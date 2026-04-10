Trực tiếp Comoros vs Senegal: Hiệp 2 bắt đầu, Senegal dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Comoros vs Senegal: Hiệp 2 bắt đầu, Senegal dẫn 1-0

Văn Thể04/10/2026 14:55

Trận đấu giữa Comoros và Senegal diễn ra lúc 20h00 ngày 04/10/2026 thuộc khuôn khổ giao hữu ĐTQG, là bài kiểm tra phong độ quan trọng cho cầu thủ hai đội.

Comoros0 - 1SenegalHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Comoros 0 - 1 Senegal.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': W. Omari (Comoros) nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Comoros): A. Ali vào sân thay E. Ibrahim Riviere.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 33'Thay người

    Phút 33' (Comoros): A. Abdallah vào sân thay B. Youssouf.

  • 5'BÀN THẮNG! Senegal (0-1)

    Phút 5': I. Ndiaye (Senegal) lập công (kiến tạo: I. Mbaye). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Comoros tiếp đón Senegal.

Cập nhật lúc 21:46 04/10/2026

Đội hình chính thức
Comoros
Sơ đồ 4-2-3-1
Senegal
Sơ đồ 4-2-3-1
23
Adel Anzimati-Aboudou
15
Bendjaloud Youssouf
29
Warmed Omari
4
Kenan Toibibou
3
Akim Abdallah
18
Yacine Bourhane
6
Iyad Mohamed
13
Aymeric Ahmed
24
Ben-Chayeel Hamada
7
Housseine Zakouani
22
Enzo Ibrahim Rivière
23
Mory Diaw
6
Lamine Sy
2
Mamadou Sarr
3
Kalidou Koulibaly
28
Nobel Mendy
5
Idrissa Gana Gueye
17
Pape Matar Sarr
20
Ibrahim Mbaye
22
Bara Sapoko Ndiaye
13
Iliman Ndiaye
12
Issa Soumaré
Dự bị
Comoros
1 Naime Said Mchindra5 Abdallah Ali Mohamed19 Idris Mohamed14 Yakine Said M'Madi27 Rayan Lutin12 Yassine Saindou28 Zaydou Youssouf9 Aboubacar Ali22 Zaïd Amir
Senegal
16 Mamour Ndiaye30 Demba Thiam25 El Hadji Malick Diouf27 Malang Sarr4 Sadibou Sané12 Arouna Sangante14 Rassoul Ndiaye8 Lamine Camara26 Pape Gueye
Cập nhật đội hình lúc 19:43 04/10/2026

Trận đấu giữa Comoros và Senegal diễn ra vào lúc 20h00 ngày 04/10/2026 trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies). Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện hai đội rà soát nhân sự, thử nghiệm các phương án vận hành chiến thuật và đánh giá nhịp thi đấu thực tế của các cầu thủ.

Phong độ gần đây của hai đội

Senegal bước vào màn so tài này với sự hưng phấn đáng kể khi giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Tính rộng ra trong 4 trận đấu gần đây, đội bóng này ghi nhận thành tích gồm 2 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đang dần quay trở lại trong lối chơi của Senegal sau những cú vấp trước đó.

Ở chiều ngược lại, Comoros đang trải qua giai đoạn phong độ thiếu tính liên tục. Trong 2 trận đấu gần nhất được ghi nhận, đội bóng này có 1 trận thắng nhưng ngay sau đó đã phải nhận 1 trận thua. Việc không duy trì được mạch hưng phấn buộc Comoros phải thi đấu tập trung hơn nhằm tìm lại sự vững vàng trong hệ thống phòng ngự.

Nhận định tổng quan trận đấu

Xét về bức tranh phong độ tổng thể, Senegal đang nắm ưu thế rõ rệt nhờ mạch 2 trận toàn thắng vừa qua. Sự kết dính trong lối chơi cùng đà tâm lý thuận lợi giúp họ có cơ sở để chủ động triển khai thế trận theo ý đồ của mình.

Trong khi đó, Comoros đối mặt với bài toán củng cố lại sự tập trung sau thất bại ở lần ra sân gần nhất. Dù tính chất của một trận giao hữu không đặt nặng áp lực điểm số, màn trình diễn thực tế trên sân sẽ phản ánh rõ khả năng bắt nhịp và sự chuẩn bị của cả hai bên trước các kế hoạch thi đấu tiếp theo.

Comoros
5 trận gần nhất
TBTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Senegal
5 trận gần nhất
THBTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Comoros vs Senegal: Hiệp 2 bắt đầu, Senegal dẫn 1-0
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