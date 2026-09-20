TRỰC TIẾP Trực tiếp Colorado Rapids vs Seattle Sounders: Seattle Sounders gỡ hòa 1-1 Seattle Sounders trải qua chuỗi 5 trận không thắng và cần tìm lại phong độ khi làm khách trước Colorado Rapids, đội bóng đang đứng hạng 7 với 35 điểm.

Colorado Rapids 1 - 1 Seattle Sounders Hiệp 2 — phút 55' 55' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Colorado Rapids 1 - 1 Seattle Sounders.

52' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 58% - 42% Seattle Sounders, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 2.

49' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-1) Phút 49': D. Joveljic (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: A. Rusnak). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Seattle Sounders): S. Gomez vào sân thay P. Kingston.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 60% - 40% Seattle Sounders, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

28' BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-0) Phút 28': M. Whittaker (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: P. Aaronson). Tỷ số: 1 - 0.

27' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 59% - 41% Seattle Sounders, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.

15' Colorado Rapids ép sân Cầm bóng: Colorado Rapids 63% - 37% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Colorado Rapids tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 10:42 20/09/2026

Đội hình chính thức Colorado Rapids Sơ đồ 4-3-3 · HLV Matt Wells Seattle Sounders Sơ đồ 4-3-3 · HLV Brian Schmetzer 41 Nicholas Defreitas-Hansen 4 Reggie Cannon 6 Rob Holding 5 Loïc Williams 29 Miguel Navarro 10 Paxten Aaronson 8 Hamzat Ojediran 13 Wayne Frederick 32 Donavan Phillip 9 Saied Abu Farchi 7 Morgan Whittaker 26 Andrew Thomas 85 Kalani Kossa-Rienzi 16 Alex Roldán 39 Stuart Hawkins 5 Nouhou Tolo 31 Hassani Dotson 45 Peter Kingston 7 Cristian Roldán 13 Jordan Morris 9 Dejan Joveljić 11 Albert Rusnák Dự bị Colorado Rapids 31 Adam Beaudry 24 Noah Cobb 99 Jackson Travis 2 Keegan Rosenberry 12 Josh Atencio 93 Georgi Minoungou 44 Christopher Aquino 16 Alex Harris 77 Darren Yapi Seattle Sounders 24 Stefan Frei 25 Jackson Ragen 35 Antino Lopez 4 Ryan Sailor 17 Paul Arriola 8 Caden Clark 90 Sebastian Gomez 37 Snyder Brunell Cập nhật đội hình lúc 08:13 20/09/2026

Colorado Rapids Thống kê Seattle Sounders 58% Kiểm soát bóng 42% 7 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 2 1 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Trận so tài giữa Colorado Rapids và Seattle Sounders diễn ra vào lúc 08:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Dick's Sporting Goods Park. Tâm điểm của cuộc so tài này hướng về đội khách Seattle Sounders, câu lạc bộ đang tìm mọi giải pháp để chặn đứng chuỗi phong độ sa sút kéo dài thời gian qua.

Áp lực ngắt mạch không thắng của Seattle Sounders

Seattle Sounders bước vào chuyến làm khách với gánh nặng tâm lý lớn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không có nổi một chiến thắng khi đón nhận 4 trận hòa và phải chịu 1 trận thua. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến Seattle Sounders chôn chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 28 điểm.

Vấn đề lớn nhất của đội khách nằm ở khả năng tạo đột biến để dứt điểm trận đấu. Những trận hòa liên tiếp phản ánh sự thiếu hiệu quả trong việc chuyển hóa thế trận thành chiến thắng trọn vẹn, buộc ban huấn luyện Seattle Sounders phải tìm ra lời giải chiến thuật nhằm ngắt chuỗi trận nghèo nàn này.

Colorado Rapids và ưu thế từ bảng xếp hạng

Trái ngược với hoàn cảnh của đội khách, Colorado Rapids đang duy trì được vị thế tốt hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Dick's Sporting Goods Park hiện đứng ở vị trí thứ 7 với 35 điểm, tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đối thủ.

Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của Colorado Rapids diễn ra với nhịp độ thắng thua xen kẽ: họ có được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Điểm tựa sân nhà Dick's Sporting Goods Park cùng khoảng cách điểm số an toàn sẽ là động lực lớn để Colorado Rapids triển khai thế trận chủ động nhằm bảo vệ vị trí trong nhóm trên.

Điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Dù đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu thuyết phục, Seattle Sounders lại sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể từ những lần đối đầu trước đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội khách.

Cụ thể, Seattle Sounders đã giành được 2 chiến thắng và có 3 lần chia điểm trước đối thủ, trong khi Colorado Rapids chưa có bất kỳ chiến thắng nào ở chuỗi 5 trận này. Sự lấn lướt về mặt thống kê trực tiếp là cơ sở để Seattle Sounders tin tưởng vào việc thiết lập một thế trận chặt chẽ, hóa giải sức ép từ đội chủ nhà.

Cục diện giằng co trên sân Dick's Sporting Goods Park

Với tương quan hiện tại, Colorado Rapids được đánh giá cao hơn về độ ổn định điểm số, nhưng Seattle Sounders lại mang động lực thi đấu rất lớn để tìm đường thoát khỏi khủng hoảng thành tích. Đội khách nhiều khả năng sẽ ưu tiên gia cố hàng thủ để cắt đứt chuỗi trận mất điểm, tạo nên một thế trận toan tính và chặt chẽ giữa đôi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colorado Rapids · 0 thắng 3 hòa Seattle Sounders · 2 thắng Seattle Sounders 2 - 0 Colorado Rapids SS Seattle Sounders 3 - 3 Colorado Rapids Hòa Colorado Rapids 1 - 1 Seattle Sounders Hòa Colorado Rapids 0 - 1 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 1 - 1 Colorado Rapids Hòa

Colorado Rapids 5 trận gần nhất B T H B T 25 Trận 11-2-12 T-H-B 33 Ghi (TB 1.3) 32 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất H H H H B 23 Trận 7-7-9 T-H-B 25 Ghi (TB 1.1) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 6 Los Angeles FC 26 11 7 8 +14 40 B T H H H 7 Colorado Rapids 25 11 2 12 +1 35 T H B T B 8 Portland Timbers 25 9 5 11 0 32 B H T B H … 13 Austin 25 7 8 10 -12 29 T H H T H 14 Seattle Sounders 23 7 7 9 -5 28 H H H H B 15 Sporting Kansas City 24 5 3 16 -33 18 T B B B H

Tình hình lực lượng Colorado Rapids ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) ✚ Z. Steffen (Shoulder Injury) ✚ K. Thompson (Yellow Cards) ✚ Y. Maziz (Injury) ✚ K. Stewart-Baynes (Leg Injury) ✚ M. Diop (Knee Injury) ✚ T. Ku-DiPietro (Shoulder Injury) Seattle Sounders ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ Y. Gomez Andrade (Muscle Injury) ✚ J. Ragen (Knee Injury) ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury)