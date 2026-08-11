TRỰC TIẾP Trực tiếp DC United vs New York City FC: Trận đấu đang diễn ra DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng sau khi thua cả 5 trận gần nhất khi tiếp New York City FC trên sân Audi Field lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

DC United 0 - 0 New York City FC Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón New York City FC.

Cập nhật lúc 04:19 08/11/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Weiler New York City FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Jansen 24 J. Farr 2 K. Nono 5 S. Hefti 13 S. Nealis 6 K. Kurokawa 32 O. Avilez 4 M. Peltola 21 A. Dozzell 22 N. Ordaz 7 Peglow 23 B. Servania 49 M. Freese 24 T. Gray 13 Thiago Martins 34 Raul Gustavo 22 O'Toole 55 K. Parks 7 Fernández Mercau 6 J. Sands 17 H. Wolf 20 Luighi Hanri 11 Talles Magno Dự bị DC United 48 Gavin Turner 12 C. Antley 26 A. Bono 40 K. Castillo 27 Nikola Markovic 8 J. Stroud New York City FC 23 Maxwell Murray 26 A. Ojeda 30 T. Romero 32 J. Shore 9 B. Traoré 88 M. Jones 35 M. Ilenič 27 C. Flax 2 Nico Cavallo Cập nhật đội hình lúc 03:32 08/11/2026

DC United cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp New York City FC trên sân Audi Field lúc 04:00 ngày 08/11/2026. Chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn với 5 trận thua liên tiếp, và trận đấu này là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng trước sân nhà.

DC United chìm trong chuỗi thua kéo dài

Phong độ gần đây của DC United là điều đáng lo ngại nhất. Đội chủ nhà thua cả 5 trận gần nhất, chưa có trận hòa hay thắng nào để tạo đà tâm lý trước khi bước vào cuộc đối đầu này.

Chuỗi kết quả tiêu cực như vậy thường kéo theo áp lực lớn về mặt tinh thần. Vì thế, yếu tố then chốt với DC United nằm ở việc giữ sự bình tĩnh, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà để kéo trận đấu về phía mình.

New York City FC giữ phong độ ổn định hơn

Ở chiều ngược lại, New York City FC có phong độ ổn định hơn hẳn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Họ không thắng nhiều nhưng cũng hiếm khi để thua, một điểm cộng khi phải đi xa.

Tuy nhiên, việc hòa tới 3 trong 5 lần ra sân cho thấy New York City FC chưa thật sự bứt phá. Nếu muốn mang điểm rời Audi Field, đội khách cần thêm sự quyết đoán ở những thời điểm quan trọng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu mang đến một tín hiệu tích cực cho DC United. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn New York City FC thắng 1 trận.

Con số này cho thấy chủ nhà không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dù đang sa sút, DC United từng tìm được cách đánh bại chính đối thủ này, và đó có thể là nguồn động lực đáng kể trước giờ bóng lăn.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, New York City FC đang đứng hạng 11 với 39 điểm, trong khi DC United xếp hạng 14 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 6 điểm, khoảng cách đủ để phản ánh sự chênh lệch về phong độ nhưng chưa phải là quá lớn.

Một chiến thắng sẽ giúp DC United rút ngắn khoảng cách với đối thủ, đồng thời giúp họ thoát khỏi chuỗi thua đang đeo bám. Ngược lại, nếu New York City FC giành điểm, đội khách sẽ nới rộng thêm lợi thế trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu này đặt ra bài toán về tâm lý nhiều hơn chiến thuật. DC United cần một khởi đầu chắc chắn, tránh để thủng lưới sớm vì chuỗi thua có thể khiến đội mất tự tin. New York City FC với phong độ khá chặt chẽ nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn chờ cơ hội.

Nhìn chung, lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu khả quan và nhu cầu giải tỏa áp lực là những lý do để tin chủ nhà sẽ thi đấu quyết tâm. Dù vậy, phong độ ổn định hơn của New York City FC khiến cuộc đối đầu này hứa hẹn nhiều thử thách cho DC United.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 2 thắng 2 hòa New York City FC · 1 thắng New York City FC 0 - 2 DC United DU New York City FC 1 - 2 DC United DU DC United 0 - 0 New York City FC Hòa DC United 1 - 1 New York City FC Hòa New York City FC 2 - 0 DC United NYC

DC United 5 trận gần nhất B B B B B 33 Trận 7-12-14 T-H-B 39 Ghi (TB 1.2) 60 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất H T H H B 33 Trận 9-12-12 T-H-B 48 Ghi (TB 1.5) 45 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T … 10 New York Red Bulls 33 11 6 16 -17 39 B B T B B 11 New York City FC 33 9 12 12 +3 39 H T H H B 12 Toronto FC 33 9 12 12 -12 39 B T B T H 13 Atlanta United FC 33 9 6 18 -14 33 T B B B T 14 DC United 33 7 12 14 -21 33 B B B B B 15 CF Montreal 33 6 8 19 -30 26 H B B H B