TRỰC TIẾP Trực tiếp Đông Timor vs Việt Nam: Hết hiệp 1, Việt Nam dẫn 5-0 Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Đông Timor 0 - 5 Việt Nam Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.

45+1' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-5) Phút 45+1': Rafaelson () lập công (kiến tạo: Van Vi Nguyen). Tỷ số: 0 - 5.

42' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-4) Phút 42': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Quang Hai Nguyen). Tỷ số: 0 - 4.

41' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-3) Phút 41': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 3.

38' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 48 - 52 Việt Nam, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

31' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-2) Phút 31': Dinh Bac Nguyen () lập công (kiến tạo: Hoang Duc Nguyen). Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Đông Timor 45 - 55 Việt Nam, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

13' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Đông Timor 26 - 74 Việt Nam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

7' BÀN THẮNG! Việt Nam (0-1) Phút 7': Hêndrio () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

Cập nhật lúc 21:18 24/07/2026

Đội hình chính thức Đông Timor Sơ đồ 3-4-3 Việt Nam Sơ đồ 3-4-2-1 1 Dylan Niski 3 Eric Silva 4 Anizo Correia 16 Ryan Jom 7 Luís Figo 6 João Varudo 8 Claudio Osorio 23 Oatnasio da Silva 9 João Rangel 14 Zion Cruz 11 Zenivio Mota 1 Lê Giang Patrik 3 Nguyễn Văn Vĩ 7 Xuan Manh Pham 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Quang Hai Nguyen 14 Hoang Duc Nguyen 10 Đỗ Hoàng Hên 16 Thanh Chung Nguyen 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026

Đông Timor Thống kê Việt Nam 48% Kiểm soát bóng 52% 1 Dứt điểm 8 0 Trúng đích 4 0 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Bối cảnh trước trận

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho chặng tiếp theo của giải. Với Việt Nam, đội cần hướng tới một màn trình diễn đủ chắc chắn để cải thiện tình thế hiện tại. Trong khi đó, Đông Timor bước vào trận đấu cũng chịu sức ép phải tạo ra dấu ấn rõ ràng hơn sau khi chưa giành được điểm nào.

Điểm chờ đợi trong lối chơi

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc những chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự hay lựa chọn phương án tấn công, phòng ngự.

Điều có thể khẳng định là vị trí và điểm số hiện tại sẽ đặt trọng tâm vào tính hiệu quả của từng thời điểm trong trận. Đội kiểm soát tốt thế trận và hạn chế sai sót sẽ có cơ hội tạo khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội chưa có điểm.

Nhận định trước trận

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì sự tập trung và chuyển hóa cơ hội của mỗi đội. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, đối đầu hoặc lực lượng, kết quả cụ thể không thể được khẳng định trước giờ khai cuộc.

Đông Timor 5 trận gần nhất T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0