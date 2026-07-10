TRỰC TIẾP Trực tiếp Colombia vs Peru: Colombia ép sân, chưa có bàn thắng Peru bước vào trận đấu khó khăn trước Colombia với phong độ gần đây bất ổn, dẫu thành tích đối đầu giữa hai đội ở 5 lần chạm trán gần nhất vẫn duy trì cân bằng.

Colombia 0 - 0 Peru Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

40' Colombia ép sân Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

28' Colombia ép sân Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

16' Colombia ép sân Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 07:32 07/10/2026

Đội hình chính thức Colombia Sơ đồ 4-2-3-1 Peru Sơ đồ 4-2-3-1 1 Kevin Mier 2 Daniel Muñoz 23 Davinson Sánchez 25 Kevin Andrade 17 Samuel Velásquez 8 Gustavo Puerta 14 Jhon Solís 22 Yáser Asprilla 10 Jhon Arias 26 Andrés Gómez 9 Luis Javier Suárez 1 Pedro Gallese 13 Marco Huamán 15 Renzo Garcés 8 Erick Noriega 4 Marcos López 19 Yoshimar Yotún 16 Wilder Cartagena 26 Piero Magallanes 11 Jairo Vélez 27 Jhonny Vidales 7 Adrián Ugarriza Dự bị Colombia 24 Álvaro Montero 15 Royer Caicedo 18 Édier Ocampo 3 Jhon Lucumí 4 Álvaro Angulo 19 Juan Manuel Rengifo 16 Matias Orozco 5 Kevin Castaño 13 Daniel Arcila Peru 12 Matías Córdova 21 Diego Romero 5 Miguel Araujo 23 César Inga 3 Alfonso Barco 14 Rodrigo Vilca 2 Oslimg Mora 6 Jesús Pretell 17 Jairo Concha Cập nhật đội hình lúc 06:53 07/10/2026

Colombia Thống kê Peru 68% Kiểm soát bóng 32% 0 Dứt điểm 2 4 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1

Peru bước vào màn so tài với Colombia cùng nhiều áp lực bủa vây khi phong độ ở các chuyến du đấu xa nhà thời gian qua chưa mang lại sự an tâm. Cuộc chạm trán diễn ra lúc 06:45 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Hard Rock Stadium sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đoàn quân áo sọc trắng đỏ.

Khó khăn bủa vây Peru khi rời xa sân nhà

Vấn đề lớn nhất của Peru thời gian gần đây nằm ở tính ổn định trong lối chơi, đặc biệt là khi phải thi đấu xa rời điểm tựa quen thuộc. Thống kê 5 trận đấu gần nhất chỉ ra Peru chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Dù trận đấu vừa qua mang về niềm vui trọn vẹn với một thắng lợi, nhưng chuỗi 3 trận không thắng liền trước đó gồm 1 trận hòa và 2 trận thua vẫn để lại nhiều hoài nghi.

Hàng phòng ngự thường xuyên bộc lộ sơ hở trong những chuyến làm khách khiến Peru dễ bị cuốn vào nhịp độ của đối phương. Để tìm kiếm một kết quả tích cực, đại diện Nam Mỹ cần củng cố lại sự tập trung của hệ thống phòng ngự khu vực, đồng thời chắt chiu tối đa từng cơ hội phản công hiếm hoi.

Colombia tìm lại nhịp điệu trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Colombia có sự chuẩn bị với phong độ tổng thể tương đối sáng sủa hơn, dù màn trình diễn gần nhất vừa bị ngắt quãng bởi một thất bại. Trong 5 trận gần nhất, Colombia giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Điểm nhấn đáng chú ý là giai đoạn thăng hoa trước đó với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 thắng lợi đầy thuyết phục.

Việc thi đấu trên sân Hard Rock Stadium mang lại cho Colombia cơ hội thuận lợi để tái thiết lập thế chủ động. Kiểm soát tuyến giữa và đẩy cao tốc độ ở hai biên sẽ là chìa khóa để đội bóng này tạo sức ép dồn dập lên hàng thủ đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế cân bằng từ lịch sử chạm trán

Dù phong độ thời gian gần đây có phần chênh lệch, bức tranh đối đầu lại đem đến hy vọng cho Peru. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thế trận diễn ra vô cùng giằng co khi Colombia thắng 1 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Peru có được 2 chiến thắng. Sự am hiểu lẫn nhau giữa hai nền bóng đá quen thuộc khiến các cuộc đối đầu trực tiếp luôn khó lường.

Xét trên tương quan hiện tại, Colombia nắm giữ lợi thế về khả năng làm chủ trận đấu và nhịp điệu vận hành. Ngược lại, Peru buộc phải thể hiện sự kiên cường tối đa trong khâu phòng ngự nếu muốn vượt qua chuyến hành quân đầy thách thức này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colombia · 1 thắng 2 hòa Peru · 2 thắng Colombia 0 - 0 Peru Hòa Peru 1 - 1 Colombia Hòa Colombia 0 - 1 Peru PER Colombia 3 - 2 Peru COL Colombia 1 - 2 Peru PER

Colombia 5 trận gần nhất B H H T H 6 Trận 2-1-3 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới Peru 5 trận gần nhất B H B B T 7 Trận 1-2-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới