Trực tiếp Crystal Palace vs Liverpool: Liverpool ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Crystal Palace vs Liverpool: Liverpool ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể08/11/2026 16:17

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 15 điểm, trước chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026.

Crystal Palace0 - 0LiverpoolHiệp 1 — phút 41'
  • 41'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 42% - 58% Liverpool, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Ronald Araujo (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Crystal Palace 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Crystal Palace tiếp đón Liverpool.

Cập nhật lúc 21:41 08/11/2026

Đội hình chính thức
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
1
D. Henderson
8
J. Lerma
26
C. Richards
5
A. Disasi
30
Óscar Mingueza
20
A. Wharton
23
Q. Timber
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
10
Yeremy Pino
22
Strand Larsen
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
8
D. Szoboszlai
10
Mac Allister
18
C. Gakpo
7
F. Wirtz
29
B. Barcola
9
A. Isak
Dự bị
Crystal Palace
24 D. Osorio9 E. Nketiah25 A. Khalaili11 D. McNeil19 W. Hughes28 C. Doucouré44 W. Benítez6 J. Canvot33 B. Chilwell
Liverpool
2 J. Gomez21 K. Tsimikas3 W. Endo23 Víctor Muñoz42 T. Nyoni53 J. McConnell67 L. Koumas73 R. Ngumoha25 Mamardashvili
Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026
Crystal PalaceThống kêLiverpool
42%
Kiểm soát bóng
58%
4
Dứt điểm
7
1
Trúng đích
1
0
Phạt góc
4
4
Phạm lỗi
7
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
1

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 15 điểm, đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách của Crystal Palace tại Selhurst Park lúc 21h00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Họ cần một kết quả tốt để giữ vị trí hiện tại, dù phong độ gần đây có phần chững lại.

Liverpool giữ vị thế, nhưng đà đi xuống rõ nét

Thứ hạng của Liverpool khá tích cực, song chuỗi trận gần nhất lại cho thấy hình ảnh khác. Trong 5 trận gần đây, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai trận thua đều đến ở những lần ra sân mới nhất, trong khi hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi.

Nói cách khác, Liverpool từng có mạch thắng tốt rồi mất nhịp. Chuyến đến Selhurst Park là cơ hội để họ chấm dứt đà đi xuống và giữ khoảng cách với nhóm đua cúp châu lục.

Crystal Palace tìm điểm tựa trong cuộc chiến phía dưới

Crystal Palace đang ở hạng 19 với 7 điểm, kém Liverpool 8 điểm và cách 13 bậc trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội chủ nhà cũng chưa ổn định: trong 5 trận gần nhất họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.

Tuy nhiên, trận gần nhất của Crystal Palace kết thúc với một trận hòa, tín hiệu cho thấy đội chủ nhà chưa buông xuôi. Với vị trí hiện tại, mỗi điểm số trên sân nhà đều có giá trị lớn với họ.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây không hoàn toàn ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Crystal Palace thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Liverpool thắng 1 trận. Như vậy đội chủ nhà chưa từng bị lép vế trong các cuộc chạm trán gần đây và hai lần hòa cho thấy Liverpool không dễ giành điểm tuyệt đối trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Chênh lệch trên bảng xếp hạng nghiêng về Liverpool, nhưng phong độ gần đây và thành tích đối đầu lại khiến trận đấu khó đoán hơn. Với Liverpool, bài toán là lấy lại sự ổn định sau hai trận thua liên tiếp. Với Crystal Palace, thử thách là biến lợi thế sân nhà và kết quả đối đầu khả quan thành điểm số để rời khu vực cuối bảng.

Nếu Liverpool sớm tìm lại nhịp độ của hai chiến thắng trước đó, họ có cơ sở để khẳng định vị thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, nếu Crystal Palace giữ được sự chắc chắn như ở những lần chạm trán gần đây, đội khách sẽ phải đối mặt với một buổi chiều nhiều áp lực.

Nhận định

Liverpool có lợi thế về vị trí và điểm số, nhưng Crystal Palace sở hữu thành tích đối đầu tốt cùng yếu tố sân nhà. Với phong độ chưa ổn định ở cả hai bên, đây là cuộc đối đầu có nhiều biến số. Kết quả sẽ phụ thuộc vào đội nào giữ được sự tập trung trong những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crystal Palace · 2 thắng2 hòaLiverpool · 1 thắng
25/04/2026
Liverpool
3 - 1
Crystal Palace
LIV
30/10/2025
Liverpool
0 - 3
Crystal Palace
CP
27/09/2025
Crystal Palace
2 - 1
Liverpool
CP
10/08/2025
Chung kết
Crystal Palace
2 - 2
Liverpool
Hòa
25/05/2025
Liverpool
1 - 1
Crystal Palace
Hòa
Crystal Palace
5 trận gần nhất
HBTBH
9
Trận
2-1-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
21
Thủng lưới
Liverpool
5 trận gần nhất
BBHTT
9
Trận
4-3-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.2)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal10901+1027TTTTT
2Manchester City10703+821BBBTT
3Brighton9612+1719TBTTT
5Everton10442+216TTBBH
6Liverpool9432+215BTTBT
7Brentford9351+714THBHT
18Manchester United9144-57BBHHH
19Crystal Palace9216-127BBBTH
20Sunderland9126-105BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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