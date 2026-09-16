Trực tiếp Coventry vs Aston Villa: Aston Villa nới rộng cách biệt 1-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Coventry vs Aston Villa: Aston Villa nới rộng cách biệt 1-3

Văn Thể16/09/2026 21:40

Trận so tài tại vòng 1/16 mang ý nghĩa sống còn khi Coventry chạm trán Aston Villa, nơi người thắng giành vé đi tiếp còn kẻ bại sẽ lập tức dừng bước sớm.

Coventry1 - 3Aston VillaHiệp 2 — phút 84'
  • 84'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Coventry 1 - 3 Aston Villa.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay George Hemmings.

  • 76'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Coventry 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 4 - 8), phạt góc 2 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 10, cứu thua 5 - 3.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Coventry): Frank Onyeka vào sân thay Caleb Yirenkyi.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Coventry): Jake Bidwell vào sân thay Stephen Mfuni.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Aston Villa): Nicolas Jackson vào sân thay Tammy Abraham.

  • 64'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 44% - 56% Aston Villa, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 1 - 6; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 4 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Aston Villa): Johan Manzambi vào sân thay John McGinn.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Aston Villa): Emiliano Buendía vào sân thay Ibrahim Mbaye.

  • 59'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-3)

    Phút 59': Tammy Abraham (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ross Barkley). Tỷ số: 1 - 3.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Coventry): Ellis Simms vào sân thay Sidiki Cherif.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 43% - 57% Aston Villa, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 4 - 2.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Caleb Yirenkyi (Coventry) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Aston Villa): Zion Suzuki vào sân thay Marco Bizot.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 40'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-2)

    Phút 40': Ross Barkley (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ibrahim Mbaye). Tỷ số: 1 - 2.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Coventry 52% - 48% Aston Villa, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 27'BÀN THẮNG! Coventry (1-1)

    Phút 27': Victor Torp (Coventry) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Ross Barkley (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Coventry 41% - 59% Aston Villa, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Stephen Mfuni (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Aston Villa ép sân

    Cầm bóng: Coventry 42% - 58% Aston Villa, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 12'Thay người

    Phút 12' (Coventry): Ethan Pinnock vào sân thay Aurele Amenda.

  • 7'BÀN THẮNG! Aston Villa (0-1)

    Phút 7': Tammy Abraham (Aston Villa) lập công (kiến tạo: George Hemmings). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Coventry tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 03:44 17/09/2026

Đội hình chính thức
Coventry
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV F. Lampard
Aston Villa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery
25
D. Bentley
24
A. Amenda
4
B. Thomas
12
S. Mfuni
22
Latibeaudiere
8
Caleb Marfo Yirenkyi
29
V. Torp
7
T. Sakamoto
38
G. Hamer
34
Y. Gboho
49
S. Cherif
40
M. Bizot
29
Wan-Bissaka
4
Harwood-Bellis
5
T. Mings
13
M. Ruggeri
26
L. Bogarde
6
R. Barkley
7
J. McGinn
19
I. Mbaye
53
George Hemmings
18
T. Abraham
Dự bị
Coventry
10 Mason-Clark6 M. Grimes21 J. Bidwell16 F. Onyeka2 E. Pinnock9 E. Simms17 L. Tchaouna23 Thomas-Asante13 B. Wilson
Aston Villa
10 E. Buendía2 M. Cash17 A. Garnacho11 N. Jackson8 B. Kamara44 J. Manzambi3 V. Lindelöf1 Z. Suzuki47 Alysson Edward
Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026
CoventryThống kêAston Villa
42%
Kiểm soát bóng
58%
13
Dứt điểm
15
4
Trúng đích
8
2
Phạt góc
7
13
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
3

Cuộc đối đầu giữa Coventry và Aston Villa tại vòng 1/16 là màn chạm trán mang tính chất định đoạt sinh tử: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đối thủ thất bại sẽ phải dừng bước ngay lập tức. Tính chất loại trực tiếp khắc nghiệt biến từng phút giây trên sân vận động Coventry Building Society Arena trở thành một cuộc chiến cân não thực sự, nơi không có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào.

Tính chất sinh tử tại vòng loại trực tiếp

Khác với các trận đấu tính điểm thông thường, thể thức loại trực tiếp tại vòng 1/16 đẩy cả Coventry lẫn Aston Villa vào tình thế không còn đường lùi. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Coventry Building Society Arena, nơi mọi toan tính chiến thuật đều phải đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu. Với tính chất một mất một còn, con đường duy nhất để tiếp tục hành trình là khuất phục đối phương trong thời gian thi đấu.

Điểm tựa phong độ và lợi thế sân nhà của Coventry

Coventry bước vào cuộc so tài quan trọng này với cú hích tinh thần đáng kể khi vừa giành thắng lợi ở trận đấu gần nhất. Kết quả khả quan này mang lại sự tự tin cần thiết cho toàn đội trước một thử thách lớn. Bên cạnh đó, việc được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Coventry Building Society Arena là điểm tựa vững chắc để Coventry nỗ lực kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi.

Thử thách bản lĩnh trong thế trận một mất một còn

Về phía Aston Villa, chuyến làm khách tại vòng 1/16 đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng chịu đựng áp lực tốt. Trong một trận cầu loại trực tiếp, sự thận trọng luôn được các huấn luyện viên đặt lên hàng đầu để tránh những đòn phản công chớp nhoáng. Đội bóng nào tận dụng thời cơ tốt hơn và duy trì sự tỉnh táo ở những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt sẽ nắm trong tay tấm vé bước tiếp vào vòng sau.

Coventry
5 trận gần nhất
BBBTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 4.0)
2
Thủng lưới
Aston Villa
5 trận gần nhất
BTHBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Coventry vs Aston Villa: Aston Villa nới rộng cách biệt 1-3
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