cảnh lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà.

Colombia 0 - 0 Paraguay Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

42' Thẻ vàng Phút 42': J. Caceres (Paraguay) nhận thẻ vàng.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Colombia 48% - 52% Paraguay, dứt điểm 0 - 2; phạm lỗi 4 - 7.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Colombia 48% - 52% Paraguay, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 3 - 3.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Colombia 49% - 51% Paraguay; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón Paraguay.

Cập nhật lúc 07:48 03/10/2026

Đội hình chính thức Colombia Sơ đồ 3-4-3 Paraguay Sơ đồ 4-4-2 12 Aldair Quintana 25 Kevin Andrade 23 Davinson Sánchez 3 Jhon Lucumí 18 Édier Ocampo 6 Richard Ríos 8 Gustavo Puerta 4 Álvaro Angulo 22 Yáser Asprilla 9 Luis Javier Suárez 10 Jhon Arias 12 Orlando Gill 4 Juan Cáceres 15 Gustavo Gómez 3 Omar Alderete 6 Junior Alonso 8 Diego Gómez 14 Andrés Cubas 17 Hugo Cuenca 10 Miguel Almirón 9 Hugo Adrián Benítez 19 Julio Enciso Dự bị Colombia 1 Kevin Mier 24 Álvaro Montero 17 Samuel Velásquez 15 Royer Caicedo 19 Juan Manuel Rengifo 26 Andrés Gómez 5 Kevin Castaño 16 Matias Orozco 13 Daniel Arcila Paraguay 1 Santiago Rojas 22 Gastón Olveira 26 Alexandro Maidana 25 Alexis Cañete 5 Clever Ferreira 13 José Canale 2 Alan Benítez 24 Gustavo Caballero 11 Mauricio Cập nhật đội hình lúc 07:13 03/10/2026

Colombia Thống kê Paraguay 48% Kiểm soát bóng 52% 0 Dứt điểm 2 4 Phạm lỗi 7

Cuộc so tài giữa Colombia và Paraguay diễn ra vào lúc 07:00 ngày 03/10/2026 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng về mặt chiến thuật. Điểm tựa lớn nhất của đội khách trong chuyến đi lần này chính là bản lĩnh sân khách đáng nể cùng sự tự tin cao độ sau chuỗi kết quả khả quan gần đây.

Bản lĩnh sân khách của Paraguay đối đầu áp lực tâm lý

Paraguay đang cho thấy sự ổn định đáng chú ý trong lối chơi. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Sự thực dụng và khả năng chắt chiu cơ hội khi thi đấu xa nhà trở thành vũ khí nguy hiểm nhất mà các vị khách sở hữu.

Hàng phòng ngự có tính tổ chức cao cùng khả năng giữ cự ly đội hình chặt chẽ giúp Paraguay luôn duy trì thế trận an toàn trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén. Dù vậy, chuyến làm khách trước đối thủ nhiều duyên nợ như Colombia chắc chắn sẽ là bài kiểm tra nặng đô cho sự bền bỉ của họ.

Sự chững lại của Colombia và lợi thế lịch sử đối đầu

Ở phía đối diện, Colombia lại đang trải qua giai đoạn có phần chững lại về mặt kết quả. Trong 5 trận gần đây nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Những bước hụt liên tiếp ở các trận đấu vừa qua cho thấy Colombia đang gặp một số trục trặc trong việc duy trì cường độ kiểm soát và chuyển hóa ưu thế thành điểm số tối đa.

Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có điểm tựa vững chắc từ yếu tố lịch sử. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo rõ rệt khi Colombia bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi Paraguay chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sự lấn lướt trong quá khứ đem lại lợi thế tâm lý không nhỏ để Colombia chủ động điều tiết nhịp độ.

Cục diện giằng co và điểm nhấn chiến thuật

Với tương quan hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ ngay từ những phút đầu tiên. Paraguay với sự hưng phấn và phong độ tốt sẽ không ngần ngại lùi sâu đội hình, kiên nhẫn rình rập sơ hở từ đối phương để phát huy tối đa vũ khí phản công trên sân khách.

Ngược lại, Colombia cần sớm tìm lại cảm giác kiểm soát bóng nhịp nhàng nhằm kéo giãn cự ly hàng thủ đối phương. Sự đối nghịch giữa phong độ đang lên của Paraguay và cái dớp đối đầu nghiêng về Colombia dự báo sẽ tạo nên một màn đấu trí căng thẳng, nơi bản lĩnh ở các khoảnh khắc mang tính bước ngoặt sẽ quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colombia · 3 thắng 2 hòa Paraguay · 0 thắng Colombia 2 - 2 Paraguay Hòa Colombia 2 - 1 Paraguay COL Paraguay 0 - 1 Colombia COL Colombia 2 - 0 Paraguay COL Colombia 0 - 0 Paraguay Hòa

Colombia 5 trận gần nhất H H T H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 7 Thủng lưới Paraguay 5 trận gần nhất T B H H T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới