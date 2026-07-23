TRỰC TIẾP Trực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: PAOK nới rộng cách biệt 1-3 Dynamo Kyiv chạm trán PAOK tại UEFA Europa League ở Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, trong trận đấu chưa có dữ liệu đội hình và phong độ chi tiết.

Dynamo Kyiv 1 - 3 PAOK Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dynamo Kyiv 1 - 3 PAOK.

57' Thẻ vàng Phút 57': Pantelis Hatzidiakos () nhận thẻ vàng.

55' Thay người Phút 55' (): Justin Lonwijk vào sân thay Oleksandr Pikhalyonok.

55' Thay người Phút 55' (): Bogdan Redushko vào sân thay Nazar Voloshyn.

51' BÀN THẮNG! PAOK (1-3) Phút 51': Baptiste Santamaria () lập công (kiến tạo: Giannis Konstantelias). Tỷ số: 1 - 3.

49' PAOK ép sân Cầm bóng: Dynamo Kyiv 52 - 48 PAOK, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 1.

46' Thẻ vàng Phút 46': Matviy Ponomarenko () nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

38' BÀN THẮNG! PAOK (1-2) Phút 38': Christos Zafeiris () lập công. Tỷ số: 1 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Dynamo Kyiv 54 - 46 PAOK, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Dynamo Kyiv 51 - 49 PAOK, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

14' Thay người Phút 14' (): Taison vào sân thay Taha Ali.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Dynamo Kyiv 54 - 46 PAOK, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

13' BÀN THẮNG! PAOK (1-1) Phút 13': Giannis Konstantelias () lập công (kiến tạo: Andrija Zivkovic). Tỷ số: 1 - 1.

3' BÀN THẮNG! Dynamo Kyiv (1-0) Phút 3': Volodymyr Brazhko () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Dynamo Kyiv tiếp đón PAOK.

Cập nhật lúc 01:20 24/07/2026

Đội hình chính thức Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-3-3 PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 35 Ruslan Neshcheret 94 Tomasz Kędziora 40 Kristian Bilovar 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 8 Oleksandr Pikhalyonok 6 Volodymyr Brazhko 10 Mykola Shaparenko 9 Nazar Voloshyn 11 Matviy Ponomarenko 39 Eduardo Guerrero 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Pantelis Hatzidiakos 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 7 Baptiste Santamaria 20 Christos Zafeiris 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 22 Taha Ali 56 Anestis Mythou Dự bị Dynamo Kyiv 7 Andriy Yarmolenko 13 Maksym Korobov 15 Valentyn Rubchynskyi 21 Justin Lonwijk 23 Navin Malysh 29 Vitaliy Buyalskyi 43 Ilya Olkhovyi 66 Aliou Thiaré 70 Bogdan Redushko PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 11 Taison 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 25 Konstantinos Thymianis 41 Dimitrios Monastirlis 52 Dimitrios Chatsidis Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026

Dynamo Kyiv Thống kê PAOK 52% Kiểm soát bóng 48% 3 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 3 1 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 5 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK tại UEFA Europa League vào 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky tại Kyjiv (Kiev), nhưng thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí giải đấu hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Dynamo Kyiv và PAOK được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky. Thời gian thi đấu được xác định là 00:00 ngày 24/07/2026.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ

Không có thống kê về số trận thắng, hòa và thua gần đây của Dynamo Kyiv hoặc PAOK. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn, cũng như chưa thể đánh giá xu hướng ghi bàn hay khả năng phòng ngự của mỗi bên.

Bên cạnh đó, thông tin được cung cấp không nêu lịch sử đối đầu tổng hợp giữa hai đội. Mọi nhận định về ưu thế trong các lần gặp trước sẽ cần được kiểm chứng bằng số liệu cụ thể trước khi đưa ra kết luận.

Đội hình và cách tiếp cận trận đấu

Nguồn thông tin hiện có chưa liệt kê đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Do đó, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt, cũng như cách hai đội tổ chức pressing, kiểm soát bóng hoặc chuyển trạng thái.

Việc thiếu dữ liệu lực lượng cũng khiến các dự báo về cách bố trí nhân sự cần được giữ ở mức thận trọng. Những thông tin được công bố trước giờ bóng lăn, nếu có, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ ý đồ chiến thuật của hai đội.

Nhận định trước trận

Dynamo Kyiv vs PAOK là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại sân nhà của Dynamo Kyiv. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu định lượng để kết luận về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán diễn biến cụ thể.

Điểm đáng chú ý trước giờ thi đấu là bối cảnh sân bãi đã được xác định, trong khi các yếu tố quan trọng như phong độ, lực lượng và chiến thuật vẫn chưa được cung cấp. Vì vậy, trận đấu nên được tiếp cận với sự thận trọng, không đưa ra dự đoán tỷ số khi chưa có cơ sở thống kê phù hợp.

Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất H T H T B PAOK 5 trận gần nhất B T T T B

Tình hình lực lượng Dynamo Kyiv ✚ Vladyslav Zakharchenko (Torn Ankle Ligaments) ✚ Roman Salenko (Hip Injury) ✚ Vitaliy Lobko (Surgery) ✚ Oleksandr Tymchyk (Surgery) ✚ Mykola Mykhaylenko (Knee Surgery) ✚ Vladyslav Kabaev (Ankle Injury) ✚ Kostyantyn Vivcharenko (Knee Injury) ✚ Denys Popov (Fitness) PAOK ✚ Soualiho Meïté (Hip Injury) ✚ Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury) ✚ Anestis Mythou (Unknown Injury) ✚ Kiril Despodov (Toe Injury) ✚ Giannis Konstantelias (Ill) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) ✚ Shola Shoretire (Knee Injury)