Trực tiếp Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes: Colorado Rapids mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes: Colorado Rapids mở tỷ số

Văn Thể11/10/2026 03:53

Cuộc đấu giữa Colorado Rapids và San Jose Earthquakes hứa hẹn mang đến màn đôi công hấp dẫn khi các lần chạm trán gần nhất thường xuất hiện rất nhiều bàn thắng.

Colorado Rapids1 - 0San Jose EarthquakesHiệp 1 — phút 38'
  • 38'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 0 San Jose Earthquakes.

  • 36'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 70% - 30% San Jose Earthquakes, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 27'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0)

    Phút 27': Donavan Phillip (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Paxten Aaronson). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 70% - 30% San Jose Earthquakes, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 14'VAR

    Phút 14': Bàn thắng không được công nhận — Preston Judd (San Jose Earthquakes).

  • 12'Colorado Rapids ép sân

    Cầm bóng: Colorado Rapids 81% - 19% San Jose Earthquakes; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Colorado Rapids tiếp đón San Jose Earthquakes.

Cập nhật lúc 09:18 11/10/2026

Đội hình chính thức
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena
41
N. Defreitas
4
R. Cannon
6
R. Holding
5
Loïc Williams
29
M. Navarro
10
P. Aaronson
12
J. Atencio
13
Frederick II
7
M. Whittaker
9
S. Farhi
32
D. Phillip
36
E. Edwards
3
P. Marie
17
Jack Jasinski
5
D. Munie
4
D. Romney
87
Vítor Costa
23
E. Löwen
14
R. Vieira
34
Beau Leroux
19
P. Judd
11
T. Werner
Dự bị
Colorado Rapids
77 D. Yapi93 G. Minoungou11 I. Sadiq99 J. Travis2 K. Rosenberry24 N. Cobb31 A. Beaudry8 H. Ojediran33 K. Thompson
San Jose Earthquakes
20 N. Fernandez25 M. Floriani6 I. Harkes9 L. Jovanović28 B. Kikanovic31 Francesco Montali2 J. Ricketts7 O. Bouda21 N. Buck
Cập nhật đội hình lúc 08:03 11/10/2026
Colorado RapidsThống kêSan Jose Earthquakes
70%
Kiểm soát bóng
30%
2
Dứt điểm
0
2
Trúng đích
0
2
Phạt góc
0
7
Phạm lỗi
3
2
Việt vị
2
0
Thủ môn cứu thua
1

Các cuộc so tài giữa Colorado Rapids và San Jose Earthquakes luôn mang đến bầu không khí sôi động, nơi những màn rượt đuổi tỷ số và thế trận cởi mở trở thành nét đặc trưng quen thuộc. Bước vào màn chạm trán diễn ra lúc 08:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park, kịch bản đôi công rực lửa một lần nữa được kỳ vọng sẽ tái hiện khi cả hai đội đều theo đuổi lối đá giàu tính cống hiến.

Sự đối lập về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

San Jose Earthquakes bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ hết sức ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Khả năng tận dụng cơ hội tốt cùng sự gắn kết trong lối chơi giúp San Jose Earthquakes vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 45 điểm.

Trái ngược với đối thủ, Colorado Rapids lại đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội chủ sân Dick's Sporting Goods Park chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Sự phập phù này khiến Colorado Rapids hiện chỉ có 36 điểm, xếp ở vị trí thứ 8 và kém chính San Jose Earthquakes 9 điểm.

Lịch sử đối đầu không khoan nhượng

Điểm đáng chú ý nhất ở cặp đấu này nằm ở tính chất quyết liệt và sự dứt khoát trong mỗi lần giáp mặt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, không có bất kỳ kết quả hòa nào xuất hiện. Colorado Rapids chiếm ưu thế mong manh với 3 chiến thắng, trong khi San Jose Earthquakes giành 2 chiến thắng.

Bên cạnh việc luôn phân định thắng thua rõ ràng, các màn đọ sức vừa qua giữa hai câu lạc bộ thường xuyên chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi. Cách nhập cuộc cởi mở, không ngại va chạm và xu hướng dâng cao tấn công của cả hai khiến mỗi lần gặp gỡ đều trở thành bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế sân nhà Dick's Sporting Goods Park, Colorado Rapids chắc chắn sẽ nỗ lực dồn ép nhằm tạo ra bước ngoặt sau chuỗi phong độ kém ổn định. Việc từng thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất cũng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ chủ nhà trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, San Jose Earthquakes không có lý do gì để lùi sâu phòng ngự khi đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại đầy thăng hoa. Sự sắc sảo của hàng công đội khách sẽ là bài toán hóc búa cho tuyến dưới của Colorado Rapids. Khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng, người hâm mộ hoàn toàn có thể trông đợi một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha lập công ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colorado Rapids · 3 thắng0 hòaSan Jose Earthquakes · 2 thắng
21/05/2026
Tứ kết
Colorado Rapids
2 - 0
San Jose Earthquakes
CR
11/05/2025
Colorado Rapids
0 - 2
San Jose Earthquakes
SJE
16/03/2025
San Jose Earthquakes
1 - 2
Colorado Rapids
CR
12/05/2024
Colorado Rapids
2 - 3
San Jose Earthquakes
SJE
14/04/2024
San Jose Earthquakes
0 - 3
Colorado Rapids
CR
Colorado Rapids
27
Trận
11-3-13
T-H-B
38
Ghi (TB 1.4)
38
Thủng lưới
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
THTTH
27
Trận
13-6-8
T-H-B
49
Ghi (TB 1.8)
39
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps271557+3150BHTBT
2St. Louis City271386+1247TTTHT
3FC Dallas271386+847THTTT
4San Jose Earthquakes271368+1045THTTH
5Houston Dynamo271359+244BHBTH
7Seattle Sounders271089038TTTHH
8Colorado Rapids2711313036BHTHB
9Los Angeles Galaxy289910-736TTHBT
Tình hình lực lượng
Colorado Rapids
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
M. Diop (Knee Injury)
Y. Maziz (Injury)
T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury)
Z. Steffen (Shoulder Injury)
M. Diop (Knee Injury)
Y. Maziz (Injury)
San Jose Earthquakes
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
R. Roberts (Yellow Cards)
N. Adimabua (Hernia)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
R. Roberts (Yellow Cards)
N. Adimabua (Hernia)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes: Colorado Rapids mở tỷ số
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