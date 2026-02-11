Trực tiếp Deportivo La Coruna vs Osasuna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng

TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruna vs Osasuna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng
Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Osasuna trên sân Estadio de Riazor lúc 03h00 ngày 03/11/2026, trong thế cân bằng 11 điểm mỗi bên.
- 31'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 26'Deportivo La Coruna ép sân
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 63% - 37% Osasuna, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 55% - 45% Osasuna, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Deportivo La Coruna tiếp đón Osasuna.
Cập nhật lúc 03:33 03/11/2026
Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải trước một Osasuna đang có tinh thần tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio de Riazor, giữa hai đội cùng có 11 điểm và chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng.
Chủ nhà đối mặt bài toán lực lượng
Trong bối cảnh nguồn lực không dồi dào, Deportivo La Coruna cần sự chắc chắn ở từng tuyến để tránh bị cuốn vào thế bị động. Đây là thử thách đáng kể với một đội bóng đang có phong độ chưa ổn định.
Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để lại chuỗi kết quả thiên về thất bại, nên việc giữ được sự liền mạch là điều không dễ.
Osasuna tự tin hơn về phong độ
Ngược lại, Osasuna có chuỗi 5 trận gần nhất cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Giống Deportivo La Coruna, đội khách cũng thắng ở trận vừa qua, nên bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá tích cực.
Phong độ của Osasuna chưa thể gọi là ổn định tuyệt đối vì kết quả thắng và thua đan xen. Dù vậy, so với số trận thua nhiều hơn của chủ nhà, đội khách có phần nhỉnh hơn về mặt hiệu quả gần đây.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử gần đây cho thấy hai đội khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 1 trận và Osasuna cũng thắng 2 trận. Thế cân bằng này khiến yếu tố tâm lý khó nghiêng hẳn về bên nào.
Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau
Deportivo La Coruna đang đứng thứ 13 với 11 điểm, còn Osasuna xếp thứ 15 với cùng 11 điểm. Khoảng cách chỉ là hai bậc và không có chênh lệch điểm số. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng.
Với đội chủ nhà, việc giành điểm trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí và giảm áp lực từ chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Với Osasuna, một kết quả tích cực ở chuyến làm khách sẽ là cơ hội để tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.
Điểm then chốt về chiến thuật
Khi lực lượng không đầy đủ, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cẩn trọng, tận dụng lợi thế sân nhà và tìm cơ hội từ những tình huống chủ động. Việc duy trì kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng giữ điểm của họ.
Osasuna có thể dựa vào đà thắng ở trận gần nhất để chơi chắc chắn và chờ thời cơ. Trận đấu vì thế được kỳ vọng diễn ra giằng co, khi cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế.
Nhận định
Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu của hai đội có thực lực gần nhau, thể hiện qua số điểm bằng nhau và thành tích đối đầu cân bằng. Phong độ gần đây giúp Osasuna có phần nhỉnh hơn, nhưng lợi thế sân nhà vẫn là yếu tố giúp Deportivo La Coruna có cơ hội cạnh tranh. Bài toán lực lượng của chủ nhà sẽ là biến số đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)