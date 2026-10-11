TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes: Đội hình xuất phát Cuộc đấu giữa Colorado Rapids và San Jose Earthquakes hứa hẹn mang đến màn đôi công hấp dẫn khi các lần chạm trán gần nhất thường xuất hiện rất nhiều bàn thắng.

Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes SẮP BẮT ĐẦU • 08:30 08:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Colorado Rapids và San Jose Earthquakes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:30.

Cập nhật lúc 08:03 11/10/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells San Jose Earthquakes Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena 41 N. Defreitas 4 R. Cannon 6 R. Holding 5 Loïc Williams 29 M. Navarro 10 P. Aaronson 12 J. Atencio 13 Frederick II 7 M. Whittaker 9 S. Farhi 32 D. Phillip 36 E. Edwards 3 P. Marie 17 Jack Jasinski 5 D. Munie 4 D. Romney 87 Vítor Costa 23 E. Löwen 14 R. Vieira 34 Beau Leroux 19 P. Judd 11 T. Werner Dự bị Colorado Rapids 77 D. Yapi 93 G. Minoungou 11 I. Sadiq 99 J. Travis 2 K. Rosenberry 24 N. Cobb 31 A. Beaudry 8 H. Ojediran 33 K. Thompson San Jose Earthquakes 20 N. Fernandez 25 M. Floriani 6 I. Harkes 9 L. Jovanović 28 B. Kikanovic 31 Francesco Montali 2 J. Ricketts 7 O. Bouda 21 N. Buck Cập nhật đội hình lúc 08:03 11/10/2026

Các cuộc so tài giữa Colorado Rapids và San Jose Earthquakes luôn mang đến bầu không khí sôi động, nơi những màn rượt đuổi tỷ số và thế trận cởi mở trở thành nét đặc trưng quen thuộc. Bước vào màn chạm trán diễn ra lúc 08:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park, kịch bản đôi công rực lửa một lần nữa được kỳ vọng sẽ tái hiện khi cả hai đội đều theo đuổi lối đá giàu tính cống hiến.

Sự đối lập về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

San Jose Earthquakes bước vào trận đấu này với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ hết sức ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Khả năng tận dụng cơ hội tốt cùng sự gắn kết trong lối chơi giúp San Jose Earthquakes vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 45 điểm.

Trái ngược với đối thủ, Colorado Rapids lại đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội chủ sân Dick's Sporting Goods Park chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Sự phập phù này khiến Colorado Rapids hiện chỉ có 36 điểm, xếp ở vị trí thứ 8 và kém chính San Jose Earthquakes 9 điểm.

Lịch sử đối đầu không khoan nhượng

Điểm đáng chú ý nhất ở cặp đấu này nằm ở tính chất quyết liệt và sự dứt khoát trong mỗi lần giáp mặt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, không có bất kỳ kết quả hòa nào xuất hiện. Colorado Rapids chiếm ưu thế mong manh với 3 chiến thắng, trong khi San Jose Earthquakes giành 2 chiến thắng.

Bên cạnh việc luôn phân định thắng thua rõ ràng, các màn đọ sức vừa qua giữa hai câu lạc bộ thường xuyên chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi. Cách nhập cuộc cởi mở, không ngại va chạm và xu hướng dâng cao tấn công của cả hai khiến mỗi lần gặp gỡ đều trở thành bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

Nhận định xu hướng thế trận

Với ưu thế sân nhà Dick's Sporting Goods Park, Colorado Rapids chắc chắn sẽ nỗ lực dồn ép nhằm tạo ra bước ngoặt sau chuỗi phong độ kém ổn định. Việc từng thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất cũng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ chủ nhà trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.

Ở chiều ngược lại, San Jose Earthquakes không có lý do gì để lùi sâu phòng ngự khi đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại đầy thăng hoa. Sự sắc sảo của hàng công đội khách sẽ là bài toán hóc búa cho tuyến dưới của Colorado Rapids. Khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng, người hâm mộ hoàn toàn có thể trông đợi một trận cầu hấp dẫn với nhiều pha lập công ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 3 thắng 0 hòa San Jose Earthquakes · 2 thắng Colorado Rapids 2 - 0 San Jose Earthquakes CR Colorado Rapids 0 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 1 - 2 Colorado Rapids CR Colorado Rapids 2 - 3 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 0 - 3 Colorado Rapids CR

Colorado Rapids 27 Trận 11-3-13 T-H-B 38 Ghi (TB 1.4) 38 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất T H T T H 27 Trận 13-6-8 T-H-B 49 Ghi (TB 1.8) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T 4 San Jose Earthquakes 27 13 6 8 +10 45 T H T T H 5 Houston Dynamo 27 13 5 9 +2 44 B H B T H … 7 Seattle Sounders 27 10 8 9 0 38 T T T H H 8 Colorado Rapids 27 11 3 13 0 36 B H T H B 9 Los Angeles Galaxy 28 9 9 10 -7 36 T T H B T …

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ Y. Maziz (Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ Y. Maziz (Injury) San Jose Earthquakes ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards) ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ R. Roberts (Yellow Cards) ✚ N. Adimabua (Hernia)