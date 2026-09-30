Trực tiếp Đông Timor vs Campuchia: Campuchia vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Đông Timor vs Campuchia: Campuchia vượt lên dẫn trước

Văn Thể30/09/2026 11:20

Đông Timor so tài Campuchia với quyết tâm bám đuổi ngôi đầu bảng, dù đang xếp thứ 3 và chịu nhiều bất lợi trước đối phương trong các lần chạm trán gần đây.

Đông Timor1 - 2CampuchiaHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Đông Timor 1 - 2 Campuchia.

  • 38'BÀN THẮNG! Campuchia (1-2)

    Phút 38': Andres Nieto (Campuchia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

  • 37'Campuchia ép sân

    Cầm bóng: Đông Timor 42% - 58% Campuchia, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 34'Thay người

    Phút 34' (Đông Timor): Fretelian Dos Santos vào sân thay Claudio osorio.

  • 28'Thay người

    Phút 28' (Campuchia): Sieng Chanthea vào sân thay Sokyuth Kim.

  • 28'BÀN THẮNG! Campuchia (1-1)

    Phút 28': Andres Nieto (Campuchia) lập công (kiến tạo: Yudai Ogawa). Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Đông Timor 52% - 48% Campuchia, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Samuel Bong (Campuchia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 17'BÀN THẮNG! Đông Timor (1-0)

    Phút 17': João Pedro da Silva Freitas (Đông Timor) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Đông Timor 49% - 51% Campuchia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Đông Timor tiếp đón Campuchia.

Cập nhật lúc 16:46 30/09/2026

Đội hình chính thức
Đông Timor
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Zé Pedro
Campuchia
Sơ đồ 4-4-2 · HLV K. Gyotoku
12
A. Lima
7
L. Figo
3
E. Silva
6
João Manuel Jesus Varudo Afonso
16
R. Jom
5
P. Ribeiro
22
V. Canavaro
13
Tristan Xavi Arrarte
8
C. Osorio
10
Joao Pedro
19
A. Bakhito
1
Keo Soksela
12
Ouk Sovann
3
T. Ose
16
Kim Sokyuth
20
Chheng Meng
11
Sin Kakada
6
Y. Ogawa
8
Bong Samuel
10
A. Nieto
7
I. Fernandes
23
Sor Rotana
Dự bị
Đông Timor
4 Anizo Correia14 Z. Cruz17 Liam Farrugia15 Paulo Gusmão20 E. Luro9 O. Xavier18 Juvito Moniz1 D. Niski2 J. Fowler
Campuchia
14 Soknet Hav15 Min Ratanak4 A. Mirzaev5 H. Mizuno19 Nhean Sosidan18 P. Sokha22 L. Reth17 T. Sa13 Kriya Sareth
Cập nhật đội hình lúc 15:32 30/09/2026
Đông TimorThống kêCampuchia
42%
Kiểm soát bóng
58%
5
Dứt điểm
4
2
Trúng đích
2
0
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc đối đầu giữa Đông Timor và Campuchia diễn ra vào lúc 16h00 ngày 30/09/2026 trên sân trung lập, mở ra cơ hội để Đông Timor nỗ lực bám đuổi ngôi đầu bảng. Dù đang đứng ở vị trí bất lợi hơn trên bảng xếp hạng, quyết tâm thu hẹp cách biệt điểm số sẽ là động lực lớn cho các cầu thủ Đông Timor trong màn so tài này.

Bối cảnh bảng đấu và cơ hội của Đông Timor

Sau những lượt trận đã qua, cục diện bảng đấu đang có sự phân hóa rõ rệt về điểm số. Campuchia hiện nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Trong khi đó, Đông Timor tạm thời đứng thứ 3 khi chưa có được điểm số nào.

Khoảng cách 3 điểm đồng nghĩa với việc Đông Timor buộc phải hướng tới một kết quả khả quan để duy trì hy vọng bám sát nhóm dẫn đầu. Nếu không thể giành điểm, cách biệt sẽ bị nới rộng và hành trình cạnh tranh vị trí số một sẽ trở nên vô cùng gian nan. Ngược lại, một màn trình diễn tích cực sẽ giúp họ lập tức trở lại đường đua.

Tương quan phong độ và ưu thế lịch sử của Campuchia

Về mặt tâm lý thi đấu, hai đội đang trải qua những trạng thái hoàn toàn trái ngược. Ở trận đấu gần nhất, Campuchia đã xuất sắc giành chiến thắng, qua đó tạo đà hưng phấn lớn cho toàn đội. Trái lại, Đông Timor phải nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất, khiến họ chịu nhiều áp lực trong việc cải thiện lối chơi.

Bên cạnh phong độ, lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về phía Campuchia. Trong 5 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, Campuchia thể hiện sự áp đảo khi giành 4 trận thắng và hòa 1 trận, còn Đông Timor chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Sự lấn lướt trong quá khứ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Campuchia khi bước vào cuộc tái đấu này.

Nhận định thế trận trên sân trung lập

Do trận đấu diễn ra theo thể thức tập trung trên sân trung lập, cả hai đội đều thi đấu trong điều kiện tương đương mà không bên nào nắm ưu thế về mặt địa điểm. Điều này đòi hỏi ban huấn luyện hai bên phải có những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Campuchia nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi, dựa vào sự hưng phấn từ trận thắng gần nhất cùng sự tự tin trước đối thủ quen mặt. Về phía Đông Timor, việc hóa giải các phương án tấn công của đối phương và duy trì cự ly đội hình chặt chẽ sẽ là chìa khóa then chốt. Nỗ lực tìm kiếm điểm số để nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu đòi hỏi Đông Timor phải thi đấu với sự tập trung cao độ trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Đông Timor · 0 thắng1 hòaCampuchia · 4 thắng
03/08/2026
Campuchia
3 - 0
Đông Timor
CAM
17/12/2024
Campuchia
2 - 1
Đông Timor
CAM
02/06/2022
Campuchia
2 - 1
Đông Timor
CAM
12/10/2018
Campuchia
2 - 2
Đông Timor
Hòa
21/10/2016
Campuchia
3 - 2
Đông Timor
CAM
Đông Timor
5 trận gần nhất
BBBBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Campuchia
5 trận gần nhất
TBTBB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Myanmar2101+13BT
2Campuchia1100+13T
3Đông Timor1001-20B

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Đông Timor vs Campuchia: Campuchia vượt lên dẫn trước
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