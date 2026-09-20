Trực tiếp DC United vs Charlotte: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp DC United vs Charlotte: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 02:06

Charlotte sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước DC United khi bất bại cả 5 cuộc chạm trán gần nhất, tự tin hướng tới kết quả tích cực tại Audi Field.

DC UnitedvsCharlotteSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của DC United và Charlotte đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:03 20/09/2026

Đội hình chính thức
DC United
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rene Weiler
Charlotte
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dean Smith
1
Sean Johnson
2
Kimito Nono
3
Lucas Bartlett
15
Kye Rowles
6
Keisuke Kurokawa
23
Brandon Servania
21
Andre Dozzell
7
João Peglow
25
Jackson Hopkins
9
Tai Baribo
11
Louis Munteanu
1
Kristijan Kahlina
14
Nathan Byrne
22
Henry Kessler
3
Tim Ream
23
David Schnegg
8
Ashley Westwood
13
Brandt Bronico
11
Liel Abada
16
Pep Biel
10
Allan Saint-Maximin
9
Idan Toklomati
Dự bị
DC United
26 Alex Bono5 Silvan Hefti13 Sean Nealis27 Nikola Markovic12 Conner Antley77 Hosei Kijima4 Matti Peltola8 Jared Stroud22 Nathan Ordaz
Charlotte
21 Tyler Miller15 Harry Toffolo44 Morrison Agyemang35 Will Cleary28 Djibril Diani17 Luca De La Torre7 Archie Goodwin37 Rodolfo Aloko25 Tyger Smalls
Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa DC United và Charlotte diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Audi Field chứng kiến sự tương phản rõ rệt về mặt phong độ cũng như thành tích đối đầu. Trong những lần chạm trán trước đây, Charlotte luôn chứng tỏ họ là đối thủ cực kỳ khó chịu đối với đội bóng thủ đô.

Ưu thế đối đầu tuyệt đối nghiêng về Charlotte

Lịch sử những lần so tài trực tiếp đang ghi nhận ưu thế áp đảo từ phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Charlotte đã giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi DC United không có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi giúp Charlotte luôn biết cách kiểm soát cục diện và gây ra vô vàn khó khăn cho DC United. Việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 trận đối đầu đã qua tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ dành cho đội chủ sân Audi Field trước thềm màn tái đấu này.

Sự đối lập về phong độ gần đây

Không chỉ vượt trội về thành tích đối đầu, Charlotte còn sở hữu phong độ ấn tượng trước chuyến hành quân lần này. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đạt thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Sự ổn định này mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Charlotte.

Ở chiều ngược lại, DC United lại thể hiện sự phập phù trong màn trình diễn của mình. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, việc để thua liên tiếp ở những trận đấu gần đây đang đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện trong việc củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương.

Nhận định xu hướng thế trận tại Audi Field

Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Audi Field là điểm tựa duy nhất giúp DC United tìm kiếm sự cải thiện về mặt kết quả. Tuy nhiên, trước một Charlotte đang duy trì chuỗi trận bất bại cùng tâm lý thảnh thơi nhờ thành tích đối đầu lấn lướt, thử thách dành cho đại diện thủ đô là rất lớn.

Nhiều khả năng Charlotte sẽ chủ động thi triển lối chơi thực dụng nhằm khoét sâu vào điểm yếu phòng ngự của đối phương. Với những gì đã thể hiện qua các số liệu thống kê, Charlotte hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng trước DC United.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 0 thắng1 hòaCharlotte · 4 thắng
23/08/2026
Charlotte
3 - 1
DC United
CHA
05/10/2025
DC United
0 - 1
Charlotte
CHA
17/07/2025
Charlotte
2 - 1
DC United
CHA
22/05/2025
Vòng 1/8
DC United
2 - 2
Charlotte
Hòa
21/10/2024
DC United
0 - 3
Charlotte
CHA
DC United
5 trận gần nhất
HTHBB
24
Trận
6-11-7
T-H-B
30
Ghi (TB 1.3)
37
Thủng lưới
Charlotte
5 trận gần nhất
HTHTT
25
Trận
11-7-7
T-H-B
45
Ghi (TB 1.8)
36
Thủng lưới
Tình hình lực lượng
DC United
G. Segal (Leg Injury)
G. Segal (Leg Injury)
Charlotte
N. Berchimas (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
H. Toffolo (Hamstring Injury)
L. Abada (Injury)
A. Goodwin (Injury)
N. Berchimas (Foot Injury)
A. John (Upper-Body Injury)
H. Toffolo (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp DC United vs Charlotte: Đội hình xuất phát
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