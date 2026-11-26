TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Trabzonspor: Hiệp 2 bắt đầu, CSKA Sofia dẫn 1-0 Trabzonspor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 6 điểm. Trận làm khách trước CSKA Sofia, đội đang ở hạng 28 với 1 điểm, diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Balgarska Armiya Stadium.

CSKA Sofia 1 - 0 Trabzonspor Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: CSKA Sofia 1 - 0 Trabzonspor.

61' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 51% - 49% Trabzonspor, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 3 - 5.

59' Thẻ vàng Phút 59': Stefano Sensi (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Thẻ vàng Phút 52': Bruno Jordão (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: CSKA Sofia 49% - 51% Trabzonspor, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Noah Saviolo (Trabzonspor) nhận thẻ vàng (Dissent).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: CSKA Sofia 44% - 56% Trabzonspor, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 3); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 3 - 0.

32' BÀN THẮNG! CSKA Sofia (1-0) Phút 32': Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

24' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 35% - 65% Trabzonspor, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 0.

12' Trabzonspor ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 27% - 73% Trabzonspor, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

10' Thẻ vàng Phút 10': Tamimou Ouorou (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Trabzonspor.

Cập nhật lúc 04:29 27/11/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 5-3-2 · HLV Markus Gisdol Trabzonspor Sơ đồ 4-3-3 · HLV T. Reis 21 F. Lapoukhov 3 Tamimou Ouorou 4 Dinis Almeida 5 J. Gbamin 32 Facundo Santiago Rodríguez 17 Á. Martino 7 M. Ebong 6 Bruno Jordão 8 S. Sensi 9 S. Godoy 10 J. Zwarts 24 A. Onana 20 Wagner Pina 27 C. Nwaiwu 39 C. Özkacar 55 Lopes Cabral 3 B. Mendy 8 B. Bouchouari 57 M. Kabasakal 10 Mohamed Salah 30 P. Onuachu 70 N. Saviolo Dự bị CSKA Sofia 11 M. Brahimi 19 A. Yordanov 94 Solet Bomawoko 99 J. Eto'o 25 D. Evtimov 67 C. Itu 31 D. Nikolov 2 Pastor 28 I. Pittas Trabzonspor 1 A. Yıldırım 11 O. Tufan 6 Fabinho 19 M. Eskihellaç 82 Yiğithan Çubukcu 25 O. Çevikkan 4 S. Akaydin 90 O. Ertem 81 Mustafa Kuzey Akçay Cập nhật đội hình lúc 02:35 27/11/2026

CSKA Sofia Thống kê Trabzonspor 51% Kiểm soát bóng 49% 12 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 3 2 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 5

Trabzonspor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng này đứng hạng 12 với 6 điểm và đến sân Balgarska Armiya Stadium lúc 03:00 ngày 27/11/2026 với cơ hội củng cố vị thế trước đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Trabzonspor bám đuổi nhóm trên bằng phong độ ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Trabzonspor thắng 3 trận và thua 2 trận. Các kết quả của họ đan xen nhau theo nhịp thắng, thua, thắng, thua, thắng, và trận gần nhất là một chiến thắng.

Việc kết thúc chuỗi trận bằng chiến thắng giúp đội khách bước vào trận này với tâm lý tích cực. Đồng thời, 6 điểm đang có đưa họ lên hạng 12, vị trí cho phép họ nhìn lên nhóm đầu bảng thay vì phải lo cho phía dưới.

CSKA Sofia cần tìm lại sự chắc chắn

CSKA Sofia chưa có nhiều điểm để tự tin. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 28 với 1 điểm, thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không quá tệ. Trong 5 trận gần nhất, CSKA Sofia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, với kết quả hòa ở trận mới nhất. Chuỗi này cho thấy đội bóng của thủ đô Sofia đã biết cách giữ điểm trong nhiều trận, dù thành tích chung trên bảng xếp hạng vẫn còn khiêm tốn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội cách nhau 11 bậc và 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh vị thế khác biệt: Trabzonspor đang ở thế bám đuổi nhóm trên, còn CSKA Sofia cần điểm số để rời khu vực cuối bảng.

Với đội chủ nhà, mỗi điểm lúc này đều có giá trị lớn vì họ mới có 1 điểm. Với đội khách, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm bám đuổi.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố cần theo dõi là khả năng giữ nhịp độ ổn định. Trabzonspor có phong độ thiên về thắng nhiều hơn thua, nhưng các kết quả của họ chưa thật đều. CSKA Sofia thì giữ được nhiều kết quả không thua, dù chưa chuyển hóa thành thứ hạng cao.

Nếu Trabzonspor duy trì được sự chắc chắn của trận thắng gần nhất, họ có lợi thế về tinh thần. Ngược lại, CSKA Sofia có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để cải thiện hình ảnh trước đội khách đang xếp trên mình rất xa.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ, Trabzonspor được đánh giá nhỉnh hơn khi vừa có vị trí cao hơn, vừa có nhiều chiến thắng hơn trong chuỗi 5 trận gần nhất. Tuy vậy, CSKA Sofia không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ, nhờ chuỗi kết quả khá chắc chắn và động lực rất lớn để tìm điểm trên sân nhà.

CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T B H T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới Trabzonspor 5 trận gần nhất T B T B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 11 Ajax 3 2 0 1 +6 6 T T B 12 Trabzonspor 3 2 0 1 +3 6 B T T 13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 +1 6 B T T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 27 Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 H B H 28 CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1 B H B 29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1 B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại