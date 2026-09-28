TRỰC TIẾP Trực tiếp Columbus Crew vs Inter Miami: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Inter Miami duy trì chuỗi bất bại ấn tượng khi làm khách trước Columbus Crew trên sân ScottsMiracle-Gro Field, sẵn sàng đối mặt thử thách vào ngày 28/09.

Columbus Crew 1 - 1 Inter Miami Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Columbus Crew 1 - 1 Inter Miami.

86' Columbus Crew ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 43% - 57% Inter Miami, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 15 - 13, cứu thua 2 - 3.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Eric Bailly.

83' Thay người Phút 83' (Columbus Crew): Jamal Thiare vào sân thay Josef Martínez.

83' Thẻ vàng Phút 83': Sekou Tidiany Bangoura (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thẻ vàng Phút 80': Daniel Pinter (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Columbus Crew): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Dylan Chambost.

78' Thẻ vàng Phút 78': Eric Bailly (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

75' Thẻ vàng Phút 75': Brais Méndez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Columbus Crew 43% - 57% Inter Miami, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 2.

71' Thay người Phút 71' (Inter Miami): Riquelme Fillipi vào sân thay Facundo Mura.

67' Thẻ vàng Phút 67': Micael dos Santos Silva (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 42% - 58% Inter Miami, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 2.

49' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 42% - 58% Inter Miami, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

40' Thay người Phút 40' (Inter Miami): David Ayala vào sân thay Yannick Bright.

38' Thẻ vàng Phút 38': Dylan Chambost (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

37' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 36% - 64% Inter Miami, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 6.

33' BÀN THẮNG! Inter Miami (1-1) Phút 33': Lionel Messi (Inter Miami) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

28' BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-0) Phút 28': Josef Martínez (Columbus Crew) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': Carlos Henrique Casimiro (Inter Miami) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 33% - 67% Inter Miami, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5.

24' VAR Phút 24': Phạt đền được công nhận — Josef Martínez (Columbus Crew).

13' Inter Miami ép sân Cầm bóng: Columbus Crew 38% - 62% Inter Miami, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Columbus Crew tiếp đón Inter Miami.

Cập nhật lúc 08:04 28/09/2026

Đội hình chính thức Columbus Crew Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois Inter Miami Sơ đồ 4-3-3 · HLV Kily González 28 P. Schulte 23 M. Farsi 3 E. Bailly 25 S. Zawadzki 18 M. Amundsen 16 T. Habroune 7 D. Chambost 8 S. Rodríguez 21 A. Zaroury 10 Brais Méndez 77 Josef Martínez 34 R. Ríos Novo 4 F. Mura 2 G. Luján 16 Micael 3 Reguilón 7 R. De Paul 5 Casemiro 42 Y. Bright 10 L. Messi 9 L. Suárez 56 Daniel Pinter Dự bị Columbus Crew 19 J. Thiaré 26 L. Giaccone 4 R. Camacho 24 E. Bush 17 S. Bangoura 50 T. Karumanchi 11 B. Lennon 2 M. Herrera 12 Cesar Ruvalcaba Inter Miami 47 Idoh Zeltzer-Zubida 76 Ezequiel Abadia-Reda 22 D. Ayala 13 L. Barraza 37 M. Falcón 11 Riquelme Fillipi 20 S. Morales 59 P. Plambeck 70 D. Sumalla Cập nhật đội hình lúc 05:33 28/09/2026

Columbus Crew Thống kê Inter Miami 43% Kiểm soát bóng 57% 10 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 3 7 Phạt góc 1 15 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 3

Inter Miami bước vào chuyến hành quân đến sân vận động ScottsMiracle-Gro Field với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể cùng sự ổn định về mặt kết cấu lối chơi. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:00 ngày 28/09 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng khi chủ nhà Columbus Crew nỗ lực tạo nên bất ngờ.

Sự đối lập về phong độ thi đấu

Đội khách Inter Miami đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không thua. Sau chuỗi 4 trận hòa thể hiện sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự và phân bổ nhịp độ, đội bóng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác trọn vẹn niềm vui bằng 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn, đặc biệt trong những chuyến rời xa sân nhà, đang biến họ thành một tập thể vô cùng khó bị đánh bại.

Ngược lại, Columbus Crew lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field chỉ có được 2 chiến thắng nhưng đã phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây, trong đó trận gần nhất khép lại với một kết quả thua cuộc. Lối chơi của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng trong việc duy trì áp lực cũng như sự tập trung cần thiết ở những thời điểm then chốt.

Ưu thế từ những lần đối đầu trực tiếp

Lịch sử những lần chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội khách. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Inter Miami chiếm ưu thế lớn với 3 chiến thắng, trong khi Columbus Crew chỉ giành được đúng 1 lần thắng và hai đội chia điểm 1 lần.

Thành tích áp đảo này tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Inter Miami trong việc triển khai ý đồ chiến thuật. Với sự ổn định sẵn có cùng ưu thế đối đầu, đội khách hoàn toàn có đủ cơ sở để áp đặt nhịp độ trận đấu, trong khi Columbus Crew cần phải nâng cao đáng kể khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 1 hòa Inter Miami · 3 thắng Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew Hòa Inter Miami 5 - 1 Columbus Crew IM Columbus Crew 0 - 1 Inter Miami IM Columbus Crew 2 - 3 Inter Miami IM Columbus Crew 3 - 2 Inter Miami CC

Columbus Crew 5 trận gần nhất T T B B T 26 Trận 7-5-14 T-H-B 37 Ghi (TB 1.4) 42 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất H T H H H 26 Trận 12-10-4 T-H-B 63 Ghi (TB 2.4) 48 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ N. Hagen (International duty) ✚ S. Moreira (International duty) ✚ G. Tapia (International duty) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ L. Giaccone (Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ G. Berterame (International duty) ✚ F. Caicedo (International duty) ✚ L. Delinois (International duty) ✚ I. Fray (Injury) ✚ M. Galarza (International duty) ✚ T. Segovia (Muscle Injury) ✚ M. Silvetti (Injury)