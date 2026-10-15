Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 19:45

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Egnatia Rrogozhinë thắng 4 trong 5 trận gần nhất, FC Midtjylland bất bại 5 trận liền. Trận đấu bắt đầu lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Egnatia RrogozhinëvsFC MidtjyllandSẮP BẮT ĐẦU • 23:45
  • 23:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Egnatia Rrogozhinë và FC Midtjylland đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:22 15/10/2026

Đội hình chính thức
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 4-3-3
FC Midtjylland
Sơ đồ 3-4-3
98
Mario Dajsinani
22
Guillem Jaime
28
Eljon Sota
33
Eneo Bitri
29
Andrey Yago
17
Altin Kryeziu
6
Albano Aleksi
20
Karim Loukili
77
Ildi Gruda
2
Daniel Adjessa
10
Alessandro Albanese
25
Nordin Bakker
5
Rasmus Kristensen
4
Ousmane Diao
22
Mads Bech Sørensen
98
David Martínez Morales
21
Denil Castillo
8
Philip Billing
20
Hong Hyun-seok
10
Gue-sung Cho
9
Mileta Rajović
38
Julius Emefile
Dự bị
Egnatia Rrogozhinë
12 Bruno Puja1 Levan Tandilashvili4 Zamiq Aliyev55 Geralb Smajli13 Alessandro Kacbufi16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj7 Fernando Medeiros8 Ibrahim Diabaté
FC Midtjylland
60 Mark Ugboh30 Ovie Ejeheri15 Beni Junior34 Abdou Aziz Ndiaye29 Kjell Wätjen19 Pedro Bravo27 Sofus Johannesen18 Stanley Iheanacho90 Friday Etim
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Egnatia Rrogozhinë và FC Midtjylland bước vào trận đấu trên sân Arena Kombetare với phong độ cùng ở mức cao. Đội đầu tiên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, đội còn lại chưa thua trận nào trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Hai đội cùng vào phom

Egnatia Rrogozhinë đang có chuỗi kết quả rất tích cực: thắng 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng này thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, trước đó nhận một thất bại rồi thắng tiếp 2 trận trước nữa.

Bước vào cuộc so tài, đó là phong độ tạo nhiều niềm tin cho Egnatia Rrogozhinë. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ và sự tự tin cần thiết.

FC Midtjylland giữ sự ổn định

Trong khi đó, FC Midtjylland chưa biết thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận mới nhất của đội là một chiến thắng, theo sau là một trận hòa, rồi 2 trận thắng liên tiếp. Trận hòa còn lại nằm ở cuối chuỗi 5 trận này.

Chuỗi bất bại cho thấy FC Midtjylland là đội bóng khó bị đánh bại, kể cả khi chưa thể giành trọn 3 điểm trong vài trận.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Midtjylland đang đứng thứ 18, còn Egnatia Rrogozhinë xếp thứ 30. Cả hai đội đều có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội vì vậy chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây, khi cả hai cùng đang có chuỗi kết quả tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Chuỗi thắng của Egnatia Rrogozhinë gặp chuỗi bất bại của FC Midtjylland, nên hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định có thể là yếu tố phân định. Egnatia Rrogozhinë cần duy trì sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. FC Midtjylland nhiều khả năng sẽ dựa vào sự ổn định đã giúp đội không thua trận nào gần đây.

Việc cả hai cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm cũng khiến mỗi bàn thắng, mỗi tình huống cố định thêm phần quan trọng. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài.

Nhận định

Hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt và có phong độ tương đồng, nên đây là cuộc so tài nhiều hứa hẹn. Egnatia Rrogozhinë mạnh về đà thắng, FC Midtjylland nổi bật ở sự bền bỉ. Một trận đấu cân bằng, giàu cường độ là kịch bản dễ xảy ra trên sân Arena Kombetare.

Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
TTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
THTTH
4
Trận
4-0-0
T-H-B
11
Ghi (TB 2.8)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
17FC Copenhagen000000
18FC Midtjylland000000
19FC Nordsjaelland000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
29Kairat Almaty000000
30Egnatia Rrogozhinë000000
31Inter Club d'Escaldes000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Đội hình xuất phát
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