TRỰC TIẾP Trực tiếp Columbus Crew vs Charlotte: Charlotte mở tỷ số Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5, 46 điểm, và sẽ làm khách của Columbus Crew lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus Crew 0 - 1 Charlotte Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 0 - 1 Charlotte.

25' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 56% - 44% Charlotte, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 2.

17' BÀN THẮNG! Charlotte (0-1) Phút 17': Idan Toklomati Jorno (Charlotte) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Columbus Crew 48% - 52% Charlotte, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 07:07 15/10/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 3-4-3 · HLV L. Courtois Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Smith 28 P. Schulte 31 S. Moreira 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 23 M. Farsi 7 D. Chambost 16 T. Habroune 21 A. Zaroury 10 Brais Méndez 77 Josef Martínez 8 S. Rodríguez 1 K. Kahlina 35 Will Cleary 22 H. Kessler 3 T. Ream 15 H. Toffolo 8 A. Westwood 13 B. Bronico 11 L. Abada 16 Pep Biel 10 Saint-Maximin 9 Toklomati Giorno Dự bị Columbus Crew 11 B. Lennon 20 André Gomes 2 M. Herrera 33 G. Tapia 1 N. Hagen 3 E. Bailly 17 S. Bangoura 26 L. Giaccone 19 J. Thiaré Charlotte 17 de la Torre 28 D. Diani 21 T. Miller 4 A. Privett 25 Tyger Smalls 23 D. Schnegg 14 N. Byrne 44 M. Agyemang 37 R. Aloko Cập nhật đội hình lúc 06:02 15/10/2026

Columbus Crew Thống kê Charlotte 56% Kiểm soát bóng 44% 8 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 0 Phạm lỗi 2 1 Thủ môn cứu thua 2

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 5 với 46 điểm và bước vào trận gặp Columbus Crew với phong độ ổn định cùng lợi thế đối đầu rõ rệt. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Charlotte giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Vị trí thứ 5 với 46 điểm cho thấy Charlotte đang có mùa giải vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng ở trận mới nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Charlotte biết cách duy trì sự cân bằng. Họ không thắng liên tục, nhưng mỗi lần vấp ngã đều nhanh chóng lấy lại điểm số.

Columbus Crew cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Columbus Crew hiện đứng hạng 13 với 29 điểm, kém Charlotte 8 bậc và 17 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không tệ như vị trí của họ. Trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận mới nhất, nên cần tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte thắng 3 trận, Columbus Crew thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng hẳn về phía đội khách.

Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với Charlotte. Ngược lại, Columbus Crew có thêm động lực để phá thế bất lợi ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hoàn cảnh đối lập cạnh nhau. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị bỏ lại trong nhóm đầu bảng. Columbus Crew đang tìm cách tận dụng chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước đó để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Charlotte mang theo phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu thuận lợi, nên họ nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy vậy, Columbus Crew vẫn có những phẩm chất cần thiết để gây khó khăn, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Charlotte là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Columbus Crew chưa thể bị xem nhẹ vì đội từng có chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 1 hòa Charlotte · 3 thắng Charlotte 3 - 1 Columbus Crew CHA Charlotte 3 - 2 Columbus Crew CHA Columbus Crew 4 - 2 Charlotte CC Columbus Crew 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 2 - 0 Columbus Crew CHA

Columbus Crew 5 trận gần nhất B T T T B 28 Trận 8-5-15 T-H-B 41 Ghi (TB 1.5) 46 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T B T H T 28 Trận 13-7-8 T-H-B 50 Ghi (TB 1.8) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B 4 New England Revolution 28 14 4 10 +6 46 B B T T T 5 Charlotte 28 13 7 8 +10 46 T B T H T 6 Philadelphia Union 28 12 6 10 +11 42 T T T T T … 12 DC United 27 6 12 9 -12 30 B H B H T 13 Columbus Crew 28 8 5 15 -5 29 B T T B B 14 Atlanta United FC 28 7 6 15 -15 27 B H T H B …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury)