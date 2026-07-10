Trực tiếp Colombia vs Peru: Colombia ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Colombia vs Peru: Colombia ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể07/10/2026 01:53

Peru bước vào trận đấu khó khăn trước Colombia với phong độ gần đây bất ổn, dẫu thành tích đối đầu giữa hai đội ở 5 lần chạm trán gần nhất vẫn duy trì cân bằng.

Colombia0 - 0PeruHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 40'Colombia ép sân

    Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 28'Colombia ép sân

    Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 16'Colombia ép sân

    Cầm bóng: Colombia 68% - 32% Peru, dứt điểm 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Colombia tiếp đón Peru.

Cập nhật lúc 07:32 07/10/2026

Đội hình chính thức
Colombia
Sơ đồ 4-2-3-1
Peru
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Kevin Mier
2
Daniel Muñoz
23
Davinson Sánchez
25
Kevin Andrade
17
Samuel Velásquez
8
Gustavo Puerta
14
Jhon Solís
22
Yáser Asprilla
10
Jhon Arias
26
Andrés Gómez
9
Luis Javier Suárez
1
Pedro Gallese
13
Marco Huamán
15
Renzo Garcés
8
Erick Noriega
4
Marcos López
19
Yoshimar Yotún
16
Wilder Cartagena
26
Piero Magallanes
11
Jairo Vélez
27
Jhonny Vidales
7
Adrián Ugarriza
Dự bị
Colombia
24 Álvaro Montero15 Royer Caicedo18 Édier Ocampo3 Jhon Lucumí4 Álvaro Angulo19 Juan Manuel Rengifo16 Matias Orozco5 Kevin Castaño13 Daniel Arcila
Peru
12 Matías Córdova21 Diego Romero5 Miguel Araujo23 César Inga3 Alfonso Barco14 Rodrigo Vilca2 Oslimg Mora6 Jesús Pretell17 Jairo Concha
Cập nhật đội hình lúc 06:53 07/10/2026
ColombiaThống kêPeru
68%
Kiểm soát bóng
32%
0
Dứt điểm
2
4
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1

Peru bước vào màn so tài với Colombia cùng nhiều áp lực bủa vây khi phong độ ở các chuyến du đấu xa nhà thời gian qua chưa mang lại sự an tâm. Cuộc chạm trán diễn ra lúc 06:45 ngày 07/10/2026 trên sân vận động Hard Rock Stadium sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của đoàn quân áo sọc trắng đỏ.

Khó khăn bủa vây Peru khi rời xa sân nhà

Vấn đề lớn nhất của Peru thời gian gần đây nằm ở tính ổn định trong lối chơi, đặc biệt là khi phải thi đấu xa rời điểm tựa quen thuộc. Thống kê 5 trận đấu gần nhất chỉ ra Peru chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Dù trận đấu vừa qua mang về niềm vui trọn vẹn với một thắng lợi, nhưng chuỗi 3 trận không thắng liền trước đó gồm 1 trận hòa và 2 trận thua vẫn để lại nhiều hoài nghi.

Hàng phòng ngự thường xuyên bộc lộ sơ hở trong những chuyến làm khách khiến Peru dễ bị cuốn vào nhịp độ của đối phương. Để tìm kiếm một kết quả tích cực, đại diện Nam Mỹ cần củng cố lại sự tập trung của hệ thống phòng ngự khu vực, đồng thời chắt chiu tối đa từng cơ hội phản công hiếm hoi.

Colombia tìm lại nhịp điệu trên sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Colombia có sự chuẩn bị với phong độ tổng thể tương đối sáng sủa hơn, dù màn trình diễn gần nhất vừa bị ngắt quãng bởi một thất bại. Trong 5 trận gần nhất, Colombia giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Điểm nhấn đáng chú ý là giai đoạn thăng hoa trước đó với chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 2 thắng lợi đầy thuyết phục.

Việc thi đấu trên sân Hard Rock Stadium mang lại cho Colombia cơ hội thuận lợi để tái thiết lập thế chủ động. Kiểm soát tuyến giữa và đẩy cao tốc độ ở hai biên sẽ là chìa khóa để đội bóng này tạo sức ép dồn dập lên hàng thủ đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Thế cân bằng từ lịch sử chạm trán

Dù phong độ thời gian gần đây có phần chênh lệch, bức tranh đối đầu lại đem đến hy vọng cho Peru. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, thế trận diễn ra vô cùng giằng co khi Colombia thắng 1 trận, hai đội hòa nhau 2 trận và Peru có được 2 chiến thắng. Sự am hiểu lẫn nhau giữa hai nền bóng đá quen thuộc khiến các cuộc đối đầu trực tiếp luôn khó lường.

Xét trên tương quan hiện tại, Colombia nắm giữ lợi thế về khả năng làm chủ trận đấu và nhịp điệu vận hành. Ngược lại, Peru buộc phải thể hiện sự kiên cường tối đa trong khâu phòng ngự nếu muốn vượt qua chuyến hành quân đầy thách thức này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colombia · 1 thắng2 hòaPeru · 2 thắng
07/06/2025
Colombia
0 - 0
Peru
Hòa
07/09/2024
Peru
1 - 1
Colombia
Hòa
29/01/2022
Colombia
0 - 1
Peru
PER
10/07/2021
Tranh hạng ba
Colombia
3 - 2
Peru
COL
21/06/2021
Colombia
1 - 2
Peru
PER
Colombia
5 trận gần nhất
BHHTH
6
Trận
2-1-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Peru
5 trận gần nhất
BHBBT
7
Trận
1-2-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
15
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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