Trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Hết hiệp 1, Việt Nam dẫn 5-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Hết hiệp 1, Việt Nam dẫn 5-0

Văn Thể24/07/2026 15:30

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Đông Timor0 - 5Việt NamNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-5)

    Phút 45+1': Rafaelson () lập công (kiến tạo: Van Vi Nguyen). Tỷ số: 0 - 5.

  • 42'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-4)

    Phút 42': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 4.

  • 41'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-3)

    Phút 41': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 3.

  • 38'Việt Nam ép sân

    Cầm bóng: Đông Timor 48 - 52 Việt Nam, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 31'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-2)

    Phút 31': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 13'Việt Nam ép sân

    Cầm bóng: Đông Timor 26 - 74 Việt Nam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

  • 7'BÀN THẮNG! Việt Nam (0-1)

    Phút 7': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

Cập nhật lúc 21:18 24/07/2026

Đội hình chính thức
Đông Timor
Sơ đồ 3-4-3
Việt Nam
Sơ đồ 3-4-2-1
1
Dylan Niski
3
Eric Silva
4
Anizo Correia
16
Ryan Jom
7
Luís Figo
6
João Varudo
8
Claudio Osorio
23
Oatnasio da Silva
9
João Rangel
14
Zion Cruz
11
Zenivio Mota
1
Lê Giang Patrik
3
Nguyễn Văn Vĩ
7
Xuan Manh Pham
5
Đoàn Văn Hậu
15
Trương Tiến Anh
19
Quang Hai Nguyen
14
Hoang Duc Nguyen
10
Đỗ Hoàng Hên
16
Thanh Chung Nguyen
9
Nguyễn Đình Bắc
12
Nguyễn Xuân Son
Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026
Đông TimorThống kêViệt Nam
48%
Kiểm soát bóng
52%
1
Dứt điểm
8
0
Trúng đích
4
0
Phạt góc
3
1
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Bối cảnh trước trận

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho chặng tiếp theo của giải. Với Việt Nam, đội cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn để cải thiện tình thế hiện tại. Trong khi đó, Đông Timor bước vào trận đấu cũng chịu sức ép phải tạo ra dấu ấn rõ ràng hơn sau khi chưa giành được điểm nào.

Điểm chờ đợi trong lối chơi

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự hay lựa chọn phương án tấn công, phòng ngự.

Điều có thể khẳng định là vị trí và điểm số hiện tại sẽ đặt trọng tâm vào tính hiệu quả của từng thời điểm trong trận. Đội kiểm soát tốt thế trận và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội tạo khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa có điểm.

Nhận định trước trận

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa cơ hội của mỗi đội. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, đối đầu hoặc lực lượng, kết quả cụ thể không thể được khẳng định trước giờ khai cuộc.

Đông Timor
5 trận gần nhất
TTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Việt Nam
5 trận gần nhất
TTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi bàn
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Singapore000000
2Indonesia000000
3Việt Nam000000
4Campuchia000000
5Đông Timor000000
5TBC000000

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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