TRỰC TIẾP Trực tiếp Coventry vs Newcastle: Coventry mở tỷ số Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân tới sân của Coventry, đội đang đứng hạng 19. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 13/10/2026.

Coventry 1 - 0 Newcastle Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Coventry 1 - 0 Newcastle.

37' Newcastle ép sân Cầm bóng: Coventry 25% - 75% Newcastle, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

25' Newcastle ép sân Cầm bóng: Coventry 22% - 78% Newcastle, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1); việt vị 2 - 3, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Coventry 49% - 51% Newcastle, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 4.

6' BÀN THẮNG! Coventry (1-0) Phút 6': Jack Rudoni (Coventry) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Coventry tiếp đón Newcastle.

Cập nhật lúc 02:45 13/10/2026

Đội hình chính thức Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 2 E. Pinnock 4 B. Thomas 3 J. Dasilva 8 Caleb Marfo Yirenkyi 6 M. Grimes 23 Thomas-Asante 5 J. Rudoni 10 Mason-Clark 49 S. Cherif 21 L. Horníček 67 L. Miley 12 M. Thiaw 4 S. Botman 3 L. Hall 6 Nico González 28 J. Willock 23 J. Murphy 9 Y. Wissa 11 H. Barnes 20 Fernandez-Pardo Dự bị Coventry 38 G. Hamer 29 V. Torp 16 F. Onyeka 7 T. Sakamoto 22 Latibeaudiere 12 S. Mfuni 25 D. Bentley 9 E. Simms 34 Y. Gboho Newcastle 10 W. Osula 1 N. Pope 37 A. Dedić 5 F. Schär 33 D. Burn 8 A. Bamba 7 Joelinton 17 B. Touré 14 Sean Steur Cập nhật đội hình lúc 01:32 13/10/2026

Coventry Thống kê Newcastle 25% Kiểm soát bóng 75% 2 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi làm khách của Coventry tại Coventry Building Society Arena lúc 02:00 ngày 13/10/2026. Với phong độ ổn định hơn và thứ hạng cao hơn, đội khách bước vào trận đấu với tâm thế của bên được đánh giá nhỉnh hơn.

Newcastle giữ nhịp trong nhóm bám đuổi

Newcastle hiện đứng hạng 11 với 8 điểm. Đây là vị trí cho thấy họ đang theo sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục, và mỗi trận đấu đều có thể tác động đến khoảng cách ở nhóm đầu.

Phong độ của đội khách khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, Newcastle thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, giúp đội giữ được đà đi lên.

Đáng chú ý, chuỗi kết quả này cho thấy Newcastle có khả năng duy trì sự ổn định, đúng điều cần thiết nếu muốn bám sát nhóm đầu trong thời gian dài.

Coventry cần tìm lại sự tự tin

Trong khi đó, Coventry đang đứng hạng 19 với 3 điểm, kém Newcastle 5 điểm. Chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và cần những kết quả tích cực để cải thiện tình hình.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà là nỗi lo lớn. Trong 5 trận gần nhất, Coventry chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù vậy, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, đó là tín hiệu đáng khích lệ sau chuỗi bốn trận thua liền trước đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Newcastle bước vào trận với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn Coventry cần tận dụng lợi thế sân nhà để phá vỡ mạch kết quả kém.

Chủ nhà nhiều khả năng sẽ muốn bắt đầu trận đấu với tinh thần quyết liệt, tận dụng sự cổ vũ của khán giả để tạo áp lực sớm. Ngược lại, Newcastle có lợi thế về sự ổn định và sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ, hạn chế những sai sót có thể tiếp thêm niềm tin cho đối thủ.

Cách hai đội xử lý những phút đầu trận có thể quyết định hướng đi của cuộc đấu. Nếu Newcastle vượt qua được giai đoạn chủ nhà dồn ép, họ sẽ có nhiều cơ hội khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Newcastle là bên có lợi thế hơn trước trận đấu này. Họ đang ở vị trí cao hơn 8 bậc và có chuỗi kết quả tốt hơn rõ rệt.

Tuy nhiên, Coventry vừa có chiến thắng ở trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà, nên vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào một màn trình diễn tốt hơn những gì chuỗi kết quả gần đây thể hiện. Với Newcastle, một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì sức bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Coventry 5 trận gần nhất T B B B B 5 Trận 1-0-4 T-H-B 1 Ghi (TB 0.2) 10 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất T B T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B … 10 Ipswich 6 3 0 3 -3 9 T B T B B 11 Newcastle 5 2 2 1 0 8 T B H T H 12 Crystal Palace 6 2 1 3 -3 7 T H B T B … 18 Tottenham 6 0 3 3 -6 3 H B H H B 19 Coventry 5 1 0 4 -9 3 T B B B B 20 Fulham 6 0 2 4 -4 2 B H H B B

Tình hình lực lượng Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ T. Awoniyi (Red Card) ✚ J. Eccles (Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ K. Kesler-Hayden (Muscle Injury) ✚ J. Latibeaudiere (Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) Newcastle ✚ A. Elanga (Knee Injury) ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ D. Burn (Ankle Injury) ✚ Joelinton (Thigh Injury) ✚ V. Livramento (Injury) ✚ W. Osula (Foot Injury) ✚ J. Ramsey (Injury) ✚ A. Elanga (Knee Injury)