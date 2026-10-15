Trực tiếp Colorado Rapids vs Minnesota United FC: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs Minnesota United FC: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0

Văn Thể15/10/2026 03:43

Colorado Rapids và Minnesota United FC đều cần kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu bắt đầu lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.

Colorado Rapids1 - 0Minnesota United FCNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0)

    Phút 45+1': Darren Yapi (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Keegan Rosenberry). Tỷ số: 1 - 0.

  • 39'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 63% - 37% Minnesota United FC, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 27'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 70% - 30% Minnesota United FC, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 13'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 74% - 26% Minnesota United FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': Darren Yapi (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Colorado Rapids tiếp đón Minnesota United FC.

Cập nhật lúc 09:29 15/10/2026

Đội hình chính thức
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
Minnesota United FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles
41
N. Defreitas
2
K. Rosenberry
6
R. Holding
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
10
P. Aaronson
8
H. Ojediran
13
Frederick II
32
D. Phillip
77
D. Yapi
7
M. Whittaker
12
D. Callender
52
Cherrion Valerius
15
M. Boxall
28
J. Díaz
23
M. Duggan
21
B. Hlongwane
20
W. Trapp
30
O. Gene
8
T. Chancalay
22
Marcus Caldeira
9
K. Yeboah
Dự bị
Colorado Rapids
12 J. Atencio31 A. Beaudry24 N. Cobb16 A. Harris93 G. Minoungou11 I. Sadiq33 K. Thompson99 J. Travis9 S. Abu
Minnesota United FC
25 N. Triantis27 D. Taylor5 N. Romero94 Kayne Rizvanovich26 J. Pereyra11 M. Malone16 A. Jackson18 M. Gonzalez3 K. Duncan
Cập nhật đội hình lúc 08:02 15/10/2026
Colorado RapidsThống kêMinnesota United FC
63%
Kiểm soát bóng
37%
8
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
0
3
Phạt góc
2
2
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Colorado Rapids và Minnesota United FC cùng bước vào trận đấu này với nhu cầu giống nhau: tìm lại một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhưng khi cả hai đều khát điểm số, lợi thế trên giấy tờ chưa chắc quyết định cục diện. Trận đấu diễn ra lúc 08:30 ngày 15/10/2026 tại Dick's Sporting Goods Park.

Colorado Rapids: phong độ chập chờn, thiếu mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Colorado Rapids thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đó là bức tranh của một đội chưa tìm được sự ổn định. Đội bóng này vẫn giữ được điểm trong nhiều trận, nhưng chưa biến chúng thành chuỗi chiến thắng đủ thuyết phục.

Dù vậy, Colorado Rapids đang đứng hạng 8 với 37 điểm. Vị trí này cho thấy họ vẫn có nền tảng nhất định. Việc được thi đấu trên sân nhà tại Dick's Sporting Goods Park cũng là điểm tựa để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng.

Minnesota United FC: chuỗi trận đáng lo ngại

Phong độ của Minnesota United FC đáng lo ngại hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chưa thắng trận nào: hòa 1 trận và thua 4 trận. Đây là chuỗi kết quả khiến sức ép dồn lên đội bóng trước chuyến làm khách.

Hiện Minnesota United FC đứng hạng 14 với 30 điểm, kém Colorado Rapids 7 điểm. Với một đội đang thiếu chiến thắng, một kết quả tích cực ở trận này có thể giúp họ cải thiện tinh thần. Điều đó cũng quan trọng không kém điểm số.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét 5 lần gặp nhau gần nhất, Colorado Rapids thắng 2 trận, hòa 2 trận và Minnesota United FC thắng 1 trận. Chủ nhà chiếm ưu thế nhẹ, nhưng khoảng cách không lớn. Hai đội thường chia điểm hoặc cạnh tranh sít sao.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội chưa thắng trong 5 trận gần nhất và một đội chỉ thắng 1 trận, sự thận trọng có thể xuất hiện ở những phút đầu. Bàn thắng mở tỷ số sẽ có ý nghĩa lớn về tâm lý. Đội nào bị dẫn trước có thể phải chịu thêm áp lực từ chuỗi trận không thuận lợi.

Colorado Rapids có lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Minnesota United FC cần sự kỷ luật và hiệu quả để thoát khỏi chuỗi trận khó khăn. Nhìn chung, chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng khi cả hai đều khát thắng, trận đấu hứa hẹn giằng co và quyết liệt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colorado Rapids · 2 thắng2 hòaMinnesota United FC · 1 thắng
14/05/2026
Minnesota United FC
0 - 1
Colorado Rapids
CR
28/09/2025
Colorado Rapids
1 - 1
Minnesota United FC
Hòa
11/08/2025
Minnesota United FC
1 - 2
Colorado Rapids
CR
29/09/2024
Minnesota United FC
3 - 0
Colorado Rapids
MUF
26/05/2024
Colorado Rapids
3 - 3
Minnesota United FC
Hòa
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
HBHBT
28
Trận
11-4-13
T-H-B
39
Ghi (TB 1.4)
39
Thủng lưới
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
HBBBB
28
Trận
7-9-12
T-H-B
42
Ghi (TB 1.5)
51
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps281567+3151HBHTB
2St. Louis City281486+1650TTTTH
3FC Dallas281387+747BTHTT
7Seattle Sounders281189+341TTTTH
8Colorado Rapids2811413037HBHTH
9Los Angeles Galaxy299911-1136BTTHB
13Austin2871011-1531BHHTH
14Minnesota United FC287912-930HBBBB
15Sporting Kansas City286418-3322HBTBT
Tình hình lực lượng
Colorado Rapids
A. Fadal (Injury)
Y. Maziz (Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
R. Cannon (Leg Injury)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
A. Fadal (Injury)
Y. Maziz (Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
Minnesota United FC
A. Markanich (Concussion)
A. Smir (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)
A. Markanich (Concussion)
A. Smir (Knee Injury)
P. Stroud (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Colorado Rapids vs Minnesota United FC: Hết hiệp 1, Colorado Rapids dẫn 1-0
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