Trực tiếp Columbus Crew vs Toronto FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Columbus Crew vs Toronto FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể24/10/2026 21:47

Columbus Crew và Toronto FC cùng sở hữu hàng công hiệu quả, hứa hẹn màn đôi công lúc 02h30 ngày 25/10 trên sân ScottsMiracle-Gro Field, nơi hai đội cách nhau 1 điểm.

Columbus CrewvsToronto FCSẮP BẮT ĐẦU • 02:30
  • 02:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Columbus Crew và Toronto FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:30.

Cập nhật lúc 02:02 25/10/2026

Đội hình chính thức
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
Toronto FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser
28
P. Schulte
23
M. Farsi
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
21
A. Zaroury
17
S. Bangoura
7
D. Chambost
8
S. Rodríguez
16
T. Habroune
33
G. Tapia
1
L. Gavran
22
R. Laryea
12
Z. Monlouis
13
B. Kuscevic
3
Matheus Pereira
7
T. Corbeanu
21
J. Osorio
6
N. Dorsch
10
D. Mihailović
9
J. Sargent
90
L. Morgan
Dự bị
Columbus Crew
77 Josef Martínez11 B. Lennon50 T. Karumanchi2 M. Herrera19 J. Thiaré12 Cesar Ruvalcaba1 N. Hagen26 L. Giaccone39 K. Gbamble
Toronto FC
17 Emilio Aristizábal Chavarriaga96 R. Chukwu71 Cimermancic14 Alonso Coello44 R. Edwards11 D. Etienne23 W. Yarbrough38 J. Gilman20 D. Sallói
Cập nhật đội hình lúc 02:02 25/10/2026

Columbus Crew và Toronto FC đều sở hữu hàng công hiệu quả, và đó là lý do trận đấu lúc 02h30 ngày 25/10 trên sân ScottsMiracle-Gro Field được kỳ vọng là một màn đôi công. Hai đội đang xếp liền kề trên bảng xếp hạng, nên mỗi pha tấn công thành công đều có thể tạo khác biệt.

Hai hàng công cùng muốn giành thế chủ động

Khi hai đội ở sát nhau về điểm số và cùng tin vào sức mạnh của hàng công, kịch bản một trận đấu cởi mở là điều dễ hình dung. Columbus Crew và Toronto FC đều có xu hướng tìm kiếm chiến thắng bằng những pha dứt điểm, thay vì chơi thận trọng chờ đối thủ mắc sai lầm.

Chính vì vậy, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng sẽ là yếu tố đáng chú ý nhất. Đội nào tận dụng tốt hơn những khoảng trống mà đối thủ để lại khi dâng cao sẽ có lợi thế rõ rệt.

Phong độ gần đây: Columbus Crew nhỉnh hơn

Columbus Crew thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ là kết quả hòa, trước đó là hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang chơi ổn định và biết cách giành điểm trong phần lớn các trận.

Toronto FC có hành trình gần đây thăng trầm hơn, với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đội khách vừa thắng ở trận gần nhất và có thêm một trận hòa ngay sau đó, tín hiệu cho thấy họ đang lấy lại nhịp độ sau giai đoạn không thuận lợi.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 1 trận, Toronto FC thắng 1 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Thế cân bằng này khiến cuộc đối đầu khó nghiêng hẳn về bên nào và cũng là cơ sở để kỳ vọng một trận đấu giằng co.

Cuộc đua sát sao trên bảng xếp hạng

Toronto FC đang đứng hạng 10 với 36 điểm, trong khi Columbus Crew xếp ngay sau ở hạng 11 với 35 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai, bởi kết quả sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của hai đội trên bảng điểm.

Với đội chủ nhà, lợi thế sân nhà cộng phong độ tích cực là nền tảng để chủ động cuộc chơi. Với đội khách, việc đang xếp trên đối thủ một bậc là động lực để đến sân đối phương và cố gắng giành điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

  • Hiệu quả dứt điểm: cả hai hàng công đều có khả năng ghi bàn, nên đội nào ít bỏ lỡ cơ hội hơn sẽ có lợi thế.
  • Chuyển trạng thái: khi cả hai cùng dâng cao tấn công, những pha phản công nhanh có thể quyết định cục diện.
  • Sự tự tin: Columbus Crew thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn Toronto FC vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, nên cả hai đều bước vào trận với tâm lý tích cực.

Nhận định

Hai đội ngang nhau về điểm số, cân bằng về thành tích đối đầu và cùng sở hữu hàng công hiệu quả. Những yếu tố này cho thấy một trận đấu giàu cơ hội, nhịp độ cao và nhiều biến động. Columbus Crew có phong độ gần đây nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà, nhưng Toronto FC hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khó khăn bằng những pha tấn công sắc bén.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Columbus Crew · 1 thắng2 hòaToronto FC · 1 thắng
22/03/2026
Toronto FC
2 - 1
Columbus Crew
TF
21/09/2025
Columbus Crew
1 - 1
Toronto FC
Hòa
17/08/2025
Toronto FC
1 - 1
Columbus Crew
Hòa
15/02/2025
Columbus Crew
-
Toronto FC
Hòa
19/09/2024
Toronto FC
0 - 2
Columbus Crew
CC
Columbus Crew
5 trận gần nhất
HTTBT
30
Trận
10-5-15
T-H-B
46
Ghi (TB 1.5)
47
Thủng lưới
Toronto FC
5 trận gần nhất
THTBB
30
Trận
8-12-10
T-H-B
46
Ghi (TB 1.5)
55
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
9New York Red Bulls3010614-1736BBTBT
10Toronto FC3081210-936THTBB
11Columbus Crew3010515-135TTBTT
12New York City FC3081012+234HBBHB
Tình hình lực lượng
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
R. Camacho (Chest Injury)
T. Habroune (Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
R. Camacho (Chest Injury)
T. Habroune (Injury)
Toronto FC
K. Franklin (Shoulder Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)
K. Franklin (Shoulder Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
W. Zimmerman (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Columbus Crew vs Toronto FC: Đội hình xuất phát
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